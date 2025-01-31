Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) - Самые популярные приложения - Судан

Cymulate

cymulate.com

Cymulate — это ведущая платформа проверки безопасности, основанная на наиболее полной и удобной в отрасли технологии моделирования взломов и атак. Мы даем возможность командам безопасности постоянно тестировать и укреплять защиту в динамичной среде угроз, принимая во внимание точку зрения злоумышленника. Cymulate развертывается в течение часа, интегрируясь с обширным технологическим альянсом средств управления безопасностью, от EDR до шлюзов электронной почты, веб-шлюзов, SIEM, WAF и т. д. в локальных, облачных средах и средах Kubernetes. Клиенты видят повышение эффективности предотвращения, обнаружения и улучшения общего состояния безопасности благодаря сквозной оптимизации существующих инвестиций в оборону с помощью платформы MITRE ATT&CK®. Платформа предоставляет готовые экспертные оценки рисков на основе анализа угроз, которые легко развернуть и использовать для всех уровней зрелости и которые постоянно обновляются. Он также предоставляет открытую структуру для создания и автоматизации объединения красных и фиолетовых путем создания сценариев проникновения и расширенных кампаний атак, адаптированных к их уникальным средам и политикам безопасности.