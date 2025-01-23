Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) - Самые популярные приложения - Ирландия

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Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) воспроизводит реальные угрозы безопасности, помогая предприятиям подготовить планы реагирования на инциденты и выявить потенциальные уязвимости в своих системах безопасности. Эти симуляции могут включать отправку сотрудникам поддельных фишинговых писем или попытку взлома брандмауэра веб-приложений компании. Многие инструменты BAS предлагают автоматизированное моделирование с логикой угроз на основе искусственного интеллекта и непрерывным тестированием, гарантируя, что команды всегда готовы эффективно реагировать на инциденты безопасности. Эти симуляции обычно доступны круглосуточно, и компании часто запускают их периодически, особенно когда обновляются системы безопасности или пересматриваются политики. Без этих симулированных атак может быть сложно оценить эффективность операций по обеспечению безопасности. Индивидуальное моделирование может имитировать различные угрозы, нацеленные на разные области или в конкретных средах, помогая предприятиям оценить и укрепить их.
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Sophos Central
sophos.com
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Cymulate
cymulate.com
Cymulate — это ведущая платформа проверки безопасности, основанная на наиболее полной и удобной в отрасли технологии моделирования взломов и атак. Мы даем возможность командам безопасности постоянно тестировать и укреплять защиту в динамичной среде угроз, принимая во внимание точку зрения злоумышленника. Cymulate развертывается в течение часа, интегрируясь с обширным технологическим альянсом средств управления безопасностью, от EDR до шлюзов электронной почты, веб-шлюзов, SIEM, WAF и т. д. в локальных, облачных средах и средах Kubernetes. Клиенты видят повышение эффективности предотвращения, обнаружения и улучшения общего состояния безопасности благодаря сквозной оптимизации существующих инвестиций в оборону с помощью платформы MITRE ATT&CK®. Платформа предоставляет готовые экспертные оценки рисков на основе анализа угроз, которые легко развернуть и использовать для всех уровней зрелости и которые постоянно обновляются. Он также предоставляет открытую структуру для создания и автоматизации объединения красных и фиолетовых путем создания сценариев проникновения и расширенных кампаний атак, адаптированных к их уникальным средам и политикам безопасности.
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой универсальную, простую в использовании платформу, предназначенную для постоянного повышения кибербезопасности людей, процессов и технологий. С помощью Defendify организации оптимизируют оценку, тестирование, политику, обучение, обнаружение, реагирование и сдерживание кибербезопасности в одном консолидированном и экономичном решении по кибербезопасности. 3 уровня, 13 решений, 1 платформа, включая: • Управляемое обнаружение и реагирование • План реагирования на киберинциденты • Оповещения об угрозах кибербезопасности • Моделирование фишинга • Обучение по вопросам кибербезопасности • Видео по вопросам кибербезопасности • Плакаты и графики по вопросам кибербезопасности • Политика приемлемого использования технологий • Риски кибербезопасности Оценки • Тестирование на проникновение • Сканирование уязвимостей • Сканирование взломанных паролей • Сканирование безопасности веб-сайтов См. раздел Defendify в действии на сайте www.defendify.com.
Pentera
pentera.io
Pentera является лидером в категории автоматизированной проверки безопасности, позволяя каждой организации с легкостью проверять целостность всех уровней кибербезопасности, раскрывая реальные текущие угрозы безопасности в любой момент и в любом масштабе. Тысячи специалистов по безопасности и поставщиков услуг по всему миру используют Pentera для исправления ошибок и устранения брешей в безопасности до того, как они будут использованы. В число его клиентов входят Casey's General Stores, Emeria, LuLu International Exchange, IP Telecom PT, BrewDog, City National Bank, Schmitz Cargobull и MBC Group. Pentera поддерживается ведущими инвесторами, такими как K1 Investment Management, Insight Partners, Blackstone, Evolution Equity Partners и AWZ. Посетите https://pentera.io/ для получения дополнительной информации.
Picus Security
picussecurity.com
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Validato
validato.io
Validato — это платформа непрерывной проверки безопасности, которая использует безопасное в использовании моделирование нарушений и атак, имитируя методы наступательных кибератак для тестирования и проверки конфигураций контроля безопасности.
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