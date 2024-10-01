Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) - Самые популярные приложения - Фарерские о-ва

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Программное обеспечение для моделирования взломов и атак (BAS) воспроизводит реальные угрозы безопасности, помогая предприятиям подготовить планы реагирования на инциденты и выявить потенциальные уязвимости в своих системах безопасности. Эти симуляции могут включать отправку сотрудникам поддельных фишинговых писем или попытку взлома брандмауэра веб-приложений компании. Многие инструменты BAS предлагают автоматизированное моделирование с логикой угроз на основе искусственного интеллекта и непрерывным тестированием, гарантируя, что команды всегда готовы эффективно реагировать на инциденты безопасности. Эти симуляции обычно доступны круглосуточно, и компании часто запускают их периодически, особенно когда обновляются системы безопасности или пересматриваются политики. Без этих симулированных атак может быть сложно оценить эффективность операций по обеспечению безопасности. Индивидуальное моделирование может имитировать различные угрозы, нацеленные на разные области или в конкретных средах, помогая предприятиям оценить и укрепить их.