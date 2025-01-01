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Программное обеспечение для защиты бренда позволяет компаниям управлять своей онлайн-информацией, связанной с продуктами и услугами. Это помогает защитить бренд от любых форм злоупотреблений, таких как мошенничество, нарушения, подделки и нарушения. Это программное обеспечение особенно полезно для компаний, которые продают продукцию через цифровые каналы, где сложно контролировать большие объемы информации о продуктах и брендах. Программное обеспечение для защиты бренда отслеживает несколько цифровых каналов, включая поисковые системы, такие как Google, розничные веб-сайты компании и интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также учетные записи в социальных сетях. Это программное обеспечение помогает выявлять потенциальные нарушения на разных этапах и гарантирует устранение этих угроз до того, как они достигнут клиентов. Кроме того, он защищает репутацию бренда, обеспечивая соблюдение политик бренда и регулярно пересматривая их, чтобы быть в курсе меняющихся стандартов.
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Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Поисковой монитор отслеживает рекламную активность в поисковых системах и соцсетях, анализирует конкурентов и упоминания бренда для улучшения цифровых стратегий.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для аналитики цифровых торговых полок и динамического ценообразования для брендов и ритейлеров по всему миру.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper - удобный инструмент для извлечения цен и данных о товарах из онлайн-магазинов без навыков программирования.
Red Points
redpoints.com
Приложение Red Points помогает компаниям восстанавливать доходы, обнаруживая и защищая интеллектуальную собственность с поддержкой ИИ и юридических услуг.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy – это программа для анализа цен, помогающая компаниям отслеживать конкурентов и оптимизировать свои стратегии ценообразования.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat — приложение для обнаружения и удаления контрафактных и нарушающих право listings на онлайн-рынках, обеспечивая безопасность вашего бренда.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – сервис для контроля соблюдения минимальной рекламируемой цены (MAP) для брендов с использованием онлайн-инструментов.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.
Prisync
prisync.com
Prisync - это инструмент для отслеживания цен конкурентов и динамического регулирования цен, призванный помочь онлайн-магазинам оптимизировать цены и увеличить продажи.
Adthena
adthena.com
Adthena — платформа для анализа рынка в сфере платной поисковой рекламы, позволяющая отслеживать конкурентов и оптимизировать рекламные кампании.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды от подделок в интернете, быстро находя и удаляя мошеннические сайты и мобильные приложения с помощью искусственного интеллекта.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — приложение для защиты бренда от подделок и незаконного использования изображений, с использованием ИИ и команды экспертов.
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity - это инструмент для управления присутствием бренда в Интернете, позволяющий отслеживать партнерский маркетинг и соответствие стандартам.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — приложение для аналитики e-commerce, предназначенное для мониторинга цен и автоматизации для интернет-магазинов и производителей.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — это приложение для анализа данных в коммерции, помогающее брендам и розничным торговцам принимать основанные на данных решения в режиме реального времени.
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP помогает брендам предотвращать продажу контрафакта и несанкционированных реселлеров в онлайн-торговле с помощью собственных технологий.
Smart Protection
smartprotection.com
Smart Protection защищает бренды от подделок в интернете, удаляя незаконные копии и неправомерное использование, а также защищает контент от пиратства.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander - инструмент для мониторинга соответствия и управления репутацией в партнерском маркетинге, оптимизирующий процессы управления аффилиатами.
Retail Shake
retailshake.com
Retail Shake - полезный инструмент для анализа конкурентов: отслеживайте цены, запасы, визуалы, описания и отзывы о товарах в реальном времени.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Приложение FrigginYeah! MAP отслеживает продажу продуктов вашего бренда на многих интернет-магазинах, выявляя нарушителей соглашений о минимальных рекламных ценах.
Profitero
profitero.com
Profitero - платформа для управления данными о продуктах и аналитики, упрощающая процессы и обеспечивающая точную информацию для повышения эффективности бизнеса.
Netrivals
netrivals.com
Netrivals отслеживает цены и наличие продуктов в электронной коммерции, предоставляя данные для оптимизации ценовых стратегий и анализа рынка.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet контролирует продажи бренда в интернете, помогает управлять ценами, защищает от несанкционированных продавцов и предоставляет анализ отзывов.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — это сервис для мониторинга цен и продуктов, позволяющий отслеживать стратегии ценообразования конкурентов и принимать обоснованные решения о ценах.
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