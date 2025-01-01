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Программное обеспечение для защиты бренда
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Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для защиты бренда позволяет компаниям управлять своей онлайн-информацией, связанной с продуктами и услугами. Это помогает защитить бренд от любых форм злоупотреблений, таких как мошенничество, нарушения, подделки и нарушения. Это программное обеспечение особенно полезно для компаний, которые продают продукцию через цифровые каналы, где сложно контролировать большие объемы информации о продуктах и ​​брендах. Программное обеспечение для защиты бренда отслеживает несколько цифровых каналов, включая поисковые системы, такие как Google, розничные веб-сайты компании и интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также учетные записи в социальных сетях. Это программное обеспечение помогает выявлять потенциальные нарушения на разных этапах и гарантирует устранение этих угроз до того, как они достигнут клиентов. Кроме того, он защищает репутацию бренда, обеспечивая соблюдение политик бренда и регулярно пересматривая их, чтобы быть в курсе меняющихся стандартов.

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Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.

The Search Monitor

The Search Monitor

thesearchmonitor.com

Поисковой монитор отслеживает рекламную активность в поисковых системах и соцсетях, анализирует конкурентов и упоминания бренда для улучшения цифровых стратегий.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это SaaS-платформа для аналитики цифровых торговых полок и динамического ценообразования для брендов и ритейлеров по всему миру.

ShoppingScraper

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

ShoppingScraper - удобный инструмент для извлечения цен и данных о товарах из онлайн-магазинов без навыков программирования.

Red Points

Red Points

redpoints.com

Приложение Red Points помогает компаниям восстанавливать доходы, обнаруживая и защищая интеллектуальную собственность с поддержкой ИИ и юридических услуг.

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy – это программа для анализа цен, помогающая компаниям отслеживать конкурентов и оптимизировать свои стратегии ценообразования.

IP Moat

IP Moat

ipmoat.ai

IP Moat — приложение для обнаружения и удаления контрафактных и нарушающих право listings на онлайн-рынках, обеспечивая безопасность вашего бренда.

Trade Vitality

Trade Vitality

tradevitality.com

Trade Vitality – сервис для контроля соблюдения минимальной рекламируемой цены (MAP) для брендов с использованием онлайн-инструментов.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.

Prisync

Prisync

prisync.com

Prisync - это инструмент для отслеживания цен конкурентов и динамического регулирования цен, призванный помочь онлайн-магазинам оптимизировать цены и увеличить продажи.

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena — платформа для анализа рынка в сфере платной поисковой рекламы, позволяющая отслеживать конкурентов и оптимизировать рекламные кампании.

Allure Security

Allure Security

alluresecurity.com

Allure Security защищает бренды от подделок в интернете, быстро находя и удаляя мошеннические сайты и мобильные приложения с помощью искусственного интеллекта.

BrandMonitor

BrandMonitor

brand-monitor.com

BrandMonitor — приложение для защиты бренда от подделок и незаконного использования изображений, с использованием ИИ и команды экспертов.

BrandVerity

BrandVerity

brandverity.com

BrandVerity - это инструмент для управления присутствием бренда в Интернете, позволяющий отслеживать партнерский маркетинг и соответствие стандартам.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo — приложение для аналитики e-commerce, предназначенное для мониторинга цен и автоматизации для интернет-магазинов и производителей.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — это приложение для анализа данных в коммерции, помогающее брендам и розничным торговцам принимать основанные на данных решения в режиме реального времени.

VantageBP

VantageBP

vantagebp.com

VantageBP помогает брендам предотвращать продажу контрафакта и несанкционированных реселлеров в онлайн-торговле с помощью собственных технологий.

Smart Protection

Smart Protection

smartprotection.com

Smart Protection защищает бренды от подделок в интернете, удаляя незаконные копии и неправомерное использование, а также защищает контент от пиратства.

Rightlander

Rightlander

rightlander.com

Rightlander - инструмент для мониторинга соответствия и управления репутацией в партнерском маркетинге, оптимизирующий процессы управления аффилиатами.

Retail Shake

Retail Shake

retailshake.com

Retail Shake - полезный инструмент для анализа конкурентов: отслеживайте цены, запасы, визуалы, описания и отзывы о товарах в реальном времени.

FrigginYeah

FrigginYeah

frigginyeah.com

Приложение FrigginYeah! MAP отслеживает продажу продуктов вашего бренда на многих интернет-магазинах, выявляя нарушителей соглашений о минимальных рекламных ценах.

Profitero

Profitero

profitero.com

Profitero - платформа для управления данными о продуктах и аналитики, упрощающая процессы и обеспечивающая точную информацию для повышения эффективности бизнеса.

Netrivals

Netrivals

netrivals.com

Netrivals отслеживает цены и наличие продуктов в электронной коммерции, предоставляя данные для оптимизации ценовых стратегий и анализа рынка.

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet контролирует продажи бренда в интернете, помогает управлять ценами, защищает от несанкционированных продавцов и предоставляет анализ отзывов.

Skuuudle

Skuuudle

skuuudle.com

Skuuudle — это сервис для мониторинга цен и продуктов, позволяющий отслеживать стратегии ценообразования конкурентов и принимать обоснованные решения о ценах.

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Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения - WebCatalog