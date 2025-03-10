Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для защиты бренда позволяет компаниям управлять своей онлайн-информацией, связанной с продуктами и услугами. Это помогает защитить бренд от любых форм злоупотреблений, таких как мошенничество, нарушения, подделки и нарушения. Это программное обеспечение особенно полезно для компаний, которые продают продукцию через цифровые каналы, где сложно контролировать большие объемы информации о продуктах и брендах. Программное обеспечение для защиты бренда отслеживает несколько цифровых каналов, включая поисковые системы, такие как Google, розничные веб-сайты компании и интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также учетные записи в социальных сетях. Это программное обеспечение помогает выявлять потенциальные нарушения на разных этапах и гарантирует устранение этих угроз до того, как они достигнут клиентов. Кроме того, он защищает репутацию бренда, обеспечивая соблюдение политик бренда и регулярно пересматривая их, чтобы быть в курсе меняющихся стандартов.
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Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Поисковой монитор отслеживает рекламную активность в поисковых системах и соцсетях, анализирует конкурентов и упоминания бренда для улучшения цифровых стратегий.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для аналитики цифровых торговых полок и динамического ценообразования для брендов и ритейлеров по всему миру.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper - удобный инструмент для извлечения цен и данных о товарах из онлайн-магазинов без навыков программирования.
Red Points
redpoints.com
Приложение Red Points помогает компаниям восстанавливать доходы, обнаруживая и защищая интеллектуальную собственность с поддержкой ИИ и юридических услуг.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy – это программа для анализа цен, помогающая компаниям отслеживать конкурентов и оптимизировать свои стратегии ценообразования.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat — приложение для обнаружения и удаления контрафактных и нарушающих право listings на онлайн-рынках, обеспечивая безопасность вашего бренда.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – сервис для контроля соблюдения минимальной рекламируемой цены (MAP) для брендов с использованием онлайн-инструментов.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight - платформа для электронной коммерции, предоставляющая данные и анализ для оптимизации онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта.
Prisync
prisync.com
Prisync - это инструмент для отслеживания цен конкурентов и динамического регулирования цен, призванный помочь онлайн-магазинам оптимизировать цены и увеличить продажи.
Adthena
adthena.com
Adthena — платформа для анализа рынка в сфере платной поисковой рекламы, позволяющая отслеживать конкурентов и оптимизировать рекламные кампании.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды, обнаруживая и останавливая онлайн-атаки по выдаче себя за бренд до того, как жертвами станут клиенты. Наш запатентованный механизм на основе искусственного интеллекта быстрее и с большей точностью находит больше поддельных веб-сайтов, учетных записей в социальных сетях и мобильных приложений, чем устаревшие подходы. Наш уникальный, многосторонний подход к управляемому реагированию – внесение в черный список, ложные данные и сквозное удаление – значительно сокращает продолжительность жизни мошенничества и ущерб, который оно может нанести.
BrandMonitor
brand-monitor.com
Brandmonitor - это фирма по защите бренда, которая защищает выручку вашего бренда от поддельных предложений, продаж серого рынка и несанкционированного использования изображений, защищенных авторским правом. Наша команда AI на основе AI и команда по разведке человека работают вместе, чтобы быстро и эффективно обнаружить и снять эти нарушения, гарантируя, что интеллектуальная собственность вашего бренда остается безопасной. Благодаря нашему легко масштабируемому решению вы можете быть уверены, что ваш бренд защищен независимо от того, где в мире продаются ваши продукты. У нас есть команда из более чем 40 консультантов по IP и более 3000 загадочных покупателей в 80+ странах, что делает нас лучшим в своем роде решением для борьбы с подделками как в Интернете, так и в автономном режиме. Не позволяйте подделкам и продавцам серого рынка красть ваш с трудом заработанным доходом. Бороться с подделками. Повсюду.
BrandVerity
brandverity.com
Основы цифрового маркетинга не так уж и сложны. Потребители хотят взаимодействовать с брендами, которым они могут доверять. Бренды хотят завоевать доверие потребителей. Но когда бренд распространяется по различным маркетинговым каналам, веб-сайтам и страницам, завоевать такое доверие может быть непросто. Вот тут-то мы и вступаем в игру. Мы даем брендам инструменты, позволяющие увидеть, как они представлены в Интернете, и принять меры в отношении того, что для них важно. Результат: более последовательный, эффективный и соответствующий требованиям маркетинг, способствующий повышению доверия потребителей.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями на 32 рынках, работая как с международными компаниями, так и с представителями местных рынков.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платформа Wiser поддерживает множество вариантов использования: от осведомленности о рынке и управления ценами до анализа полок и розничной торговли. Почему Wiser является надежным поставщиком аналитики розничной торговли для более чем 500 брендов и ритейлеров по всему миру? Лучшие данные. Наша миссия — создавать сервисы, которые собирают и предоставляют наиболее точную и полезную информацию с миллионов веб-сайтов и десятков тысяч физических магазинов. Аналитика Wiser, работающая практически в реальном времени, обеспечивает многоканальную видимость для оптимизации ежедневных и почасовых доходов, прибыли и маркетинговых стратегий. Узнайте больше на сайте www.wiser.com и подпишитесь на @wiserinc.
VantageBP
vantagebp.com
В VantageBP мы помогаем лучшим мировым брендам остановить несанкционированных торговых посредников, устраняя контрафактную продукцию, выявляя мошеннических торговых посредников и обеспечивая обеспечение онлайн-продаж на рынках электронной коммерции с помощью нашей запатентованной юридической технологии.
Smart Protection
smartprotection.com
В рамках Smart Protection мы защищаем бренды от онлайн-подделок. Наша технология выявляет и удаляет незаконные копии и неправомерное использование брендов. Мы специализируемся на двух областях: Защита бренда. Мы защищаем продукты и бренды, принадлежащие ко всем секторам и всем сферам несанкционированного использования. Защита контента: мы защищаем фильмы, сериалы, прямые трансляции, киберспорт, выбросы и телеканалы от пиратства. Благодаря нашей платформе коэффициент эффективности в удалении незаконных подделок из идентифицированных копий возрастает до 95%. Мы являемся экспертами в области торговых площадок и социальных сетей, а также участниками программы Google TCRP (Программа удаления надежных авторских прав), поэтому она позволяет нам исключать URL-адреса из списка с максимальной скоростью и эффективностью. Мы находимся в постоянном поиске самых ярких талантов, чтобы сформировать лучшую команду инженеров и усовершенствовать нашу технологическую платформу с помощью новейших достижений в области искусственного интеллекта.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander — ведущая на рынке компания по мониторингу соблюдения требований партнерских программ и управления репутацией, которая активно сканирует партнерские веб-сайты, платформы социальных сетей и веб-сайты, нарушающие авторские права, в большинстве стран за пределами Азии. Нам доверяют как известные компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса, и мы гордимся тем, что являемся авторитетом в своей области. В настоящее время Rightlander работает в основном на рынке iGaming, однако в течение 2020/21 года она будет расширяться и на другие партнерские рынки.
Retail Shake
retailshake.com
Самый полный инструмент конкурентной разведки. Все, что вам нужно знать о своих конкурентах. Цены, геолокация товара, сайты, изображения продуктов, текстовые описания и даже отзывы покупателей. Retail Shake — единственное решение, которое обеспечивает одновременный сравнительный анализ всей информации о ваших конкурентах. Отслеживайте и сравнивайте продукты в режиме реального времени. Будьте на шаг впереди своих конкурентов. Retail Shake предоставляет вам оперативную информацию о том, какие продукты представлены на каких торговых площадках, ценах, установленных другими дистрибьюторами, а также отзывах, оставленных клиентами на разных платформах. Отслеживайте свои продукты и конкурентов.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Чертов Да! Программное обеспечение для мониторинга MAP проверяет продукцию вашего бренда на сотнях веб-сайтов электронной коммерции, чтобы выявить тех продавцов, которые могут нарушать ваши соглашения о минимальной рекламируемой цене (MAP).
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют более 4000 брендов в качестве главного партнера по ускорению коммерции, основаны на непревзойденном сборе данных, охватывающем более 1200 ритейлеров в более чем 70 странах, а также на многолетнем опыте и интеллектуальном лидерстве. Благодаря автоматизированным рабочим процессам, запатентованной прогнозной аналитике, оптимизации контента и генеративному искусственному интеллекту мы гарантируем, что у вас есть правильные инструменты, чтобы оставаться впереди в современной конкурентной рыночной среде.
Netrivals
netrivals.com
Наличие полного и глобального видения рынка является ключом к успеху. Netrivals находит товары электронной коммерции по всему миру. Наши системы ежедневно отслеживают и обновляют цены на более чем 800 миллионов товаров в более чем 35 тысячах магазинов в более чем 50 странах, чтобы предоставить нашим клиентам важные данные о продуктах в различных отраслях. Мы знаем, насколько важно иметь обновленные данные и цены, поэтому интегрируем систему качества с двойным уровнем проверки цен. Вот почему Netrivals придерживается стандарта ISO и его требований. Мы создали, внедрили, поддерживаем и совершенствуем систему управления информационной безопасностью (ISMS) для обработки бизнес-данных наших клиентов. Наши модули представляют собой идеальное сочетание компонентов, позволяющих оценить эффективность вашей ценовой и продуктовой стратегии: мониторинг цен, динамическое ценообразование, конверсии, торговые площадки, исследования рынка, бизнес-аналитика, сравнение конкурентов, рейтинги и обзоры, анализ продуктов, мониторинг MAP. Все данные, собранные Netrivals, централизованы и гомогенизированы, поэтому их может использовать любая команда вашей компании (закупки, продажи, маркетинг, ценообразование, бизнес-аналитика, команда продуктов и менеджеры по категориям). Netrivals — это команда из 50 профессионалов, помогающая сотням электронных предприятий по всему миру достичь своих целей. У нас есть специальная команда по работе с клиентами и поддержке, которая сделает путешествие, которое мы строим вместе, полезным опытом. Гибкость Netrivals обеспечивает высокий уровень персонализации. Netrivals — это не просто платформа, а система, которая поможет вам разработать стратегию и достичь своих целей. Мы хотим предложить вам рычаги для оптимизации ваших основных KPI. Мы помогаем вам получить доступ к видению рынка, необходимому для достижения успеха в нынешней конкурентной среде.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение политики MAP (минимальная рекламируемая цена), чтобы дать вам значительное конкурентное преимущество. Наша платформа экономит ваше время и деньги и помогает защитить ваш установленный канал перепродажи от неавторизованных или неизвестных продавцов на таких сайтах, как Amazon, которые могут нанести ущерб вашему бренду и прибыли. Наши клиенты используют наши услуги, чтобы: • Получить глубокое понимание своего онлайн-канала продаж • Оценить рыночные возможности для новых продуктов и брендов • Управлять и обеспечивать соблюдение программ MAP • Извлекать обратную связь от рынка и выявлять проблемы с продуктами до того, как они нарастут как снежный ком. TrackStreet Services – Видимость рынка TrackStreet отслеживает Интернет торговые площадки и отдельные веб-сайты для отслеживания того, кто продает ваши продукты, где они их продают, их цену, а также дает вам инструменты для понимания тенденций продаж и распределения, которые определяют рыночные решения на основе данных. - Соответствие минимальной рекламируемой цене (MAP). Благодаря самой мощной и эффективной платформе обеспечения соблюдения MAP в отрасли TrackStreet автоматизирует многие ручные процессы, такие как отправка уведомлений о нарушении MAP, отслеживание соблюдения политики, а также создание и распространение индивидуальных запретов. -Продать списки. - Отслеживание и агрегирование обзоров продуктов TrackStreet Review Tracking — это служба упреждающего мониторинга, которая отслеживает все ваши интернет-каналы продаж на наличие новых или обновленных обзоров, а затем собирает отзывы потребителей в одном удобном интерфейсе, где вы можете выполнить подробный анализ и включить автоматические оповещения, которые сообщать вам о новых обзорах, которые требуют вашего внимания. - Дилерский портал и другие модули, которые помогут вам улучшить управление существующей сетью авторизованных дилеров и продавцов и увеличить доход от вашего канала перепродажи. Как мы можем лучше всего вам помочь? Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию или найти дополнительную информацию на TrackStreet.com.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — это наиболее точная служба анализа цен и продуктов, позволяющая вам отслеживать ценовую стратегию ваших конкурентов и принимать выигрышные ценовые решения. Команды по ценообразованию используют Skuuudle, чтобы обеспечивать справедливые цены для своих клиентов, не оставляя случайно маржу на столе. Skuuudle может отслеживать цены, скидки, изображения продуктов, наличие, отзывы и многое другое. Мы можем собирать данные из любого поля, с любого веб-сайта, из любой страны и с любой частотой. Предоставление данных о конкурентах, которые помогут вам принять выигрышные ценовые решения.
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