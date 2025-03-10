Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение политики MAP (минимальная рекламируемая цена), чтобы дать вам значительное конкурентное преимущество. Наша платформа экономит ваше время и деньги и помогает защитить ваш установленный канал перепродажи от неавторизованных или неизвестных продавцов на таких сайтах, как Amazon, которые могут нанести ущерб вашему бренду и прибыли. Наши клиенты используют наши услуги, чтобы: • Получить глубокое понимание своего онлайн-канала продаж • Оценить рыночные возможности для новых продуктов и брендов • Управлять и обеспечивать соблюдение программ MAP • Извлекать обратную связь от рынка и выявлять проблемы с продуктами до того, как они нарастут как снежный ком. TrackStreet Services – Видимость рынка TrackStreet отслеживает Интернет торговые площадки и отдельные веб-сайты для отслеживания того, кто продает ваши продукты, где они их продают, их цену, а также дает вам инструменты для понимания тенденций продаж и распределения, которые определяют рыночные решения на основе данных. - Соответствие минимальной рекламируемой цене (MAP). Благодаря самой мощной и эффективной платформе обеспечения соблюдения MAP в отрасли TrackStreet автоматизирует многие ручные процессы, такие как отправка уведомлений о нарушении MAP, отслеживание соблюдения политики, а также создание и распространение индивидуальных запретов. -Продать списки. - Отслеживание и агрегирование обзоров продуктов TrackStreet Review Tracking — это служба упреждающего мониторинга, которая отслеживает все ваши интернет-каналы продаж на наличие новых или обновленных обзоров, а затем собирает отзывы потребителей в одном удобном интерфейсе, где вы можете выполнить подробный анализ и включить автоматические оповещения, которые сообщать вам о новых обзорах, которые требуют вашего внимания. - Дилерский портал и другие модули, которые помогут вам улучшить управление существующей сетью авторизованных дилеров и продавцов и увеличить доход от вашего канала перепродажи. Как мы можем лучше всего вам помочь? Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию или найти дополнительную информацию на TrackStreet.com.