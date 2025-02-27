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Программное обеспечение для защиты бренда позволяет компаниям управлять своей онлайн-информацией, связанной с продуктами и услугами. Это помогает защитить бренд от любых форм злоупотреблений, таких как мошенничество, нарушения, подделки и нарушения. Это программное обеспечение особенно полезно для компаний, которые продают продукцию через цифровые каналы, где сложно контролировать большие объемы информации о продуктах и брендах. Программное обеспечение для защиты бренда отслеживает несколько цифровых каналов, включая поисковые системы, такие как Google, розничные веб-сайты компании и интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также учетные записи в социальных сетях. Это программное обеспечение помогает выявлять потенциальные нарушения на разных этапах и гарантирует устранение этих угроз до того, как они достигнут клиентов. Кроме того, он защищает репутацию бренда, обеспечивая соблюдение политик бренда и регулярно пересматривая их, чтобы быть в курсе меняющихся стандартов.
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Netrivals
netrivals.com
Наличие полного и глобального видения рынка является ключом к успеху. Netrivals находит товары электронной коммерции по всему миру. Наши системы ежедневно отслеживают и обновляют цены на более чем 800 миллионов товаров в более чем 35 тысячах магазинов в более чем 50 странах, чтобы предоставить нашим клиентам важные данные о продуктах в различных отраслях. Мы знаем, насколько важно иметь обновленные данные и цены, поэтому интегрируем систему качества с двойным уровнем проверки цен. Вот почему Netrivals придерживается стандарта ISO и его требований. Мы создали, внедрили, поддерживаем и совершенствуем систему управления информационной безопасностью (ISMS) для обработки бизнес-данных наших клиентов. Наши модули представляют собой идеальное сочетание компонентов, позволяющих оценить эффективность вашей ценовой и продуктовой стратегии: мониторинг цен, динамическое ценообразование, конверсии, торговые площадки, исследования рынка, бизнес-аналитика, сравнение конкурентов, рейтинги и обзоры, анализ продуктов, мониторинг MAP. Все данные, собранные Netrivals, централизованы и гомогенизированы, поэтому их может использовать любая команда вашей компании (закупки, продажи, маркетинг, ценообразование, бизнес-аналитика, команда продуктов и менеджеры по категориям). Netrivals — это команда из 50 профессионалов, помогающая сотням электронных предприятий по всему миру достичь своих целей. У нас есть специальная команда по работе с клиентами и поддержке, которая сделает путешествие, которое мы строим вместе, полезным опытом. Гибкость Netrivals обеспечивает высокий уровень персонализации. Netrivals — это не просто платформа, а система, которая поможет вам разработать стратегию и достичь своих целей. Мы хотим предложить вам рычаги для оптимизации ваших основных KPI. Мы помогаем вам получить доступ к видению рынка, необходимому для достижения успеха в нынешней конкурентной среде.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простой и интеллектуальный парсер для электронной коммерции, идеально подходящий для сбора цен и результатов поиска в интернет-магазинах и на торговых площадках в режиме реального времени без навыков программирования. Используйте наше веб-приложение для ежедневного планирования цен и данных о продавцах. Используйте наш API, который дает вам доступ к необработанным данным, таким как цены продавцов, данные о категориях и контент продуктов, для ваших собственных приложений или отчетов.
IP Moat
ipmoat.ai
Найдите и удалите поддельные, нарушающие авторские права и скопированные объявления с онлайн-торговых площадок. Сталкиваетесь ли вы с конкурентами, использующими ваш бренд для получения несправедливого преимущества; преступники, продающие контрафактную продукцию; или что-то среднее между ними. IP Moat — это недорогое решение, дающее немедленный эффект. Это дает вам душевное спокойствие и безопасность бренда, позволяя вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Никаких дорогостоящих и затяжных судебных процессов, которые отвлекают ваше внимание. Просто введите свои товарные знаки и регистрационные номера патентов и образцов. Затем получайте уведомления при обнаружении новых объявлений. Удалите нарушающие авторские права списки одним нажатием кнопки. Защититесь от поддельных объявлений.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды, обнаруживая и останавливая онлайн-атаки по выдаче себя за бренд до того, как жертвами станут клиенты. Наш запатентованный механизм на основе искусственного интеллекта быстрее и с большей точностью находит больше поддельных веб-сайтов, учетных записей в социальных сетях и мобильных приложений, чем устаревшие подходы. Наш уникальный, многосторонний подход к управляемому реагированию – внесение в черный список, ложные данные и сквозное удаление – значительно сокращает продолжительность жизни мошенничества и ущерб, который оно может нанести.
VantageBP
vantagebp.com
В VantageBP мы помогаем лучшим мировым брендам остановить несанкционированных торговых посредников, устраняя контрафактную продукцию, выявляя мошеннических торговых посредников и обеспечивая обеспечение онлайн-продаж на рынках электронной коммерции с помощью нашей запатентованной юридической технологии.
Smart Protection
smartprotection.com
В рамках Smart Protection мы защищаем бренды от онлайн-подделок. Наша технология выявляет и удаляет незаконные копии и неправомерное использование брендов. Мы специализируемся на двух областях: Защита бренда. Мы защищаем продукты и бренды, принадлежащие ко всем секторам и всем сферам несанкционированного использования. Защита контента: мы защищаем фильмы, сериалы, прямые трансляции, киберспорт, выбросы и телеканалы от пиратства. Благодаря нашей платформе коэффициент эффективности в удалении незаконных подделок из идентифицированных копий возрастает до 95%. Мы являемся экспертами в области торговых площадок и социальных сетей, а также участниками программы Google TCRP (Программа удаления надежных авторских прав), поэтому она позволяет нам исключать URL-адреса из списка с максимальной скоростью и эффективностью. Мы находимся в постоянном поиске самых ярких талантов, чтобы сформировать лучшую команду инженеров и усовершенствовать нашу технологическую платформу с помощью новейших достижений в области искусственного интеллекта.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander — ведущая на рынке компания по мониторингу соблюдения требований партнерских программ и управления репутацией, которая активно сканирует партнерские веб-сайты, платформы социальных сетей и веб-сайты, нарушающие авторские права, в большинстве стран за пределами Азии. Нам доверяют как известные компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса, и мы гордимся тем, что являемся авторитетом в своей области. В настоящее время Rightlander работает в основном на рынке iGaming, однако в течение 2020/21 года она будет расширяться и на другие партнерские рынки.
Retail Shake
retailshake.com
Самый полный инструмент конкурентной разведки. Все, что вам нужно знать о своих конкурентах. Цены, геолокация товара, сайты, изображения продуктов, текстовые описания и даже отзывы покупателей. Retail Shake — единственное решение, которое обеспечивает одновременный сравнительный анализ всей информации о ваших конкурентах. Отслеживайте и сравнивайте продукты в режиме реального времени. Будьте на шаг впереди своих конкурентов. Retail Shake предоставляет вам оперативную информацию о том, какие продукты представлены на каких торговых площадках, ценах, установленных другими дистрибьюторами, а также отзывах, оставленных клиентами на разных платформах. Отслеживайте свои продукты и конкурентов.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality — сервисная компания, которая помогает брендам отслеживать и обеспечивать соблюдение политики минимальной рекламируемой цены (MAP). Наши продуманные процессы и онлайн-инструменты отражают уникальный уровень опыта нашей команды и понимание ландшафта онлайн-торговли.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Чертов Да! Программное обеспечение для мониторинга MAP проверяет продукцию вашего бренда на сотнях веб-сайтов электронной коммерции, чтобы выявить тех продавцов, которые могут нарушать ваши соглашения о минимальной рекламируемой цене (MAP).
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mimecast вы получаете: - Лучшая в отрасли защита: блокируйте угрозы, исходящие из электронной почты, с помощью лучшего в отрасли обнаружения на базе искусственного интеллекта, которому доверяют более 42 000 клиентов. - Гибкость развертывания: выберите вариант развертывания — безопасность электронной почты со шлюзом или без него. - Обнаружение мирового класса на основе искусственного интеллекта: используйте возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и социальных графиков, чтобы повысить безопасность и расширить возможности сотрудников.
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют более 4000 брендов в качестве главного партнера по ускорению коммерции, основаны на непревзойденном сборе данных, охватывающем более 1200 ритейлеров в более чем 70 странах, а также на многолетнем опыте и интеллектуальном лидерстве. Благодаря автоматизированным рабочим процессам, запатентованной прогнозной аналитике, оптимизации контента и генеративному искусственному интеллекту мы гарантируем, что у вас есть правильные инструменты, чтобы оставаться впереди в современной конкурентной рыночной среде.
Red Points
redpoints.com
Red Points — наиболее широко используемое решение для восстановления цифровых доходов. Более 1300 компаний используют нашу платформу для борьбы с контрафакцией, пиратством и выдачей себя за другое лицо. Они используют Red Points, чтобы вернуть себе доход, который по праву принадлежит им. Имея более 300 специалистов и офисы в Нью-Йорке, Барселоне, Пекине и Солт-Лейк-Сити, Red Points изменила отрасль, традиционно возглавляемую поставщиками услуг, предложив масштабируемое и экономически эффективное решение.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — это наиболее точная служба анализа цен и продуктов, позволяющая вам отслеживать ценовую стратегию ваших конкурентов и принимать выигрышные ценовые решения. Команды по ценообразованию используют Skuuudle, чтобы обеспечивать справедливые цены для своих клиентов, не оставляя случайно маржу на столе. Skuuudle может отслеживать цены, скидки, изображения продуктов, наличие, отзывы и многое другое. Мы можем собирать данные из любого поля, с любого веб-сайта, из любой страны и с любой частотой. Предоставление данных о конкурентах, которые помогут вам принять выигрышные ценовые решения.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — это фирма по защите бренда, которая защищает доходы вашего бренда от поддельных предложений, продаж на сером рынке и несанкционированного использования изображений, защищенных авторским правом. Наш алгоритм на основе искусственного интеллекта и команда специалистов по человеческому интеллекту работают вместе, чтобы быстро и эффективно обнаруживать и удалять объекты, нарушающие авторские права, обеспечивая безопасность интеллектуальной собственности вашего бренда. Благодаря нашему легко масштабируемому решению вы можете быть уверены, что ваш бренд защищен, где бы в мире ни продавалась ваша продукция. В нашей команде более 40 юристов по вопросам интеллектуальной собственности и более 3000 тайных покупателей в более чем 80 странах, что делает нас лучшим в своем классе решением для борьбы с подделками как онлайн, так и оффлайн. Не позволяйте фальшивомонетчикам и продавцам на сером рынке украсть ваш с трудом заработанный доход. Борьба с фейками. Повсюду.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетях в одном комплексном решении для ведущих мировых брендов и компаний. Для получения дополнительной информации посетите https://www.phishlabs.com. Ключевая часть Fortra (новое лицо HelpSystems) PhishLabs гордится тем, что является частью комплексного портфеля Fortra в области кибербезопасности. Fortra упрощает современную сложную среду кибербезопасности, объединяя взаимодополняющие продукты для решения проблем инновационными способами. Эти интегрированные масштабируемые решения решают быстро меняющиеся проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при обеспечении безопасности своей организации. Благодаря мощной защите от PhishLabs и других компаний Fortra станет вашим неустанным союзником, готовым помочь вам на каждом этапе вашего пути к кибербезопасности.
BrandVerity
brandverity.com
Основы цифрового маркетинга не так уж и сложны. Потребители хотят взаимодействовать с брендами, которым они могут доверять. Бренды хотят завоевать доверие потребителей. Но когда бренд распространяется по различным маркетинговым каналам, веб-сайтам и страницам, завоевать такое доверие может быть непросто. Вот тут-то мы и вступаем в игру. Мы даем брендам инструменты, позволяющие увидеть, как они представлены в Интернете, и принять меры в отношении того, что для них важно. Результат: более последовательный, эффективный и соответствующий требованиям маркетинг, способствующий повышению доверия потребителей.
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использовать как отдельные продукты, включают: «Где купить технологии», «Покупаемые носители» и «Цифровую полку». Наше программное обеспечение позволяет брендам электронной коммерции обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов, собирать подробную информацию и поддерживать первоклассный бренд. Применяя к нашим клиентам подход «прежде всего партнерство», наша преданная своему делу команда по работе с брендом гарантирует, что мы вместе достигнем наших целей.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фиксирует рекламную активность в платном поиске, обычном поиске, социальных сетях, мобильном поиске и торговых системах по всему миру на предмет соответствия требованиям брендов и партнеров, а также конкурентной разведки. Интерактивные агентства, специалисты по поисковому маркетингу и партнерские маркетологи используют The Search Monitor для более эффективного сбора и анализа информации о конкурентах. Чтобы узнать больше, посетите http://www.thesearchmonitor.com.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платформа Wiser поддерживает множество вариантов использования: от осведомленности о рынке и управления ценами до анализа полок и розничной торговли. Почему Wiser является надежным поставщиком аналитики розничной торговли для более чем 500 брендов и ритейлеров по всему миру? Лучшие данные. Наша миссия — создавать сервисы, которые собирают и предоставляют наиболее точную и полезную информацию с миллионов веб-сайтов и десятков тысяч физических магазинов. Аналитика Wiser, работающая практически в реальном времени, обеспечивает многоканальную видимость для оптимизации ежедневных и почасовых доходов, прибыли и маркетинговых стратегий. Узнайте больше на сайте www.wiser.com и подпишитесь на @wiserinc.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с компаниями на 32 рынках, работая как с международными компаниями, так и с представителями местных рынков.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение политики MAP (минимальная рекламируемая цена), чтобы дать вам значительное конкурентное преимущество. Наша платформа экономит ваше время и деньги и помогает защитить ваш установленный канал перепродажи от неавторизованных или неизвестных продавцов на таких сайтах, как Amazon, которые могут нанести ущерб вашему бренду и прибыли. Наши клиенты используют наши услуги, чтобы: • Получить глубокое понимание своего онлайн-канала продаж • Оценить рыночные возможности для новых продуктов и брендов • Управлять и обеспечивать соблюдение программ MAP • Извлекать обратную связь от рынка и выявлять проблемы с продуктами до того, как они нарастут как снежный ком. TrackStreet Services – Видимость рынка TrackStreet отслеживает Интернет торговые площадки и отдельные веб-сайты для отслеживания того, кто продает ваши продукты, где они их продают, их цену, а также дает вам инструменты для понимания тенденций продаж и распределения, которые определяют рыночные решения на основе данных. - Соответствие минимальной рекламируемой цене (MAP). Благодаря самой мощной и эффективной платформе обеспечения соблюдения MAP в отрасли TrackStreet автоматизирует многие ручные процессы, такие как отправка уведомлений о нарушении MAP, отслеживание соблюдения политики, а также создание и распространение индивидуальных запретов. -Продать списки. - Отслеживание и агрегирование обзоров продуктов TrackStreet Review Tracking — это служба упреждающего мониторинга, которая отслеживает все ваши интернет-каналы продаж на наличие новых или обновленных обзоров, а затем собирает отзывы потребителей в одном удобном интерфейсе, где вы можете выполнить подробный анализ и включить автоматические оповещения, которые сообщать вам о новых обзорах, которые требуют вашего внимания. - Дилерский портал и другие модули, которые помогут вам улучшить управление существующей сетью авторизованных дилеров и продавцов и увеличить доход от вашего канала перепродажи. Как мы можем лучше всего вам помочь? Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию или найти дополнительную информацию на TrackStreet.com.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает специалистам электронной коммерции отслеживать и анализировать данные о ценах и переоценивать продукты в зависимости от их рыночной стратегии. Пользователям предлагается сбор данных о ценах и несколько механизмов отчетности для анализа данных. Анализ помогает организациям определить возможности ценообразования, например, какие продукты имеют заниженную цену или можно ли снизить цену, но сохранить желаемую норму прибыли. Интегрируя Price2Spy с Google Analytics 4, вы получаете возможность перекрестных ссылок и анализа двух наборов данных. Это поможет вам определить продукты с большим количеством посещений и низким количеством продаж, продукты, на которые вы оставляете деньги на столе, не повышая цены, а также способ проанализировать медленно продаваемые продукты. API Price2Spy обеспечивает тесную интеграцию с программным обеспечением организации и позволяет автоматически сравнивать цены с ценами конкурентов. Если изменения цен находятся в пределах определенной границы или превышают заданный порог, цены бренда могут быть обновлены автоматически без каких-либо действий. Модуль переоценки позволяет вам определить свои стратегии ценообразования, чтобы определить, какие продукты могут повышаться или понижаться в цене, и изменять эти цены в вашем интернет-магазине. Прежде чем производить какое-либо изменение цен, ваши продукты должны соответствовать продуктам ваших конкурентов. Мы предлагаем сопоставление продуктов вручную, автоматическое сопоставление, а также гибридное автоматическое сопоставление посредством машинного обучения. Алгоритм машинного обучения (ML) анализирует продукты с вашего сайта и ваших конкурентов, чтобы гарантировать, что будут предложены только подходящие кандидаты. Все это одобрено человеком. В последнее время все больше и больше из вас пользуются нашими услугами по извлечению данных о продуктах, с помощью которых мы сканируем сайты и извлекаем информацию о продуктах. Price2Spy способен отслеживать веб-сайты, созданные для защиты приложений мониторинга. Вы можете виртуально увидеть цены своих конкурентов, даже если их веб-сайты не хотят, чтобы их отслеживали. Если вы используете одну из поддерживаемых платформ, например; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop и т. д. Price2Spy дает вам возможность интегрировать его одним щелчком мыши и выполнять переоценку в реальном времени в соответствии с вашей ценовой стратегией. С вашей стороны мало что нужно сделать, чтобы система заработала. Price2Spy предлагает учебные пособия, демонстрации и онлайн-поддержку, чтобы помочь пользователям на этом пути.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брендам и ритейлерам ускорять рост продаж, расширять долю рынка и выгодно конкурировать в масштабе. По мере запуска все большего количества цифровых каналов клиенты DataWeave используют запатентованную технологию компании, чтобы получить превосходные возможности измерения производительности по каждому из своих онлайн-каналов, что, в свою очередь, помогает им принимать более разумные и быстрые решения. Уникальные возможности, предоставляемые платформой DataWeave, предоставляют клиентам правильные ключевые показатели эффективности, включая ценовую конкурентоспособность, качество контента и сравнительный анализ, доступность продуктов, эффективность продвижения, долю голоса в поиске и СМИ, анализ рейтингов и обзоров - в режиме реального времени, что способствует увеличению продаж и доли рынка, одновременно предоставляя клиентам возможность прибыльно конкурировать. Платформа не зависит от языка, что имеет решающее значение для облегчения DataWeave обслуживания глобальных учетных записей.
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры A, чтобы увеличить рост продаж и прибыль в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на кофе. Наша 5-звездочная круглосуточная онлайн-служба поддержки клиентов всегда готова ответить на любые ваши запросы в считанные минуты и убедиться, что вы получаете больше, чем то, за что платите. Мы предлагаем бесплатную услугу адаптации для планирования долгосрочных отношений со всеми нашими клиентами. Чем Prisync отличается от других: - Исторические тенденции ценообразования - Отслеживание наличия запасов - Массовый импорт и экспорт - Динамическое ценообразование - Мгновенные уведомления об изменениях - Неограниченное оповещение по электронной почте - Неограниченное отслеживание конкурентов - Мировой валютный охват - Подробная фильтрация и отчетность. Узнайте больше на https: //prisync.com
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа анализа рынка для платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы можете принимать обоснованные стратегические решения и получать большую отдачу от своего бюджета PPC, от максимизации рентабельности инвестиций до защиты вашего бренда. Мощная штука. И получить его больше нигде нельзя. Сотрудничайте с нами, чтобы сформировать успешную стратегию платного поиска. НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ: - Лучшая инновация в области программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучший инструмент программного обеспечения для поиска (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучшая инновация программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска Великобритании 2021 г. - Лучший Использование данных (PPC) – серебро (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – Лучшее использование поиска – финансы (PPC) – Global Search Awards 2021
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