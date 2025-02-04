Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает специалистам электронной коммерции отслеживать и анализировать данные о ценах и переоценивать продукты в зависимости от их рыночной стратегии. Пользователям предлагается сбор данных о ценах и несколько механизмов отчетности для анализа данных. Анализ помогает организациям определить возможности ценообразования, например, какие продукты имеют заниженную цену или можно ли снизить цену, но сохранить желаемую норму прибыли. Интегрируя Price2Spy с Google Analytics 4, вы получаете возможность перекрестных ссылок и анализа двух наборов данных. Это поможет вам определить продукты с большим количеством посещений и низким количеством продаж, продукты, на которые вы оставляете деньги на столе, не повышая цены, а также способ проанализировать медленно продаваемые продукты. API Price2Spy обеспечивает тесную интеграцию с программным обеспечением организации и позволяет автоматически сравнивать цены с ценами конкурентов. Если изменения цен находятся в пределах определенной границы или превышают заданный порог, цены бренда могут быть обновлены автоматически без каких-либо действий. Модуль переоценки позволяет вам определить свои стратегии ценообразования, чтобы определить, какие продукты могут повышаться или понижаться в цене, и изменять эти цены в вашем интернет-магазине. Прежде чем производить какое-либо изменение цен, ваши продукты должны соответствовать продуктам ваших конкурентов. Мы предлагаем сопоставление продуктов вручную, автоматическое сопоставление, а также гибридное автоматическое сопоставление посредством машинного обучения. Алгоритм машинного обучения (ML) анализирует продукты с вашего сайта и ваших конкурентов, чтобы гарантировать, что будут предложены только подходящие кандидаты. Все это одобрено человеком. В последнее время все больше и больше из вас пользуются нашими услугами по извлечению данных о продуктах, с помощью которых мы сканируем сайты и извлекаем информацию о продуктах. Price2Spy способен отслеживать веб-сайты, созданные для защиты приложений мониторинга. Вы можете виртуально увидеть цены своих конкурентов, даже если их веб-сайты не хотят, чтобы их отслеживали. Если вы используете одну из поддерживаемых платформ, например; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop и т. д. Price2Spy дает вам возможность интегрировать его одним щелчком мыши и выполнять переоценку в реальном времени в соответствии с вашей ценовой стратегией. С вашей стороны мало что нужно сделать, чтобы система заработала. Price2Spy предлагает учебные пособия, демонстрации и онлайн-поддержку, чтобы помочь пользователям на этом пути.