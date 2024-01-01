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Программное обеспечение для защиты бренда - Самые популярные приложения - Бурунди
Программное обеспечение для защиты бренда позволяет компаниям управлять своей онлайн-информацией, связанной с продуктами и услугами. Это помогает защитить бренд от любых форм злоупотреблений, таких как мошенничество, нарушения, подделки и нарушения. Это программное обеспечение особенно полезно для компаний, которые продают продукцию через цифровые каналы, где сложно контролировать большие объемы информации о продуктах и брендах. Программное обеспечение для защиты бренда отслеживает несколько цифровых каналов, включая поисковые системы, такие как Google, розничные веб-сайты компании и интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также учетные записи в социальных сетях. Это программное обеспечение помогает выявлять потенциальные нарушения на разных этапах и гарантирует устранение этих угроз до того, как они достигнут клиентов. Кроме того, он защищает репутацию бренда, обеспечивая соблюдение политик бренда и регулярно пересматривая их, чтобы быть в курсе меняющихся стандартов.
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фиксирует рекламную активность в платном поиске, обычном поиске, социальных сетях, мобильном поиске и торговых системах по всему миру на предмет соответствия требованиям брендов и партнеров, а также конкурентной разведки. Интерактивные агентства, специалисты по поисковому маркетингу и...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality — сервисная компания, которая помогает брендам отслеживать и обеспечивать соблюдение политики минимальной рекламируемой цены (MAP). Наши продуманные процессы и онлайн-инструменты отражают уникальный уровень опыта нашей команды и понимание ландшафта онлайн-торговли.
IP Moat
ipmoat.ai
Найдите и удалите поддельные, нарушающие авторские права и скопированные объявления с онлайн-торговых площадок. Сталкиваетесь ли вы с конкурентами, использующими ваш бренд для получения несправедливого преимущества; преступники, продающие контрафактную продукцию; или что-то среднее между ними. IP Mo...
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mime...
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа для анализа рынка платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы может...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простой и интеллектуальный парсер для электронной коммерции, идеально подходящий для сбора цен и результатов поиска в интернет-магазинах и на торговых площадках в режиме реального времени без навыков программирования. Используйте наше веб-приложение для ежедневного планирования цен и данных о продав...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды, обнаруживая и останавливая онлайн-атаки по выдаче себя за бренд до того, как жертвами станут клиенты. Наш запатентованный механизм на основе искусственного интеллекта быстрее и с большей точностью находит больше поддельных веб-сайтов, учетных записей в социальных сет...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — это фирма по защите бренда, которая защищает доходы вашего бренда от поддельных предложений, продаж на сером рынке и несанкционированного использования изображений, защищенных авторским правом. Наш алгоритм на основе искусственного интеллекта и команда специалистов по человеческому ин...
BrandVerity
brandverity.com
Основы цифрового маркетинга не так уж и сложны. Потребители хотят взаимодействовать с брендами, которым они могут доверять. Бренды хотят заслужить доверие потребителей. Но когда бренд распространяется по различным маркетинговым каналам, веб-сайтам и страницам, завоевать такое доверие может быть непр...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает специалистам электронной коммерци...
VantageBP
vantagebp.com
В VantageBP мы помогаем лучшим мировым брендам остановить несанкционированных торговых посредников, устраняя контрафактную продукцию, выявляя мошеннических торговых посредников и обеспечивая обеспечение онлайн-продаж на рынках электронной коммерции с помощью нашей запатентованной юридической техноло...
Smart Protection
smartprotection.com
В рамках Smart Protection мы защищаем бренды от онлайн-подделок. Наша технология выявляет и удаляет незаконные копии и неправомерное использование брендов. Мы специализируемся на двух областях: Защита бренда. Мы защищаем продукты и бренды, принадлежащие ко всем секторам и всем сферам несанкционирова...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander — ведущая на рынке компания по мониторингу соблюдения требований партнерских программ и управления репутацией, которая активно сканирует партнерские веб-сайты, платформы социальных сетей и веб-сайты, нарушающие авторские права, в большинстве стран за пределами Азии. Нам доверяют как изве...
Retail Shake
retailshake.com
Самый полный инструмент конкурентной разведки. Все, что вам нужно знать о своих конкурентах. Цены, геолокация товара, сайты, изображения продуктов, текстовые описания и даже отзывы покупателей. Retail Shake — единственное решение, которое обеспечивает одновременный сравнительный анализ всей информац...
FrigginYeah
frigginyeah.com
Чертов Да! Программное обеспечение для мониторинга MAP проверяет продукцию вашего бренда на сотнях веб-сайтов электронной коммерции, чтобы выявить тех продавцов, которые могут нарушать ваши соглашения о минимальной рекламируемой цене (MAP).
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют ...
Red Points
redpoints.com
Red Points — наиболее широко используемое решение для восстановления цифровых доходов. Более 1300 компаний используют нашу платформу для борьбы с контрафакцией, пиратством и выдачей себя за другое лицо. Они используют Red Points, чтобы вернуть себе доход, который по праву принадлежит им. Имея более ...
Netrivals
netrivals.com
Наличие полного и глобального видения рынка является ключом к успеху. Netrivals находит товары электронной коммерции по всему миру. Наши системы ежедневно отслеживают и обновляют цены на более чем 800 миллионов товаров в более чем 35 тысячах магазинов в более чем 50 странах, чтобы предоставить нашим...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетя...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры A, чтобы увеличить рост продаж и прибыль в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на кофе. Наша 5-звездочная...
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — это наиболее точная служба анализа цен и продуктов, позволяющая вам отслеживать ценовую стратегию ваших конкурентов и принимать выигрышные ценовые решения. Команды по ценообразованию используют Skuuudle, чтобы обеспечивать справедливые цены для своих клиентов, не оставляя случайно маржу н...