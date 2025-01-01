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Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition - приложение для анализа тенденций, предоставляющее пользователям данные для обоснованных стратегических решений.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions — инструмент для мониторинга и анализа упоминаний брендов в Интернете и соцсетях, предоставляющий аналитические данные и уведомления о новых упоминаниях.
Audiense
audiense.com
Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — платформа для управления опытом бренда, оптимизирующая психографику и ценности, улучшая взаимодействие команды и клиентское вовлечение.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это платформа для анализа и управления социальными медиа, которая помогает компаниям слушать, реагировать и оптимизировать стратегии взаимодействия с клиентами.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial предоставляет аналитические данные о социальных аудиториях, помогая пользователям понимать интересы и предпочтения целевой аудитории.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — это платформа SaaS для проверки и улучшения идей инноваций, обеспечивающая быструю проверку на рынке и повышение успеха продуктов.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Комментарии Analytics - это инструмент для анализа отзывов клиентов, позволяющий оценивать настроения и выявлять ключевые темы в текстовых данных.
Attest
askattest.com
Attest — это платформа для потребительских исследований, позволяющая быстро проводить опросы и получать данные о целевой аудитории в 59 странах.
Suzy
suzy.com
Suzy - это платформа для анализа потребительских предпочтений, предлагающая инструменты для отслеживания тенденций и поведения клиентов в реальном времени.
BrandOps
brandops.io
BrandOps - это платформа для анализа маркетинговой эффективности, собирающая данные из различных источников и предоставляющая инсайты для оптимизации бренда.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — это приложение для анализа данных в коммерции, помогающее брендам и розничным торговцам принимать основанные на данных решения в режиме реального времени.
Latana
latana.com
Latana - это инструмент для отслеживания бренда, который предоставляет данные о восприятии потребителей и помогает компаниям принимать решения на основе анализа аудитории.
Zinklar
zinklar.com
Zinklar — SaaS-платформа для получения потребительских инсайтов в реальном времени, позволяющая брендам анализировать поведение и предпочтения потребителей.
MFour
mfour.com
MFour позволяет бизнесу получать потребительские данные и анализировать поведение пользователей для оптимизации рекламных стратегий и роста компании.
Upwave
upwave.com
Upwave — аналитическая платформа для оценки влияния брендинга, предлагающая реальные данные для оптимизации рекламных кампаний через разные каналы.
quantilope
quantilope.com
Quantilope - платформа для автоматизации потребительских исследований, предлагающая количественные и качественные решения для поддержки принятия решений на основе данных.
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