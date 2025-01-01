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Программное обеспечение для анализа бренда
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Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения

Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition - приложение для анализа тенденций, предоставляющее пользователям данные для обоснованных стратегических решений.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions — инструмент для мониторинга и анализа упоминаний брендов в Интернете и соцсетях, предоставляющий аналитические данные и уведомления о новых упоминаниях.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth — платформа для управления опытом бренда, оптимизирующая психографику и ценности, улучшая взаимодействие команды и клиентское вовлечение.

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz — это платформа для анализа и управления социальными медиа, которая помогает компаниям слушать, реагировать и оптимизировать стратегии взаимодействия с клиентами.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial предоставляет аналитические данные о социальных аудиториях, помогая пользователям понимать интересы и предпочтения целевой аудитории.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide — это платформа SaaS для проверки и улучшения идей инноваций, обеспечивающая быструю проверку на рынке и повышение успеха продуктов.

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Комментарии Analytics - это инструмент для анализа отзывов клиентов, позволяющий оценивать настроения и выявлять ключевые темы в текстовых данных.

Attest

Attest

askattest.com

Attest — это платформа для потребительских исследований, позволяющая быстро проводить опросы и получать данные о целевой аудитории в 59 странах.

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy - это платформа для анализа потребительских предпочтений, предлагающая инструменты для отслеживания тенденций и поведения клиентов в реальном времени.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

BrandOps - это платформа для анализа маркетинговой эффективности, собирающая данные из различных источников и предоставляющая инсайты для оптимизации бренда.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — это приложение для анализа данных в коммерции, помогающее брендам и розничным торговцам принимать основанные на данных решения в режиме реального времени.

Latana

Latana

latana.com

Latana - это инструмент для отслеживания бренда, который предоставляет данные о восприятии потребителей и помогает компаниям принимать решения на основе анализа аудитории.

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Zinklar — SaaS-платформа для получения потребительских инсайтов в реальном времени, позволяющая брендам анализировать поведение и предпочтения потребителей.

MFour

MFour

mfour.com

MFour позволяет бизнесу получать потребительские данные и анализировать поведение пользователей для оптимизации рекламных стратегий и роста компании.

Upwave

Upwave

upwave.com

Upwave — аналитическая платформа для оценки влияния брендинга, предлагающая реальные данные для оптимизации рекламных кампаний через разные каналы.

quantilope

quantilope

quantilope.com

Quantilope - платформа для автоматизации потребительских исследований, предлагающая количественные и качественные решения для поддержки принятия решений на основе данных.

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Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения - WebCatalog