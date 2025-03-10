Attest

askattest.com

Attest — это платформа для исследования потребителей, которая заменяет догадки фактами. Мы делаем простым и быстрым доступ к своей целевой аудитории и раскрытию возможностей с помощью потребительских данных. Мы делаем это, объединяя лучшие исследовательские технологии и человеческий опыт. Знаменитые бренды, такие как Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, полагаются на нас, чтобы предоставить информацию, которой они могут доверять. На нашей платформе самообслуживания вы можете за считанные минуты опросить 125 миллионов потребителей в 59 странах; они отвечают на ваши животрепещущие вопросы в среднем за 48 часов. Наша методология смешанной панели означает, что ответы гарантированно не будут предвзятыми. Для нас очень важно иметь точное качество данных, поэтому мы трижды проверяем ваши данные с помощью людей и искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что у нас настолько интуитивно понятная платформа, что ею может пользоваться практически каждый. Но мы понимаем, что не все являются профессионалами в области исследований, поэтому, если вам нужна помощь в составлении опроса, наша группа по исследованию клиентов может вас проконсультировать. Мы не берем с вас дополнительную плату за их профессионализм. Attest создан для команд. Его могут использовать неограниченное количество членов команды, а наша модель ценообразования проста: 1 кредит = 1 ответ (независимо от того, откуда пришел этот ответ. Используйте нас для крупных исследовательских проектов, запланированных на несколько месяцев вперед, или для срочных, специальных запросов данных, которые появляются в последнюю очередь). Таким образом, вы можете подкрепить каждое решение, от общей картины до повседневной жизни, реальными фактами. Потому что, когда вы всегда знаете, как ваши целевые потребители меняются, действуют, чувствуют и покупают, вы всегда знаете, какой будет ваш следующий шаг. правильный.