Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для анализа бренда
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения

Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.

Отправить новое приложение


Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition - приложение для анализа тенденций, предоставляющее пользователям данные для обоснованных стратегических решений.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions — инструмент для мониторинга и анализа упоминаний брендов в Интернете и соцсетях, предоставляющий аналитические данные и уведомления о новых упоминаниях.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth — платформа для управления опытом бренда, оптимизирующая психографику и ценности, улучшая взаимодействие команды и клиентское вовлечение.

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz — это платформа для анализа и управления социальными медиа, которая помогает компаниям слушать, реагировать и оптимизировать стратегии взаимодействия с клиентами.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial предоставляет аналитические данные о социальных аудиториях, помогая пользователям понимать интересы и предпочтения целевой аудитории.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Приложение Brandwatch Influence позволяет управлять маркетингом влияния: находить влиятельных лиц, управлять отношениями и кампаниями на разных социальных платформах.

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide — это SaaS-платформа, созданная и постоянно улучшаемая экспертами по потребительским вопросам из Dig Insights. Upsiide позволяет вам более эффективно и результативно совершенствовать и проверять свои инновационные идеи. ... Показать больше Организации, которые переносят свой инновационный процесс на платформу Upsiide, значительно сокращают время выхода на рынок и значительно повышают свой успех на рынке. Инновации часто связаны с новыми продуктами. Но инновации гораздо шире и включают в себя новые продукты, новые варианты, новые функции, новые услуги, новые требования, новые коммуникации и т. д. Upsiide — это единая платформа для тестирования каждой инновации в каждой категории. Используя наших штатных экспертов по исследованиям потребителей и их многолетний опыт, мы заново изобрели 3 основных элемента традиционных исследований: - Опыт респондентов: игровой интерфейс Upsiide способствует повышению вовлеченности респондентов и получению более точных данных. - Опыт анализа: интуитивно понятная визуализация данных, которая облегчает стратегический анализ и принятие решений. - Создание исследования: созданные экспертами настраиваемые шаблоны исследований, охватывающие широкий спектр инновационных потребностей. Upsiide очень гибок и может использоваться так, как вы хотите — в качестве платформы для анализа инноваций для всей вашей организации или просто для проведения отдельных исследований. Нажмите кнопки вверху, чтобы либо проверить Upsiide самостоятельно, без риска, либо пообщаться с нашим отделом продаж для получения демо-версии!

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Ценная, ясная, значительная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов — чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент искусственного интеллекта, который обеспечивает углубленный анализ неструктурированных текстовых данных, включая анализ настроений, категории комментариев, распознавание именованных объектов и извлечение ключевых слов. Ключевые преимущества услуг CommentsAnalytics: 1 – Информация о клиентах 2 – Управление репутацией бренда 3 - Разработка продукции и инновации 4 – Улучшение качества обслуживания клиентов

Attest

Attest

askattest.com

Attest — это платформа для исследования потребителей, которая заменяет догадки фактами. Мы делаем простым и быстрым доступ к своей целевой аудитории и раскрытию возможностей с помощью потребительских данных. Мы делаем это, объединяя лучшие исследовательские технологии и человеческий опыт. Знаменитые бренды, такие как Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, полагаются на нас, чтобы предоставить информацию, которой они могут доверять. На нашей платформе самообслуживания вы можете за считанные минуты опросить 125 миллионов потребителей в 59 странах; они отвечают на ваши животрепещущие вопросы в среднем за 48 часов. Наша методология смешанной панели означает, что ответы гарантированно не будут предвзятыми. Для нас очень важно иметь точное качество данных, поэтому мы трижды проверяем ваши данные с помощью людей и искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что у нас настолько интуитивно понятная платформа, что ею может пользоваться практически каждый. Но мы понимаем, что не все являются профессионалами в области исследований, поэтому, если вам нужна помощь в составлении опроса, наша группа по исследованию клиентов может вас проконсультировать. Мы не берем с вас дополнительную плату за их профессионализм. Attest создан для команд. Его могут использовать неограниченное количество членов команды, а наша модель ценообразования проста: 1 кредит = 1 ответ (независимо от того, откуда пришел этот ответ. Используйте нас для крупных исследовательских проектов, запланированных на несколько месяцев вперед, или для срочных, специальных запросов данных, которые появляются в последнюю очередь). Таким образом, вы можете подкрепить каждое решение, от общей картины до повседневной жизни, реальными фактами. Потому что, когда вы всегда знаете, как ваши целевые потребители меняются, действуют, чувствуют и покупают, вы всегда знаете, какой будет ваш следующий шаг. правильный.

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy — это комплексная платформа для анализа потребительской информации, которая объединяет количественную, качественную и высококачественную аудиторию в единое подключенное исследовательское облако. Набор продуктов Suzy позволяет проводить надежные и повторяющиеся исследования — эффективно и в масштабе.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платформа Wiser поддерживает множество вариантов использования: от осведомленности о рынке и управления ценами до анализа полок и розничной торговли. Почему Wiser является надежным поставщиком аналитики розничной торговли для более чем 500 брендов и ритейлеров по всему миру? Лучшие данные. Наша миссия — создавать сервисы, которые собирают и предоставляют наиболее точную и полезную информацию с миллионов веб-сайтов и десятков тысяч физических магазинов. Аналитика Wiser, работающая практически в реальном времени, обеспечивает многоканальную видимость для оптимизации ежедневных и почасовых доходов, прибыли и маркетинговых стратегий. Узнайте больше на сайте www.wiser.com и подпишитесь на @wiserinc.

Latana

Latana

latana.com

Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и легко, при поддержке команды специализированных исследователей, бренды могут взаимодействовать с потребителями в любое время и в любом месте и получать уникальную высококачественную информацию о поведении и отношениях благодаря своей близости к потреблению.

MFour

MFour

mfour.com

MFour позволяет предприятиям легко получить доступ к потребительской аналитике и поведенческим данным экспертного уровня, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию, оптимизировать стратегии кампаний и стимулировать рост бизнеса. MFour Studio, созданная на основе наиболее полного и надежного единого набора данных, является единственной платформой, которая объединяет проверенные опросы потребителей, подкрепленные данными приложений, Интернета и пешеходного трафика в реальном времени, чтобы гарантировать соответствие ответов действиям. Интуитивный и простой в навигации набор инструментов на базе искусственного интеллекта, интегрированный непосредственно в платформу MFour Studio, позволяет людям с любым уровнем навыков мгновенно собирать, анализировать и реализовывать точную информацию. MFour продвигает исследования рынка вперед, предоставляя возможность экспертной группы по исследованию рынка в руки каждого профессионала.

Upwave

Upwave

upwave.com

Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.

quantilope

quantilope

quantilope.com

Quantilope автоматизирует исследования потребителей, чтобы быстро и легко получать высококачественную информацию. Наша платформа Consumer Intelligence Platform предлагает передовые количественные и качественные решения на основе искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе данных. Компания quantilope, основанная в 2014 году, была названа вторым ведущим поставщиком технологий в области потребительских исследований и одним из 50 самых инновационных поставщиков аналитической информации во всем мире (отчет Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). Quantilope позволяет потребителям получать информацию об узнаваемости брендов, сегментации рынка, рекламном тестировании, концепциях продуктов и анализе цен для более чем 300 брендов, включая Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD и других. Подробная информация о компании: Quantilope была основана в 2014 году, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а дополнительные офисы — в Нью-Йорке, Лондоне и Вильнюсе. Во всем мире в компании Quantilope работает более 250 штатных сотрудников. [email protected]

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения - WebCatalog