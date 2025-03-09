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Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.
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quantilope
quantilope.com
Quantilope автоматизирует исследования потребителей, чтобы быстро и легко получать высококачественную информацию. Наша платформа Consumer Intelligence Platform предлагает передовые количественные и качественные решения на основе искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе данных. Компания quantilope, основанная в 2014 году, была названа вторым ведущим поставщиком технологий в области потребительских исследований и одним из 50 самых инновационных поставщиков аналитической информации во всем мире (отчет Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). Quantilope позволяет потребителям получать информацию об узнаваемости брендов, сегментации рынка, рекламном тестировании, концепциях продуктов и анализе цен для более чем 300 брендов, включая Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD и других. Подробная информация о компании: Quantilope была основана в 2014 году, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а дополнительные офисы — в Нью-Йорке, Лондоне и Вильнюсе. Во всем мире в компании Quantilope работает более 250 штатных сотрудников. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и легко, при поддержке команды специализированных исследователей, бренды могут взаимодействовать с потребителями в любое время и в любом месте и получать уникальную высококачественную информацию о поведении и отношениях благодаря своей близости к потреблению.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition - приложение для анализа тенденций, предоставляющее пользователям данные для обоснованных стратегических решений.
MFour
mfour.com
MFour позволяет предприятиям легко получить доступ к потребительской аналитике и поведенческим данным экспертного уровня, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию, оптимизировать стратегии кампаний и стимулировать рост бизнеса. MFour Studio, созданная на основе наиболее полного и надежного единого набора данных, является единственной платформой, которая объединяет проверенные опросы потребителей, подкрепленные данными приложений, Интернета и пешеходного трафика в реальном времени, чтобы гарантировать соответствие ответов действиям. Интуитивный и простой в навигации набор инструментов на базе искусственного интеллекта, интегрированный непосредственно в платформу MFour Studio, позволяет людям с любым уровнем навыков мгновенно собирать, анализировать и реализовывать точную информацию. MFour продвигает исследования рынка вперед, предоставляя возможность экспертной группы по исследованию рынка в руки каждого профессионала.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — это SaaS-платформа, созданная и постоянно улучшаемая экспертами по потребительским вопросам из Dig Insights. Upsiide позволяет вам более эффективно и результативно совершенствовать и проверять свои инновационные идеи. ... Показать больше Организации, которые переносят свой инновационный процесс на платформу Upsiide, значительно сокращают время выхода на рынок и значительно повышают свой успех на рынке. Инновации часто связаны с новыми продуктами. Но инновации гораздо шире и включают в себя новые продукты, новые варианты, новые функции, новые услуги, новые требования, новые коммуникации и т. д. Upsiide — это единая платформа для тестирования каждой инновации в каждой категории. Используя наших штатных экспертов по исследованиям потребителей и их многолетний опыт, мы заново изобрели 3 основных элемента традиционных исследований: - Опыт респондентов: игровой интерфейс Upsiide способствует повышению вовлеченности респондентов и получению более точных данных. - Опыт анализа: интуитивно понятная визуализация данных, которая облегчает стратегический анализ и принятие решений. - Создание исследования: созданные экспертами настраиваемые шаблоны исследований, охватывающие широкий спектр инновационных потребностей. Upsiide очень гибок и может использоваться так, как вы хотите — в качестве платформы для анализа инноваций для всей вашей организации или просто для проведения отдельных исследований. Нажмите кнопки вверху, чтобы либо проверить Upsiide самостоятельно, без риска, либо пообщаться с нашим отделом продаж для получения демо-версии!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — это платформа управления опытом бренда (BXM), предназначенная для оптимизации психографики и основных ценностей и одновременного сплочения команды. Платформа BrandTruth обнаруживает и оптимизирует архетип бренда посредством коллективного командного опыта десятков, сотен или даже тысяч участников. Запатентованный алгоритм проверенной психологии обеспечивает немедленные результаты, которые раскрывают данные, основные убеждения, психографические и стратегические идеи для определения определенной позиции на рынке, повышения вовлеченности клиентов и улучшения удержания и вовлеченности сотрудников. Эти процессы, а также дополнительный опыт и ИИ. инструменты улучшают творческое исполнение и коммуникацию, и все это по экономичной подписке.
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платформа Wiser поддерживает множество вариантов использования: от осведомленности о рынке и управления ценами до анализа полок и розничной торговли. Почему Wiser является надежным поставщиком аналитики розничной торговли для более чем 500 брендов и ритейлеров по всему миру? Лучшие данные. Наша миссия — создавать сервисы, которые собирают и предоставляют наиболее точную и полезную информацию с миллионов веб-сайтов и десятков тысяч физических магазинов. Аналитика Wiser, работающая практически в реальном времени, обеспечивает многоканальную видимость для оптимизации ежедневных и почасовых доходов, прибыли и маркетинговых стратегий. Узнайте больше на сайте www.wiser.com и подпишитесь на @wiserinc.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — платформа для управления брендом, позволяющая маркетологам разрабатывать стратегии и отслеживать результаты в реальном времени.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Ценная, ясная, значительная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов — чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент искусственного интеллекта, который обеспечивает углубленный анализ неструктурированных текстовых данных, включая анализ настроений, категории комментариев, распознавание именованных объектов и извлечение ключевых слов. Ключевые преимущества услуг CommentsAnalytics: 1 – Информация о клиентах 2 – Управление репутацией бренда 3 - Разработка продукции и инновации 4 – Улучшение качества обслуживания клиентов
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions — инструмент для мониторинга и анализа упоминаний брендов в Интернете и соцсетях, предоставляющий аналитические данные и уведомления о новых упоминаниях.
Attest
askattest.com
Attest — это платформа для исследования потребителей, которая заменяет догадки фактами. Мы делаем простым и быстрым доступ к своей целевой аудитории и раскрытию возможностей с помощью потребительских данных. Мы делаем это, объединяя лучшие исследовательские технологии и человеческий опыт. Знаменитые бренды, такие как Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, полагаются на нас, чтобы предоставить информацию, которой они могут доверять. На нашей платформе самообслуживания вы можете за считанные минуты опросить 125 миллионов потребителей в 59 странах; они отвечают на ваши животрепещущие вопросы в среднем за 48 часов. Наша методология смешанной панели означает, что ответы гарантированно не будут предвзятыми. Для нас очень важно иметь точное качество данных, поэтому мы трижды проверяем ваши данные с помощью людей и искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что у нас настолько интуитивно понятная платформа, что ею может пользоваться практически каждый. Но мы понимаем, что не все являются профессионалами в области исследований, поэтому, если вам нужна помощь в составлении опроса, наша группа по исследованию клиентов может вас проконсультировать. Мы не берем с вас дополнительную плату за их профессионализм. Attest создан для команд. Его могут использовать неограниченное количество членов команды, а наша модель ценообразования проста: 1 кредит = 1 ответ (независимо от того, откуда пришел этот ответ. Используйте нас для крупных исследовательских проектов, запланированных на несколько месяцев вперед, или для срочных, специальных запросов данных, которые появляются в последнюю очередь). Таким образом, вы можете подкрепить каждое решение, от общей картины до повседневной жизни, реальными фактами. Потому что, когда вы всегда знаете, как ваши целевые потребители меняются, действуют, чувствуют и покупают, вы всегда знаете, какой будет ваш следующий шаг. правильный.
Suzy
suzy.com
Suzy — это комплексная платформа для анализа потребительской информации, которая объединяет количественную, качественную и высококачественную аудиторию в единое подключенное исследовательское облако. Набор продуктов Suzy позволяет проводить надежные и повторяющиеся исследования — эффективно и в масштабе.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоставляет обширные омниканальные данные об аудитории в социальных сетях, что позволяет маркетологам воздействовать на любую аудиторию несколькими способами: > Понимать уникальные интересы, склонности и предпочтения любой аудитории > Проводить исследования среди любых потребителей, конкурентов, брендов или социальных сетей. > Определите органически открытую аудиторию в социальных сетях и кампаниях с влиятельными лицами. > Разверните комплексные исследования показателей бренда. > Определите влиятельных лиц, с которыми взаимодействует ваша аудитория, и подтвердите существующие партнерские отношения. > Обогатите любой собственный или сторонний набор данных. > Создайте социальные панели для мониторинга или загрузите социальные сети. аудитории для дальнейшего анализа > Откройте для себя предпочтительные медиаканалы для высоко персонализированных программных кампаний
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Audiense
audiense.com
Audiense — платформа для анализа аудитории, предлагающая данные о демографии и предпочтениях, а также инструменты для создания целевых маркетинговых стратегий.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics - это платформа для управления опытом, которая помогает организациям собирать и анализировать данные о клиентском,Employee, продукте и бренде.
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.
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