Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения - Швеция

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.
Отправить новое приложение
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализа опросов. С помощью CoreXM вы можете объединить разрозненные или переданные на аутсорсинг операции в целостную комплексную платформу для всей информации, которую вы хотите собрать и на основе которой действовать. Благодаря возможностям и решениям для каждого отдела CoreXM помогает вам охватить аудиторию, где бы она ни находилась, гарантируя, что вы получите ценную информацию быстрее, чем когда-либо прежде. Вы даже можете создавать свои собственные проекты или использовать проекты, разработанные экспертами Qualtrics — для анализа бренда, изучения клиентов, исследования продуктов или опыта сотрудников — чтобы вы могли предпринимать действия там, где это необходимо больше всего. С Qualtrics CoreXM вы даете каждому возможность собирать, анализировать и делиться полезной информацией, а также использовать ее для выявления или улучшения существующих продуктов, услуг и опыта. Пришло время повысить эффективность данных вашего опыта с помощью самого гибкого в мире решения для современных исследований и обратной связи. 1) Сосредоточьтесь на правильных результатах. Подкрепляйте каждое решение прогнозной информацией и рекомендациями на основе искусственного интеллекта, чтобы предпринимать правильные действия и улучшать качество обслуживания. Сюда входит текстовая аналитика на основе искусственного интеллекта для понимания открытой обратной связи в масштабе, отчетность для каждой заинтересованной стороны и многое другое. 2) Сложные исследования стали проще. Создавайте, настраивайте и изменяйте любой исследовательский проект за считанные минуты с помощью пользовательского интерфейса «укажи и щелкни», методологий, поддерживаемых докторами наук, и надежной библиотеки, содержащей более 100 типов вопросов и шаблонов, разработанных учеными-исследователями. Все готово к использованию, никакого кодирования не требуется. 3) Повысьте скорость и гибкость. Масштабируйте доступ, чтобы получать ценную информацию по всей организации с помощью специально разработанных решений, рабочих процессов и удобной совместной работы. Добавьте к этому гибкую платформу с непревзойденной интеграцией в системы, которые уже использует ваша организация. 4) Экономьте время и деньги. Стандартизируйте свои исследования на единой платформе, чтобы создать комплексную систему учета всех данных ваших респондентов. Станьте экспертом-исследователем с помощью ИИ, который сделает за вас всю тяжелую работу, предлагая рекомендации по улучшению качества и совместимости опросов. 5) Консолидация и оптимизация исследований. С помощью одной единой системы, которая объединяет и централизует способность каждого слушать, понимать и действовать на основе обратной связи и возможностей опыта, глубже вникать в данные, разрабатывать личный опыт в масштабе и радикально повышать эффективность исследований. 6) Снижение рисков. Благодаря непревзойденной функциональности безопасности, соответствия требованиям и управлению корпоративного уровня, Qualtrics CoreXM сертифицирован по GDPR, HITRUST, ISO 27001 и соответствует требованиям FedRAMP. 7) Расширьте свою пропускную способность с помощью экспертов по запросу. Сделайте ваши данные более эффективными для вас. Заручитесь поддержкой наших исследовательских служб и сети партнеров в вопросах проектирования, аналитики, отчетности и поиска респондентов. Кроме того, благодаря полностью гибкой модели взаимодействия, используйте нас столько, сколько вам нужно. Ключевые особенности продукта Qualtrics CoreXM - Шаблоны, разработанные экспертами - Создатель опросов с возможностью перетаскивания - Автоматизированные решения XM - Настраиваемые темы опросов - Полные инструменты для совместной работы - Расширенная логика опроса - Управление квотами - Встроенная методология на основе искусственного интеллекта и анализ качества вопросов (ExpertReview). - Аналитика и интеллект на базе искусственного интеллекта (Stats iQ и Text iQ) - Кросс-таблицы - Доступ к REST API для системной интеграции. - СМС-рассылка - Соответствует WCAG 2.0 - Поддержка по электронной почте и в чате
quantilope
quantilope.com
Quantilope автоматизирует исследования потребителей, чтобы быстро и легко получать высококачественную информацию. Наша платформа Consumer Intelligence Platform предлагает передовые количественные и качественные решения на основе искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе данных. Компания quantilope, основанная в 2014 году, была названа вторым ведущим поставщиком технологий в области потребительских исследований и одним из 50 самых инновационных поставщиков аналитической информации во всем мире (отчет Greenbook GRIT Business & Innovation Report 2022). Quantilope позволяет потребителям получать информацию об узнаваемости брендов, сегментации рынка, рекламном тестировании, концепциях продуктов и анализе цен для более чем 300 брендов, включая Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD и других. Подробная информация о компании: Quantilope была основана в 2014 году, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а дополнительные офисы — в Нью-Йорке, Лондоне и Вильнюсе. Во всем мире в компании Quantilope работает более 250 штатных сотрудников. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, которая обеспечивает результаты в режиме реального времени и превращает Consumer Insights в повседневное решение для брендов по всему миру. Он предлагает брендам продукт, который традиционно приобретается через агентства рыночных исследований на основе ежегодной подписки. Просто и легко, при поддержке команды специализированных исследователей, бренды могут взаимодействовать с потребителями в любое время и в любом месте и получать уникальную высококачественную информацию о поведении и отношениях благодаря своей близости к потреблению.
Trensition
trendtracker.ai
Компания Trensition разработала платформу стратегической разведки на основе искусственного интеллекта под названием Trendtracker, которая помогает организациям принимать более обоснованные стратегические решения. Trendtracker постоянно предоставляет вам персонализированный взгляд на ваше будущее. Trendtracker предоставляет вам 100% персонализированное, основанное на данных, прозрачное и объективное представление о том, какие тенденции наблюдаются сегодня, завтра и послезавтра. Trendtracker использует сложный сетевой анализ и обработку естественного языка, чтобы находить ранние сигналы изменений, отслеживать развитие тенденций и анализировать стратегические действия среди сотен миллионов онлайн-документов каждый месяц. Ни одна команда не сможет столь же эффективно разобраться в этом шуме и выяснить, что важно именно для вас. Экономьте время, силы и деньги на стратегических исследованиях, первыми обнаруживая новые возможности и угрозы.
MFour
mfour.com
MFour позволяет предприятиям легко получить доступ к потребительской аналитике и поведенческим данным экспертного уровня, чтобы лучше понимать свою целевую аудиторию, оптимизировать стратегии кампаний и стимулировать рост бизнеса. MFour Studio, созданная на основе наиболее полного и надежного единого набора данных, является единственной платформой, которая объединяет проверенные опросы потребителей, подкрепленные данными приложений, Интернета и пешеходного трафика в реальном времени, чтобы гарантировать соответствие ответов действиям. Интуитивный и простой в навигации набор инструментов на базе искусственного интеллекта, интегрированный непосредственно в платформу MFour Studio, позволяет людям с любым уровнем навыков мгновенно собирать, анализировать и реализовывать точную информацию. MFour продвигает исследования рынка вперед, предоставляя возможность экспертной группы по исследованию рынка в руки каждого профессионала.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — это SaaS-платформа, созданная и постоянно улучшаемая экспертами по потребительским вопросам из Dig Insights. Upsiide позволяет вам более эффективно и результативно совершенствовать и проверять свои инновационные идеи. ... Показать больше Организации, которые переносят свой инновационный процесс на платформу Upsiide, значительно сокращают время выхода на рынок и значительно повышают свой успех на рынке. Инновации часто связаны с новыми продуктами. Но инновации гораздо шире и включают в себя новые продукты, новые варианты, новые функции, новые услуги, новые требования, новые коммуникации и т. д. Upsiide — это единая платформа для тестирования каждой инновации в каждой категории. Используя наших штатных экспертов по исследованиям потребителей и их многолетний опыт, мы заново изобрели 3 основных элемента традиционных исследований: - Опыт респондентов: игровой интерфейс Upsiide способствует повышению вовлеченности респондентов и получению более точных данных. - Опыт анализа: интуитивно понятная визуализация данных, которая облегчает стратегический анализ и принятие решений. - Создание исследования: созданные экспертами настраиваемые шаблоны исследований, охватывающие широкий спектр инновационных потребностей. Upsiide очень гибок и может использоваться так, как вы хотите — в качестве платформы для анализа инноваций для всей вашей организации или просто для проведения отдельных исследований. Нажмите кнопки вверху, чтобы либо проверить Upsiide самостоятельно, без риска, либо пообщаться с нашим отделом продаж для получения демо-версии!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — это платформа управления опытом бренда (BXM), предназначенная для оптимизации психографики и основных ценностей и одновременного сплочения команды. Платформа BrandTruth обнаруживает и оптимизирует архетип бренда посредством коллективного командного опыта десятков, сотен или даже тысяч участников. Запатентованный алгоритм проверенной психологии обеспечивает немедленные результаты, которые раскрывают данные, основные убеждения, психографические и стратегические идеи для определения определенной позиции на рынке, повышения вовлеченности клиентов и улучшения удержания и вовлеченности сотрудников. Эти процессы, а также дополнительный опыт и ИИ. инструменты улучшают творческое исполнение и коммуникацию, и все это по экономичной подписке.
Upwave
upwave.com
Аналитическая платформа для рекламы брендов Мы знаем, что ваши краткосрочные показатели не доказывают ценность инвестиций в ваш бренд. Upwave предлагает вам унифицированное кросс-медийное решение для измерения эффективности долгосрочной рекламы бренда на вершине воронки уже сегодня. Панели мониторинга в реальном времени, обновляемые ежедневно, для цифрового, линейного, адресного и CTV.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платформа Wiser поддерживает множество вариантов использования: от осведомленности о рынке и управления ценами до анализа полок и розничной торговли. Почему Wiser является надежным поставщиком аналитики розничной торговли для более чем 500 брендов и ритейлеров по всему миру? Лучшие данные. Наша миссия — создавать сервисы, которые собирают и предоставляют наиболее точную и полезную информацию с миллионов веб-сайтов и десятков тысяч физических магазинов. Аналитика Wiser, работающая практически в реальном времени, обеспечивает многоканальную видимость для оптимизации ежедневных и почасовых доходов, прибыли и маркетинговых стратегий. Узнайте больше на сайте www.wiser.com и подпишитесь на @wiserinc.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потребителями и измеряет, как они на самом деле относятся к вашему бренду, конкурентам и категории. Искусственный интеллект ProQuo анализирует данные каждого из этих взаимодействий, создавая индивидуальный план действий, который гарантирует, что вы достигнете цели вашего бренда — будь то конвертация непользователей, поиск свободного места или увеличение доли рынка. Сотни брендов, включая Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha и Keurig Dr Pepper, используют ProQuo для уверенного роста.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Ценная, ясная, значительная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов — чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент искусственного интеллекта, который обеспечивает углубленный анализ неструктурированных текстовых данных, включая анализ настроений, категории комментариев, распознавание именованных объектов и извлечение ключевых слов. Ключевые преимущества услуг CommentsAnalytics: 1 – Информация о клиентах 2 – Управление репутацией бренда 3 - Разработка продукции и инновации 4 – Улучшение качества обслуживания клиентов
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions — самый эффективный метод мониторинга вашего бренда в Интернете. Это инструмент, который ищет во всех цифровых уголках упоминания вашего бренда или ключевые слова, соответствующие вашему бизнесу. Вот некоторые из вещей, которые вы можете делать с BrandMentions: - Получать уведомления в реальном времени по любому бренду или теме - Получать точный анализ настроений - Эффективно прослушивать Интернет и социальные сети - Планировать отчеты с белой этикеткой - Раскрывать маркетинговые стратегии конкурентов Визуализируйте преимущества, которые вы получаете https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
askattest.com
Attest — это платформа для исследования потребителей, которая заменяет догадки фактами. Мы делаем простым и быстрым доступ к своей целевой аудитории и раскрытию возможностей с помощью потребительских данных. Мы делаем это, объединяя лучшие исследовательские технологии и человеческий опыт. Знаменитые бренды, такие как Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux, полагаются на нас, чтобы предоставить информацию, которой они могут доверять. На нашей платформе самообслуживания вы можете за считанные минуты опросить 125 миллионов потребителей в 59 странах; они отвечают на ваши животрепещущие вопросы в среднем за 48 часов. Наша методология смешанной панели означает, что ответы гарантированно не будут предвзятыми. Для нас очень важно иметь точное качество данных, поэтому мы трижды проверяем ваши данные с помощью людей и искусственного интеллекта. Мы гордимся тем, что у нас настолько интуитивно понятная платформа, что ею может пользоваться практически каждый. Но мы понимаем, что не все являются профессионалами в области исследований, поэтому, если вам нужна помощь в составлении опроса, наша группа по исследованию клиентов может вас проконсультировать. Мы не берем с вас дополнительную плату за их профессионализм. Attest создан для команд. Его могут использовать неограниченное количество членов команды, а наша модель ценообразования проста: 1 кредит = 1 ответ (независимо от того, откуда пришел этот ответ. Используйте нас для крупных исследовательских проектов, запланированных на несколько месяцев вперед, или для срочных, специальных запросов данных, которые появляются в последнюю очередь). Таким образом, вы можете подкрепить каждое решение, от общей картины до повседневной жизни, реальными фактами. Потому что, когда вы всегда знаете, как ваши целевые потребители меняются, действуют, чувствуют и покупают, вы всегда знаете, какой будет ваш следующий шаг. правильный.
Suzy
suzy.com
Suzy — это комплексная платформа для анализа потребительской информации, которая объединяет количественную, качественную и высококачественную аудиторию в единое подключенное исследовательское облако. Набор продуктов Suzy позволяет проводить надежные и повторяющиеся исследования — эффективно и в масштабе.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоставляет обширные омниканальные данные об аудитории в социальных сетях, что позволяет маркетологам воздействовать на любую аудиторию несколькими способами: > Понимать уникальные интересы, склонности и предпочтения любой аудитории > Проводить исследования среди любых потребителей, конкурентов, брендов или социальных сетей. > Определите органически открытую аудиторию в социальных сетях и кампаниях с влиятельными лицами. > Разверните комплексные исследования показателей бренда. > Определите влиятельных лиц, с которыми взаимодействует ваша аудитория, и подтвердите существующие партнерские отношения. > Обогатите любой собственный или сторонний набор данных. > Создайте социальные панели для мониторинга или загрузите социальные сети. аудитории для дальнейшего анализа > Откройте для себя предпочтительные медиаканалы для высоко персонализированных программных кампаний
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии и дайте своим командам возможность понимать аудиторию, как никогда раньше. Знайте, что вдохновляет вашу аудиторию, движет ею и влияет на нее.
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.