Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для анализа бренда - Самые популярные приложения - Науру

Руководители маркетинга используют программное обеспечение Unified Brand Intelligence (UBI), чтобы улучшить здоровье бренда и расширить охват своей маркетинговой воронки. Маркетинговые команды, работающие с потребителями, используют решения UBI, чтобы получить представление о ежедневных или периодических настроениях и восприятии своих потребителей или покупателей. Платформы UBI систематически собирают онлайн-сигналы из различных цифровых каналов, включая рекламу, веб-трафик, социальные сети, связи с общественностью и онлайн-обзоры. Посредством всестороннего анализа эти платформы оценивают, превосходит ли популярность бренда у конкурентов, и оценивают резонанс маркетинга бренда у покупателей. Платформы UBI предлагают индивидуальные рекомендации по инициативам по улучшению бренда.