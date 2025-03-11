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Программное обеспечение для управления активами бренда
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Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления активами бренда (BAM) помогает предприятиям эффективно управлять данными и медиа, которые лежат в основе идентичности бренда компании, такими как логотипы, цвета бренда, шрифты, активы социальных сетей и мультимедийный контент. Он предлагает централизованную платформу, на которой маркетологи могут хранить, систематизировать и распространять активы бренда. Это обеспечивает последовательность и повышает эффективность усилий компании по брендингу. Используя программное обеспечение BAM, организации гарантируют, что их маркетинговые материалы соответствуют общей стратегии бренда. Программное обеспечение BAM упрощает процесс управления брендом для бизнеса, экономя время и поддерживая единый брендинг по всем каналам коммуникации. Программное обеспечение BAM, которое обычно используется маркетинговыми командами, позволяет им управлять активами бренда и распространять их на различных платформах, включая социальные сети, веб-сайты и маркетинговые кампании. Креативные группы, отделы продаж, а также внешние партнеры и агентства также используют платформы BAM для доступа и эффективного использования активов бренда компании.

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Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Brandfolder — это программа для управления цифровыми активами, позволяющая организовывать и делиться контентом, обеспечивая безопасность и контроль доступа.

Canto

Canto

canto.com

Canto — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая централизованно организовывать и делиться контентом с функциями поиска и сотрудничества.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Brandy - это платформа для управления брендами, позволяющая централизовать активы и создавать стильные руководства для нескольких брендов.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop — приложение для создания интерактивных презентаций на iOS, Android и Windows с возможностью оффлайн-просмотра и отслеживания интересов клиентов.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.

Frontify

Frontify

frontify.com

Frontify — платформа для управления активами бренда, позволяющая централизовать, организовать и настраивать брендовые материалы и рекомендации.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io — это программа для управления цифровыми активами, позволяющая централизовать, организовать и обмениваться медиаконтентом.

CELUM

CELUM

celum.com

CELUM - это платформа для управления цифровым контентом, позволяющая командам эффективно создавать, утверждать и распределять контент.

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — это платформа для управления цифровыми активами нескольких брендов, которая позволяет организовывать и хранить изображения, видео и файлы.

Pickit

Pickit

pickit.com

Pickit — это платформа управления цифровыми активами, которая упрощает хранение, организацию и обмен визуальными материалами и документами.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank — это платформа для управления цифровыми активами, которая помогает организациям хранить, обмениваться и одобрять контент с соблюдением стандартов.

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