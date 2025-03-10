Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления активами бренда (BAM) помогает предприятиям эффективно управлять данными и медиа, которые лежат в основе идентичности бренда компании, такими как логотипы, цвета бренда, шрифты, активы социальных сетей и мультимедийный контент. Он предлагает централизованную платформу, на которой маркетологи могут хранить, систематизировать и распространять активы бренда. Это обеспечивает последовательность и повышает эффективность усилий компании по брендингу. Используя программное обеспечение BAM, организации гарантируют, что их маркетинговые материалы соответствуют общей стратегии бренда. Программное обеспечение BAM упрощает процесс управления брендом для бизнеса, экономя время и поддерживая единый брендинг по всем каналам коммуникации. Программное обеспечение BAM, которое обычно используется маркетинговыми командами, позволяет им управлять активами бренда и распространять их на различных платформах, включая социальные сети, веб-сайты и маркетинговые кампании. Креативные группы, отделы продаж, а также внешние партнеры и агентства также используют платформы BAM для доступа и эффективного использования активов бренда компании.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — это программа для управления цифровыми активами, позволяющая организовывать и делиться контентом, обеспечивая безопасность и контроль доступа.
Canto
canto.com
Canto — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая централизованно организовывать и делиться контентом с функциями поиска и сотрудничества.
Brandy
brandyhq.com
Brandy - это платформа для управления брендами, позволяющая централизовать активы и создавать стильные руководства для нескольких брендов.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop — приложение для создания интерактивных презентаций на iOS, Android и Windows с возможностью оффлайн-просмотра и отслеживания интересов клиентов.
Frontify
frontify.com
Frontify — платформа для управления активами бренда, позволяющая централизовать, организовать и настраивать брендовые материалы и рекомендации.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit — это платформа для управления брендовыми активами, включая изображения, видео и руководства, с возможностью централизованной организации и совместного использования.
Pics.io
pics.io
Pics.io — это программа для управления цифровыми активами, позволяющая централизовать, организовать и обмениваться медиаконтентом.
CELUM
celum.com
CELUM - это платформа для управления цифровым контентом, позволяющая командам эффективно создавать, утверждать и распределять контент.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому другому — от настольного приложения до расширения Chrome. Упрощенный пользовательский интерфейс BrandBay, возможности совместного использования и функции совместного использования фирменного набора делают платформу уникальной и простой в использовании с вашей командой. Создавайте коллекции и группы, чтобы организовать ресурсы вашего бренда так, как вам хочется. Затем представьте их своим клиентам и команде в качестве руководства по повседневному стилю. Храните и размещайте свои изображения и видео и даже встраивайте их на свой веб-сайт с помощью простого кода. Делитесь ресурсами индивидуально, в коллекции или делитесь всем своим брендом с настраиваемыми разрешениями. Попробуйте BrandBay бесплатно сегодня и начните использовать мультибрендовую платформу управления с мгновенным доступом, чтобы улучшить свой онлайн-рабочий процесс и организовать активы вашего бренда.
Pickit
pickit.com
Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пустой тратой времени. И доллары. Распространенными причинами являются разбросанные файлы, несколько систем хранения и сложные DAM, которые никто не хочет использовать. Pickit решает эту проблему с помощью единого источника достоверной информации для всех ваших визуальных ресурсов, документов, шаблонов и руководств, интегрированных с вашими любимыми приложениями. Pickit Enterprise включает в себя: - Управление медиа-активами - Управление документами - Управление брендом - Управление лицензиями - Панель аналитики - Создание контента - Мультибрендовый Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Внешний обмен и сотрудничество - Доступ к организации и единый вход - Управление пользователями - Медиа-рынки - Пикит Сток™ - Пикит Академия™ - Интеграция Plug & Play - Pickit API DAM умный. ДАМ просто.™
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
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