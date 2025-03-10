Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому другому — от настольного приложения до расширения Chrome. Упрощенный пользовательский интерфейс BrandBay, возможности совместного использования и функции совместного использования фирменного набора делают платформу уникальной и простой в использовании с вашей командой. Создавайте коллекции и группы, чтобы организовать ресурсы вашего бренда так, как вам хочется. Затем представьте их своим клиентам и команде в качестве руководства по повседневному стилю. Храните и размещайте свои изображения и видео и даже встраивайте их на свой веб-сайт с помощью простого кода. Делитесь ресурсами индивидуально, в коллекции или делитесь всем своим брендом с настраиваемыми разрешениями. Попробуйте BrandBay бесплатно сегодня и начните использовать мультибрендовую платформу управления с мгновенным доступом, чтобы улучшить свой онлайн-рабочий процесс и организовать активы вашего бренда.