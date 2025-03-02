Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения - Тувалу

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления активами бренда (BAM) помогает предприятиям эффективно управлять данными и медиа, которые лежат в основе идентичности бренда компании, такими как логотипы, цвета бренда, шрифты, активы социальных сетей и мультимедийный контент. Он предлагает централизованную платформу, на которой маркетологи могут хранить, систематизировать и распространять активы бренда. Это обеспечивает последовательность и повышает эффективность усилий компании по брендингу. Используя программное обеспечение BAM, организации гарантируют, что их маркетинговые материалы соответствуют общей стратегии бренда. Программное обеспечение BAM упрощает процесс управления брендом для бизнеса, экономя время и поддерживая единый брендинг по всем каналам коммуникации. Программное обеспечение BAM, которое обычно используется маркетинговыми командами, позволяет им управлять активами бренда и распространять их на различных платформах, включая социальные сети, веб-сайты и маркетинговые кампании. Креативные группы, отделы продаж, а также внешние партнеры и агентства также используют платформы BAM для доступа и эффективного использования активов бренда компании.
Отправить новое приложение
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — это визуально элегантное и удобное программное обеспечение для управления цифровыми активами, которое позволяет маркетологам и креативщикам из разных отраслей максимизировать свой потенциал управления брендом. Brandfolder — это больше, чем просто хранилище ваших цифровых активов; Благодаря облачной архитектуре нашего решения пользователи могут организовывать, манипулировать, распространять и анализировать свои самые важные цифровые материалы из единого источника достоверных данных. Благодаря расширенному интеллектуальному поиску на базе искусственного интеллекта, редактированию и манипулированию активами, аннотированному рабочему процессу с утверждениями и уведомлениями, а также действенной информации о бренде, набор функций Brandfolder улучшает сотрудничество и производительность между командами и позволяет внешним пользователям получать доступ к нужному им контенту с беспрецедентной легкостью.
CELUM
celum.com
Даже выдающимся продуктам нужна яркая презентация, чтобы они завоевали популярность на цифровой полке. С момента появления брендинга работодателя каждая компания понимает, что сам бренд необходимо позиционировать максимально эффективно. CELUM решает эту проблему с помощью своей уникальной платформы управления цепочкой поставок SaaS-контента. Программное обеспечение CELUM позволяет командам по маркетингу, бренду и продуктам создавать привлекательный опыт путем создания, утверждения, управления и распространения контента по всем необходимым каналам, а также понимать влияние контента. С момента своего основания в 1999 году штат CELUM увеличился почти до 150 человек, которые неустанно и страстно работают, чтобы помочь сотням наших клиентов вывести свои бренды и продукты в центр внимания. И именно здесь принимаются решения о покупке клиентов и где бренды связаны с ценностями компании. CELUM гордится тем, что среди ее клиентов многие всемирно известные бренды, такие как SCOTT Sports, Outfront Advertising, Essity, Shop Apotheke Europe и Sartorius. CELUM сочетает в себе прорывные инновации и дух стартапа с устойчивым развитием и долгосрочным планированием. Ультрасовременная штаб-квартира и инженерный центр в Линце, Австрия, являются одними из самых впечатляющих офисных зданий в стране. Кампус CELUM сочетает в себе принципы New Work, экологически чистую архитектуру и традиционные элементы дизайна в альпийском стиле. Опытная управленческая команда CELUM (Алессандро Курзидим – продукт, Михаэль Вирт – производство, Михаэль Крафтнер – генеральный директор/рост) возглавляет компанию с устойчивыми годовыми темпами роста, выражаемыми двузначными цифрами. Генеральный директор Майкл Крафтнер продолжает глубоко заниматься вопросами, связанными с коммуникацией и взаимодействием с цифровыми продуктами, с тех пор, как завершил обучение в области медиаинформатики. Он является признанным в отрасли экспертом и постоянным докладчиком в областях «оцифровки маркетинговых процессов» и «разрушения контента электронной коммерции».
Frontify
frontify.com
Frontify — это платформа для создания бренда, в которой удобный для пользователя DAM сочетается с настраиваемыми порталами. Благодаря удобному интерфейсу Frontify каждый сможет правильно представить свой бренд. Ускорьте создание контента, сотрудничайте как часы и запускайте кампании в мгновение ока без необходимости сложного обучения. Вот чего вы можете достичь с помощью Frontify: * Значимый контекст. Придайте контекст вашим активам, чтобы каждый мог правильно их использовать. * По-настоящему интуитивно понятный — упростите организацию своих ресурсов и обмен ими, позволяя любому находить их и вносить свой вклад. * Легко масштабируемость — запускайте масштабные брендированные кампании с участием глобальных и местных команд, используя существующие активы и доказывая рентабельность инвестиций. * Уникальная персонализация — Frontify позволяет подключать, изменять и настраивать для по-настоящему персонализированного сквозного опыта.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей своего бренда без лишних хлопот. Изображения, видео, логотипы, рекомендации, графика, аудио, PDF-файлы, презентации, публикации, пресс-релизы, идеи для историй, ссылки на медиаматериалы и многое другое. И все это в одном красиво оформленном месте. Единый источник правды для вашего бренда.
Brandy
brandyhq.com
Перенесите сюда свои активы и начните брендинг. Управляйте несколькими брендами в одном месте! Мгновенно выделитесь перед заинтересованными сторонами, поделившись ссылкой на руководство по стилю с самой мощной платформы управления брендом №1 в мире. Brandy — это служба управления брендом, которая помогает улучшить организацию и распространение активов бренда. Наша мощная платформа позволяет быстро создавать руководства по фирменному стилю в облаке. Агентства, предприятия и отдельные бренды также могут использовать Brandy, чтобы произвести неизгладимое впечатление на ваших клиентов и команды.
Canto
canto.com
Являясь лидером в области управления цифровыми активами (DAM), Canto является самой простой, но в то же время самой мощной платформой DAM на рынке. Canto позволяет организациям централизовать, организовывать и совместно использовать активы. С помощью AI Visual Search вы можете использовать естественный язык для мгновенного обнаружения контента, не полагаясь исключительно на метаданные. Более чем 30-летний опыт позволяет Canto дать брендам возможность извлекать больше пользы из своего контента, максимизировать окупаемость инвестиций и ускорять выход на рынок.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент актуальным, фирменным и готовым к любым удаленным презентациям продаж или совместному использованию экранов на экранах, которые вам встречаются. - Импортируйте существующие активы для продаж и маркетинга и начните создавать за считанные минуты. Создавайте интересные презентации с фотографиями, документами PDF, ссылками, видео, анимацией и интерактивными формами или калькуляторами. - Загружайте презентации для просмотра и презентации в автономном режиме — больше никогда не беспокойтесь о ненадежном Wi-Fi! - Отправляйте контент потенциальным клиентам прямо со своего устройства, а затем отслеживайте, когда они его открывают, что смотрят и как долго. Улучшите свой последующий звонок, предоставив индивидуальную информацию о том, что на самом деле интересует вашего клиента! - Держите свой отдел продаж в курсе событий с помощью push-уведомлений всякий раз, когда вы обновляете презентацию. Больше не нужно искать последнюю версию или сбивать с толку клиентов устаревшими материалами. - Сэкономьте на расходах на печать, уменьшите выбросы углекислого газа и посадите местные деревья в Новой Зеландии, перейдя на цифровые презентации. Узнайте больше на сайте showcaseworkshop.com или запросите бесплатную демо-версию по адресу bit.ly/my-showcase-demo.
Pickit
pickit.com
Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пустой тратой времени. И доллары. Распространенными причинами являются разбросанные файлы, несколько систем хранения и сложные DAM, которые никто не хочет использовать. Pickit решает эту проблему с помощью единого источника достоверной информации для всех ваших визуальных ресурсов, документов, шаблонов и руководств, интегрированных с вашими любимыми приложениями. Pickit Enterprise включает в себя: - Управление медиа-активами - Управление документами - Управление брендом - Управление лицензиями - Панель аналитики - Создание контента - Мультибрендовый Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Внешний обмен и сотрудничество - Доступ к организации и единый вход - Управление пользователями - Медиа-рынки - Пикит Сток™ - Пикит Академия™ - Интеграция Plug & Play - Pickit API DAM умный. ДАМ просто.™
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому другому — от настольного приложения до расширения Chrome. Упрощенный пользовательский интерфейс BrandBay, возможности совместного использования и функции совместного использования фирменного набора делают платформу уникальной и простой в использовании с вашей командой. Создавайте коллекции и группы, чтобы организовать ресурсы вашего бренда так, как вам хочется. Затем представьте их своим клиентам и команде в качестве руководства по повседневному стилю. Храните и размещайте свои изображения и видео и даже встраивайте их на свой веб-сайт с помощью простого кода. Делитесь ресурсами индивидуально, в коллекции или делитесь всем своим брендом с настраиваемыми разрешениями. Попробуйте BrandBay бесплатно сегодня и начните использовать мультибрендовую платформу управления с мгновенным доступом, чтобы улучшить свой онлайн-рабочий процесс и организовать активы вашего бренда.
Pics.io
pics.io
Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматизированные маркетинговые рабочие процессы и отслеживание прогресса. Вы можете использовать хранилище Pics.io для своей библиотеки медиаресурсов. Кроме того, вы можете начать управлять цифровыми активами поверх своего облачного хранилища Google Drive или Amazon S3. Какую пользу вы получите от Pics.io? * Получите экономичное решение DAM без необходимости перемещать файлы куда угодно и платить дополнительную плату за хранение ваших активов на сторонних серверах. * Сделайте свое неограниченное пространство хранения доступным для поиска, используя ключевые слова, метаданные и другие функции. * Решите, какую модель искусственного интеллекта выбрать для автоматической разметки ключевых слов, исходя из эффективности, затрат и ваших потребностей. Создавайте описания ресурсов для своих файлов на основе искусственного интеллекта. * Контролируйте деятельность своей команды в цифровой библиотеке, получайте уведомления об изменениях, внесенных в ваши файлы, оставляйте отзывы и добавляйте комментарии к необходимым ресурсам, отслеживая связанное общение в одном месте. * Контролируйте доступ команды к цифровому контенту, назначайте роли и разрешения членам команды. * Сделайте свою цифровую библиотеку доступной для клиентов, партнеров и коллег, настроив доступ к вашим ресурсам. * Контролируйте все новые загрузки, изменения метаданных, ключевые слова и все другие изменения, вносимые в Pics.io, в вашем облачном хранилище.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это ведущая платформа для управления цифровыми активами, бренд-портал и платформа для маркетинговых операций, устраняющая разрыв между взрывным ростом цифрового контента и его утверждением. IntelligenceBank дает глобальным маркетинговым командам возможность быстрее выходить на рынок, поддерживать целостность бренда по всем каналам и обеспечивать соответствие законодательству с помощью своего программного обеспечения для управления цифровыми активами, онлайн-портала брендов и программного обеспечения для маркетинговых операций. IntelligenceBank трансформирует маркетинговые операции, устраняя разрыв между эффективностью маркетинга, соблюдением требований и производительностью. IntelligenceBank используется специалистами по маркетингу, бренду, коммуникациям, правовым вопросам и соблюдению нормативных требований по всему миру. Сотни компаний используют IntelligenceBank, в том числе в аэрокосмической, банковской, образовательной, государственной, страховой, медицинской, гостиничной, розничной, спортивной и других сферах. IntelligenceBank, любимый клиентами в 55 странах, использует искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы обеспечить быстрый выход брендов на рынок, поддерживать единообразие бренда и соблюдать нормативные требования. IntelligenceBank также предлагает ряд услуг по обеспечению соответствия содержания для риск-менеджеров и советов директоров компаний.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.