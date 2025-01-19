Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения - Реюньон

CELUM

celum.com

Даже выдающимся продуктам нужна яркая презентация, чтобы они завоевали популярность на цифровой полке. С момента появления брендинга работодателя каждая компания понимает, что сам бренд необходимо позиционировать максимально эффективно. CELUM решает эту проблему с помощью своей уникальной платформы управления цепочкой поставок SaaS-контента. Программное обеспечение CELUM позволяет командам по маркетингу, бренду и продуктам создавать привлекательный опыт путем создания, утверждения, управления и распространения контента по всем необходимым каналам, а также понимать влияние контента. С момента своего основания в 1999 году штат CELUM увеличился почти до 150 человек, которые неустанно и страстно работают, чтобы помочь сотням наших клиентов вывести свои бренды и продукты в центр внимания. И именно здесь принимаются решения о покупке клиентов и где бренды связаны с ценностями компании. CELUM гордится тем, что среди ее клиентов многие всемирно известные бренды, такие как SCOTT Sports, Outfront Advertising, Essity, Shop Apotheke Europe и Sartorius. CELUM сочетает в себе прорывные инновации и дух стартапа с устойчивым развитием и долгосрочным планированием. Ультрасовременная штаб-квартира и инженерный центр в Линце, Австрия, являются одними из самых впечатляющих офисных зданий в стране. Кампус CELUM сочетает в себе принципы New Work, экологически чистую архитектуру и традиционные элементы дизайна в альпийском стиле. Опытная управленческая команда CELUM (Алессандро Курзидим – продукт, Михаэль Вирт – производство, Михаэль Крафтнер – генеральный директор/рост) возглавляет компанию с устойчивыми годовыми темпами роста, выражаемыми двузначными цифрами. Генеральный директор Майкл Крафтнер продолжает глубоко заниматься вопросами, связанными с коммуникацией и взаимодействием с цифровыми продуктами, с тех пор, как завершил обучение в области медиаинформатики. Он является признанным в отрасли экспертом и постоянным докладчиком в областях «оцифровки маркетинговых процессов» и «разрушения контента электронной коммерции».