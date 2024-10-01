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Программное обеспечение для управления активами бренда - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для управления активами бренда (BAM) помогает предприятиям эффективно управлять данными и медиа, которые лежат в основе идентичности бренда компании, такими как логотипы, цвета бренда, шрифты, активы социальных сетей и мультимедийный контент. Он предлагает централизованную платформу, на которой маркетологи могут хранить, систематизировать и распространять активы бренда. Это обеспечивает последовательность и повышает эффективность усилий компании по брендингу. Используя программное обеспечение BAM, организации гарантируют, что их маркетинговые материалы соответствуют общей стратегии бренда. Программное обеспечение BAM упрощает процесс управления брендом для бизнеса, экономя время и поддерживая единый брендинг по всем каналам коммуникации. Программное обеспечение BAM, которое обычно используется маркетинговыми командами, позволяет им управлять активами бренда и распространять их на различных платформах, включая социальные сети, веб-сайты и маркетинговые кампании. Креативные группы, отделы продаж, а также внешние партнеры и агентства также используют платформы BAM для доступа и эффективного использования активов бренда компании.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — это визуально элегантное и удобное программное обеспечение для управления цифровыми активами, которое позволяет маркетологам и креативщикам из разных отраслей максимизировать свой потенциал управления брендом. Brandfolder — это больше, чем просто хранилище ваших цифровых активов; Благо...
Frontify
frontify.com
Лучшее в своем классе программное обеспечение для упрощения управления брендом с помощью платформы, которая объединяет все (и всех), что важно для роста вашего бренда.
Brandy
brandyhq.com
Перенесите сюда свои активы и начните брендинг. Управляйте несколькими брендами в одном месте! Мгновенно выделитесь перед заинтересованными сторонами, поделившись ссылкой на руководство по стилю с самой мощной платформы управления брендом №1 в мире. Brandy — это служба управления брендом, которая ...
Brandkit
brandkitapp.com
Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая доступ к вашему контенту по всему миру в любом масштабе. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь ист...
Canto
canto.com
Являясь лидером в области управления цифровыми активами (DAM), Canto является самой простой, но в то же время самой мощной платформой DAM на рынке. Canto позволяет организациям централизовать, организовывать и совместно использовать активы. С помощью AI Visual Search вы можете использовать естествен...
CELUM
celum.com
Даже выдающимся продуктам требуется замечательная презентация, чтобы они завоевали популярность на цифровой полке. С момента появления брендинга работодателя каждая компания понимает, что сам бренд необходимо позиционировать максимально эффективно. CELUM решает эту проблему с помощью своей уникально...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...
Pics.io
pics.io
Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматиз...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому ...
Pickit
pickit.com
Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пусто...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент ...