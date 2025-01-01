Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения

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Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Referral Factory
referral-factory.com
Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
Visibly
visibly.io
Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.
Paiger
paiger.co
Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Seenit
seenit.io
Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.
Harviist
harviist.com
Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) помогает сотрудникам вашей компании делиться контентом и привлекать клиентов без сложных обучений или входа в систему.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это инструмент для запуска и управления рекламными кампаниями «сарафанного радио», помогающий улучшить брендинг и привлечь клиентов.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs позволяет быстро настроить программу рекомендаций, отслеживать ссылки и начисления, а также находить активных клиентов.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow помогает B2B-компаниям зарабатывать через реферальный маркетинг, основываясь на личных рекомендациях, без начальных затрат.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.
Influence.io
influence.io
Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.
Partnero
partnero.com
Partnero — платформа для управления партнерскими и реферальными программами, предлагающая инструменты для отслеживания и анализа партнерских отношений.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - приложение для управления локальным бизнесом, предоставляющее инструменты для повышения видимости, связи с клиентами и организации работы.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - это инструмент для краудфандинга, который помогает проектам отслеживать рефералы и управлять партнерским маркетингом, повышая эффективность кампаний.
Base AI
base.ai
Base — платформа автоматизации маркетинга для B2B, использующая ИИ для управления взаимодействием с клиентами и сбора данных о них.
Synup
synup.com
Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad - это платформа для управления брендом, позволяющая студиям и владельцам стандартизировать и делиться руководствами по бренду в облаке.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli - платформа для управления социальными сетями, которая помогает пользователям оптимизировать контент и повысить видимость в онлайн-пространстве.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam – платформа для безопасного распространения корпоративного контента в социальных сетях, подходящая для регулируемых отраслей.
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