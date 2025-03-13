Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для продвижения бренда
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения

Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.

Отправить новое приложение


Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Roster

Roster

getroster.com

Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.

Paiger

Paiger

paiger.co

Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP) помогает сотрудникам вашей компании делиться контентом и привлекать клиентов без сложных обучений или входа в систему.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP – платформа для защиты сотрудников, упрощающая распространение контента в соцсетях и повышающая узнаваемость бренда через участие сотрудников.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io — это инструмент для запуска и управления рекламными кампаниями «сарафанного радио», помогающий улучшить брендинг и привлечь клиентов.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs позволяет быстро настроить программу рекомендаций, отслеживать ссылки и начисления, а также находить активных клиентов.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow помогает B2B-компаниям зарабатывать через реферальный маркетинг, основываясь на личных рекомендациях, без начальных затрат.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero — платформа для управления партнерскими и реферальными программами, предлагающая инструменты для отслеживания и анализа партнерских отношений.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal - приложение для управления локальным бизнесом, предоставляющее инструменты для повышения видимости, связи с клиентами и организации работы.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster - это инструмент для краудфандинга, который помогает проектам отслеживать рефералы и управлять партнерским маркетингом, повышая эффективность кампаний.

Base AI

Base AI

base.ai

Base — платформа автоматизации маркетинга для B2B, использующая ИИ для управления взаимодействием с клиентами и сбора данных о них.

Synup

Synup

synup.com

Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad - это платформа для управления брендом, позволяющая студиям и владельцам стандартизировать и делиться руководствами по бренду в облаке.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli - платформа для управления социальными сетями, которая помогает пользователям оптимизировать контент и повысить видимость в онлайн-пространстве.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam – платформа для безопасного распространения корпоративного контента в социальных сетях, подходящая для регулируемых отраслей.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.