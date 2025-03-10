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Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
Referral Factory
referral-factory.com
Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share — это решение для продвижения сотрудников в Slack, позволяющее легко делиться одобренными новостями и объявлениями в социальных сетях.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social — платформа для сотрудников, позволяющая делиться контентом в социальных сетях и увеличивать видимость компании.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial — платформа для кураторства контента и цифровой коммуникации, помогающая профессионалам взаимодействовать в соцсетях с акцентом на доверие и цели.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
Visibly
visibly.io
Visibly — это платформа для управления взаимодействием, коммуникацией и опытом сотрудников и клиентов в организациях.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — платформа для сотрудников, позволяющая легко создавать и делиться контентом, повышая видимость бренда и вовлечённость сотрудников.
Paiger
paiger.co
Приложение Paiger помогает командам продавцов развивать личные бренды, автоматизировать маркетинг и находить потенциальных клиентов с поддержкой LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Seenit
seenit.io
Seenit — платформа для создания видео, позволяющая сотрудникам компаний быстро генерировать контент для привлечения талантов и улучшения внутренней коммуникации.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social - это приложение для управления контентом в социальных сетях, позволяющее бизнесу планировать публикации и анализировать результаты.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble — платформа для внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников, позволяющая делиться контентом и участвовать в опросах и викторинах.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 позволяет сотрудникам делиться одобренным брендовым контентом в социальных сетях, увеличивая видимость и вовлеченность бренда.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.
Harviist
harviist.com
Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.
Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных адвокатов с SocialHP (SHP). Если вы хотите повысить свою прибыль, привлечь больше внимания на контент вашей компании или привлечь к команде более высококачественных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Все начинается с нашей философии «никогда не логин». Сложное программное обеспечение ушло в прошлое. С SHP вашим людям не нужно изучать новое программное обеспечение или тратить время на сложное обучение. Наша платформа проста, интуитивно понятна и предназначена для того, чтобы помочь членам команды начать сразу же делиться контентом. Ваши сотрудники - самый ценный актив вашей компании. Вот почему мы упростили для них пропагандировать ваш бизнес, облегчая вам: -Ecruit New People -увеличить социальное взаимодействие в контент компании -Блюдовые продажи через силу социальных продаж. С помощью SHP автопилот функционируют, что ваши сотрудники никогда не должны выработать стратегию своего календаря контента. Утвержденный контент автоматически передается в их социальные сети, чтобы вовлечение могло встать. Почему это важно? Более 80% потребителей ценят рекомендации от семьи и друзей в преддверии рекламы. SHP превращает ваших сотрудников в влиятельных лиц, которые привлекают больше продаж в ваш бизнес. Готовы ли вы дать своим сотрудникам возможность стать вашим самым большим защитником? Вы хотите узнать больше о том, как SHP повышает социальную активность и заставляет людей говорить о ваших продуктах и услугах? Запланируйте бесплатную демонстрацию с нашей командой сегодня и выпустите силу SHP.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных писем. Нет ограничений на количество полученных рефералов. Найдите чемпионов среди клиентов. Мы отслеживаем реферальные ссылки, которыми делятся клиенты, и тех, кто отвечает. Вы будете знать, кто дает вам лучших рекомендаций, и легко найдете клиентов-лидеров. Отслеживание заработанных кредитов Мы отслеживаем кредиты, заработанные как текущими клиентами, так и привлеченными клиентами. Вы сами устанавливаете сумму кредита, а также когда и где ее применить.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте свою клиентскую базу.
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действий, как размещение заказа, которые затем можно обменять на эксклюзивные привилегии. Вводя VIP-уровни, вы можете вознаграждать своих самых лояльных клиентов, а реферальные программы привлекают новых клиентов. Кроме того, вы можете выявлять филиалов и управлять ими, чтобы повысить удержание клиентов.
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитрить и победить конкурентов, позволяя вашим клиентам легко: - Находить и определять ваше местонахождение - Связываться с вами в любое время - Отправлять вам текстовые сообщения для получения предложения - Запланировать услугу - Оплатить вашу услугу - Оставить заявку онлайн-обзор OneLocal — это универсальное решение для всех ваших маркетинговых потребностей. Получите доступ ко всем маркетинговым инструментам, которые вам нужны, с одной панели управления, и специальный специалист по маркетингу будет рядом с вами на каждом этапе пути. Чтобы узнать больше о OneLocal, посетите: https://onelocal.com/
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расширить существующее предложение. Инструменты Kickbooster призваны помочь создателям проектов полностью реализовать преимущества своей краудфандинговой кампании и успешно перейти от сбора средств к продаже.
Base AI
base.ai
Base — это платформа автоматизации маркетинга и защиты интересов клиентов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропагандистскую деятельность. Его платформа позволяет маркетологам управлять своими программами и получать результаты менее чем за 2 часа в неделю. Вовлекайте свою клиентскую базу контекстуально на протяжении всего их пути, будь то в приложении/продукте, в вашем сообществе, на обучающем портале или в любой цифровой точке взаимодействия на протяжении всего их жизненного цикла.
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного пространства для руководителей отделов маркетинга и менеджеров по социальным сетям, позволяющего быстро распространять полностью одобренный, 100% фирменный контент среди своих отделов продаж и сотрудников, что позволяет пользователям чрезвычайно легко публиковать или планировать публикации. заранее - контент компании в их личных профилях в социальных сетях. Пользователи могут прикрепить к своему профилю SoAmpli несколько учетных записей в социальных сетях, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Все ссылки автоматически сокращаются, что позволяет отслеживать их путешествие по сети и получать информацию о кликах, количестве репостов и общем охвате. Затем компании смогут получить уникальную информацию с помощью статистики SoAmpli в реальном времени и загружаемых информационных панелей, которые помогут измерить успех и продемонстрировать рентабельность инвестиций в социальный контент. В течение 30 дней SoAmpli может генерировать на 30% более релевантный поиск для компаний, повышая и демонстрируя окупаемость их цифрового контента, одновременно получая уникальную информацию и открывая новые, неиспользованные пути выхода на рынок в социальных сетях. В то же время SoAmpli помогает преодолеть весьма дорогостоящий разрыв между дисциплинами маркетинга и продаж, эффективно снабжая команду продаж контентом, созданным маркетингом, для заключения большего количества сделок и укрепления отношений в социальных сетях.
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний, которые работают в строго регулируемых средах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и кибербезопасность. Наши клиенты говорят, что они . Увеличение охвата LinkedIn на 3000%. Количество кликов увеличилось в 15 раз. Провел самые успешные маркетинговые кампании с помощью MarketBeam. Спросите о наших самых популярных функциях: . Социальная капельная кампания. Исполнительный брендинг. Контент и Аудитория 360
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