Social HorsePower

socialhp.com

Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных адвокатов с SocialHP (SHP). Если вы хотите повысить свою прибыль, привлечь больше внимания на контент вашей компании или привлечь к команде более высококачественных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Все начинается с нашей философии «никогда не логин». Сложное программное обеспечение ушло в прошлое. С SHP вашим людям не нужно изучать новое программное обеспечение или тратить время на сложное обучение. Наша платформа проста, интуитивно понятна и предназначена для того, чтобы помочь членам команды начать сразу же делиться контентом. Ваши сотрудники - самый ценный актив вашей компании. Вот почему мы упростили для них пропагандировать ваш бизнес, облегчая вам: -Ecruit New People -увеличить социальное взаимодействие в контент компании -Блюдовые продажи через силу социальных продаж. С помощью SHP автопилот функционируют, что ваши сотрудники никогда не должны выработать стратегию своего календаря контента. Утвержденный контент автоматически передается в их социальные сети, чтобы вовлечение могло встать. Почему это важно? Более 80% потребителей ценят рекомендации от семьи и друзей в преддверии рекламы. SHP превращает ваших сотрудников в влиятельных лиц, которые привлекают больше продаж в ваш бизнес. Готовы ли вы дать своим сотрудникам возможность стать вашим самым большим защитником? Вы хотите узнать больше о том, как SHP повышает социальную активность и заставляет людей говорить о ваших продуктах и ​​услугах? Запланируйте бесплатную демонстрацию с нашей командой сегодня и выпустите силу SHP.