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Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения - Реюньон
Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.
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Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кампании всего за несколько кликов. 83% потенциальных клиентов доверяют рекомендациям друзей и родственников, при этом уровень удержания рекомендованных клиентов на 37% выше (Nielsen). Маркетинг рекомендаций клиентов облегчает и поощряет эти одноранговые рекомендации, предоставляя каналы и кампании, которые облегчают клиенту разговор о вашем продукте или услуге.
Paiger
paiger.co
Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением LinkedIn и созданием отчетов.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровой ежегодник GoodSeeker с историями успеха сотрудников и жизни на работе. Собирайте, централизуйте и делитесь контентом, вдохновленным сотрудниками, чтобы построить свою команду и бренд внутри и снаружи. Предложите сотрудникам, клиентам, партнерам и другим представителям представить индивидуальные или командные истории, чтобы выявить должностные роли, навыки, скрытые таланты, ценности компании и перейти к рыночным отличиям.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная для пользователя платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, обеспечивая экспоненциальный рост и увеличение числа клиентов.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных писем. Нет ограничений на количество полученных рефералов. Найдите чемпионов среди клиентов. Мы отслеживаем реферальные ссылки, которыми делятся клиенты, и тех, кто отвечает. Вы будете знать, кто дает вам лучших рекомендаций, и легко найдете клиентов-лидеров. Отслеживание заработанных кредитов Мы отслеживаем кредиты, заработанные как текущими клиентами, так и привлеченными клиентами. Вы сами устанавливаете сумму кредита, а также когда и где ее применить.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте свою клиентскую базу.
Herdify
herdify.com
Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в которых живут люди. Даже в нашем цифровом мире эти сообщества оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение потребителей. Раньше речь шла об индивидуальности: мы думали, что люди, которые выглядят одинаково, действуют одинаково. И мы продавали им товары точно так же, как и наши конкуренты. Сегодня самые успешные бренды, такие как Huel, Gymshark и Airbnb, фокусируются на своих сообществах. С помощью технологии искусственного интеллекта Herdify выявляйте и контролируйте свои сообщества, а также стратегически развивайтесь, как самые успешные сегодня маркетологи.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации. LiveSocial имеет прочные партнерские отношения и мощную интеграцию с Proofpoint и SafeGuard Cyber для удовлетворения различных потребностей в безопасности, соблюдении нормативных требований и архивировании каждого из клиентов LiveSocial. Продавцы, демонстрирующие подлинный опыт и энтузиазм в социальных сетях, завоевывают доверие в масштабах. Они развивают критические отношения. Они вызывают разговоры о построении бизнеса. И они превосходят своих конкурентов. Большинство программ социальных продаж испытывают трудности, потому что они не вооружают своих сотрудников контентом, который действительно ценен для покупателей. Seismic LiveSocial предоставляет уникальный поток высококачественного стороннего контента каждому из ваших продавцов, независимо от того, какую отрасль они обслуживают. И это меняет все.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает ваших клиентов в защитников бренда. Мы используем передовые технологии автоматизации, чтобы раскрыть невероятную силу реферального маркетинга, создать ажиотаж вокруг вашего бренда и превратить довольных клиентов в активных защитников бренда. Genius Referrals лучше всего подходит для брендов, которым нужны более динамичные решения и автоматизация процессов реферальной программы. Мы предоставляем комплексные решения для B2B, B2C, SaaS, розничной торговли и предприятий.
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
Retainful
retainful.com
Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.
ReferIn
referin.com
ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет отделам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями, инвесторами, консультантами и сотрудниками. Обычно это открывает возможности для конвейера стоимостью в миллионы долларов, которого, скорее всего, не хватает вашей команде SDR/продаж, и которую теперь можно выполнить за несколько кликов!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и кампания проводится с 2009 года. Особенности - Неограниченное количество рефералов - Соответствие GDPR - Управление выплатами - Интеграция кошелька - Несколько кампаний - Двустороннее удовлетворение - Поддержка шаблонов - Пользовательские требования - Несколько языков 45+ - Поддержка API
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действий, как размещение заказа, которые затем можно обменять на эксклюзивные привилегии. Вводя VIP-уровни, вы можете вознаграждать своих самых лояльных клиентов, а реферальные программы привлекают новых клиентов. Кроме того, вы можете выявлять филиалов и управлять ими, чтобы повысить удержание клиентов.
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитрить и победить конкурентов, позволяя вашим клиентам легко: - Находить и определять ваше местонахождение - Связываться с вами в любое время - Отправлять вам текстовые сообщения для получения предложения - Запланировать услугу - Оплатить вашу услугу - Оставить заявку онлайн-обзор OneLocal — это универсальное решение для всех ваших маркетинговых потребностей. Получите доступ ко всем маркетинговым инструментам, которые вам нужны, с одной панели управления, и специальный специалист по маркетингу будет рядом с вами на каждом этапе пути. Чтобы узнать больше о OneLocal, посетите: https://onelocal.com/
Referral Rock
referralrock.com
Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной реферальной программы. Запускайте программы «Пригласите друзей, влиятельных лиц и партнеров» для любого бизнеса (не только электронной коммерции) и максимизируйте количество рекомендаций из уст в уста с помощью программного обеспечения реферальной программы, которое подходит вашему бизнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулов и ваши вознаграждения — все это интегрировано в ваши системы и бизнес-процессы. Наша цель состоит в том, чтобы вы не были на нашей платформе каждый день и чтобы ваше сарафанное радио работало на автопилоте, чтобы вы могли расслабиться и наблюдать за тем, как приходят ваши рефералы. Мы упрощаем настройку и избегаем самых больших ошибок при рефералах. маркетинг со встроенными лучшими практиками и аудитом в реальном времени, чтобы убедиться, что ваша программа работает в соответствии со своим потенциалом.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может создавать стимулы для поощрения такого сотрудничества. Это платформа, которая объединяет бренды и сотрудников для улучшения как внутренних, так и внешних коммуникаций компании, а также для повышения доверия к бренду и повышения его ценности. SocialPubli Advocacy была создана в 2016 году и в настоящее время имеет таких клиентов, как Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil и других.
Seenit
seenit.io
Мы помогаем предприятиям создавать видеоролики со своими сотрудниками. С помощью видеоплатформы Seenit, созданной сотрудниками, вы можете собирать, редактировать и обмениваться видео — и все это в одном месте. Привлекайте, вовлекайте и удерживайте лучших специалистов с помощью видеороликов для сотрудников. Создано для групп работодателей и специалистов по связям с общественностью, стремящихся повысить голос сотрудников в таких компаниях, как Amazon, Sky, Vodafone и H&M.
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливых и евангельских клиентов. Заметно помогает организациям управлять взаимодействием, коммуникациями, опытом и пропагандой среди всех групп сотрудников и клиентов.
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместность и узнаваемость Slack, чтобы побудить сотрудников делиться одобренными блогами, новостями, объявлениями о вакансиях и другим контентом и/или взаимодействовать с ними в Twitter, LinkedIn и Facebook. Доступный и эффективный, Please Share предоставляет компаниям возможность активизировать маркетинговые инициативы по защите интересов сотрудников, социальные сети и продажи в социальных сетях, одновременно упрощая процесс поощрения членов команды к обмену контентом компании в социальных и профессиональных сетях.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять органическим контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Social, которому доверяют более 250 учреждений в банковском деле, страховании, ипотеке и управлении активами, позволяет брендам привлекать потребителей в социальных сетях, углублять отношения с сообществами и заключать больше сделок, сохраняя при этом соответствие требованиям. Denim Social — единственная одобренная ABA платформа управления социальными сетями для банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного пространства для руководителей отделов маркетинга и менеджеров по социальным сетям, позволяющего быстро распространять полностью одобренный, 100% фирменный контент среди своих отделов продаж и сотрудников, что позволяет пользователям чрезвычайно легко публиковать или планировать публикации. заранее - контент компании в их личных профилях в социальных сетях. Пользователи могут прикрепить к своему профилю SoAmpli несколько учетных записей в социальных сетях, включая Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram. Все ссылки автоматически сокращаются, что позволяет отслеживать их путешествие по сети и получать информацию о кликах, количестве репостов и общем охвате. Затем компании смогут получить уникальную информацию с помощью статистики SoAmpli в реальном времени и загружаемых информационных панелей, которые помогут измерить успех и продемонстрировать рентабельность инвестиций в социальный контент. В течение 30 дней SoAmpli может генерировать на 30% более релевантный поиск для компаний, повышая и демонстрируя окупаемость их цифрового контента, одновременно получая уникальную информацию и открывая новые, неиспользованные пути выхода на рынок в социальных сетях. В то же время SoAmpli помогает преодолеть весьма дорогостоящий разрыв между дисциплинами маркетинга и продаж, эффективно снабжая команду продаж контентом, созданным маркетингом, для заключения большего количества сделок и укрепления отношений в социальных сетях.
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний, которые работают в строго регулируемых средах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и кибербезопасность. Наши клиенты говорят, что они . Увеличение охвата LinkedIn на 3000%. Количество кликов увеличилось в 15 раз. Провел самые успешные маркетинговые кампании с помощью MarketBeam. Спросите о наших самых популярных функциях: . Социальная капельная кампания. Исполнительный брендинг. Контент и Аудитория 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Усильте свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего оратора: ваших сотрудников. Мнение сотрудников — самый влиятельный голос компании в социальных сетях. Однако как задействовать этот ценный актив в стратегии бренда в социальных сетях? BeAmbassador — это SaaS-платформа, которая позволяет вам увеличить органический охват вашего бренда в социальных сетях, привлечь таланты в вашу компанию и увеличить ваши социальные продажи через социальные сети сотрудников. Возможности BeAmbassador: - Создайте сеть представителей бренда с помощью системы приглашений. - Сегментируйте послов по категориям. - Предлагайте контент, которым послы могут поделиться в своих социальных сетях, или программный контент непосредственно от имени послов с предварительным разрешением. - Следите за деятельностью посла в режиме реального времени и анализируйте влияние его публикаций. - Система геймификации, которая предлагает рейтинг послов на основе их активности для их вознаграждения. Также можно создавать соревнования и соревнования. - Дополнительно: мобильное приложение для iOS и Android и расширение Google Chrome. Готовы ли вы улучшить свою стратегию в социальных сетях вместе со своими сотрудниками? BeAmbassador идеально подходит для вашей компании, агентства, университета, бизнес-школы, государственного учреждения и многого другого. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расширить существующее предложение. Инструменты Kickbooster призваны помочь создателям проектов полностью реализовать преимущества своей краудфандинговой кампании и успешно перейти от сбора средств к продаже.
Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целей. Все начинается с нашей философии «никогда не входить в систему». Сложное программное обеспечение осталось в прошлом. Благодаря SHP вашим сотрудникам не придется изучать новое программное обеспечение или тратить время на сложное обучение. Наша платформа проста, интуитивно понятна и предназначена для того, чтобы помочь членам команды сразу же начать делиться контентом. Ваши сотрудники — самый ценный актив вашей компании. Вот почему мы упростили им защиту вашего бизнеса, что облегчит вам: - Привлечение новых людей - Повышение социальной вовлеченности в контенте компании - Увеличение продаж за счет возможностей социальных продаж. Благодаря функции AutoPilot SHP вашим сотрудникам никогда не придется разрабатывать стратегию своего календаря контента. Одобренный контент автоматически распространяется в социальных сетях, что позволяет привлечь больше внимания. Почему это важно? Более 80% потребителей ценят рекомендации семьи и друзей выше рекламы. SHP превращает ваших сотрудников в влиятельных лиц, которые привлекают больше продаж в ваш бизнес. Готовы ли вы предоставить своим сотрудникам возможность стать вашими лучшими защитниками? Хотите узнать больше о том, как SHP повышает социальную активность и заставляет людей говорить о ваших продуктах и услугах? Запланируйте бесплатную демонстрацию вместе с нашей командой сегодня и раскройте потенциал SHP.
Swaybase
swaybase.com
Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Вы заслуживаете лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные функции, геймификация, персонализация, искусственный интеллект и функциональность ShareAnywhere™ гарантируют, что вы никогда не останетесь с устаревшим инструментом защиты интересов сотрудников.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные преобразования. Сегодня более 100+ клиентов по всему миру используют PostBeyond для трансформации, повышения узнаваемости бренда, привлечения квалифицированных потенциальных клиентов, установления интеллектуального лидерства и построения успешного бренда работодателя. PostBeyond предоставляет масштабируемое решение, которое ставит сотрудников на первое место. Это влияет на продукты, которые мы создаем, и на то, как мы поддерживаем наших клиентов – от пользовательского опыта до успеха клиентов.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь менеджерам Gaggle создавать один раз и распространять навсегда уникальный контент для каждого сотрудника. Благодаря увеличению активности в социальных сетях ваши сотрудники создают свои личные бренды, одновременно расширяя узнаваемость бренда компании, возможности для прессы, привлечение потенциальных клиентов и эффективность маркетинговых кампаний. Участники GaggleAMP получают выгоду от геймификации, списков лидеров и вознаграждений за участие в кампаниях по защите интересов сотрудников своей компании, что позволяет участникам быстро и легко увидеть преимущества участия. Чтобы узнать, насколько эффективной может быть программа по защите интересов сотрудников для вашей компании, посетите наш калькулятор рентабельности инвестиций (адрес электронной почты не требуется): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, которые доверяют нам, чтобы помочь обеспечить масштабное распространение контента, повысить узнаваемость своего бренда и стимулировать рост бизнеса за счет возможностей сетей сотрудников. Независимо от того, являетесь ли вы небольшим стартапом или глобальным предприятием с тысячами сотрудников, ваши потребности одинаковы. Вам нужно расти, а чтобы расти: вам нужно нанимать сотрудников. Вам нужно продавать. Вам нужно продавать.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов компании (социальные сети, веб-сайты компаний и т. д.) и кураторских платформ, а также контент, предлагаемый пользователями платформы (UGC) и администраторами. Контент персонализирован и организован в тематические каналы и может просматриваться на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в интрасетях, корпоративных социальных сетях и экранах дисплеев. Разрешенным контентом можно поделиться одним щелчком мыши в профилях пользователя в социальных сетях. Помимо потребления контента, сотрудники также могут участвовать в встроенных викторинах и опросах. Sociabble использует активацию пользователей, вознаграждения и признание на различных уровнях взаимодействия с пользователем, чтобы максимизировать вовлеченность. Уникальная платформа общения и защиты интересов сотрудников Sociabble делает общение простым, быстрым и интересным. Сотрудники лучше информированы о новостях компании, обновлениях и своем рабочем месте, что приводит к более заинтересованному и влиятельному персоналу. Компании могут распространить использование Sociabble на своих партнеров, внешних влиятельных лиц или поклонников бренда. Созданная в 2014 году командой опытных предпринимателей в области технологий управления цифровыми активами, социальных сетей и контент-маркетинга, Sociabble в настоящее время используется более чем в 80 странах и приобрела некоторых из самых престижных клиентов в мире, включая Microsoft, BNP Paribas, L' Ореаль и PwC. Компания Sociabble со штаб-квартирой в Париже (Франция) также имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне и Мумбаи.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата и вовлеченности, увеличение входящих продаж или поиск следующего сотрудника-суперзвезды, у DSMN8 есть решение. Мы упрощаем организациям использование влияния своих сотрудников, помогая им стать защитниками бренда и более эффективными продавцами в социальных сетях. Наши инновационные решения позволяют вашим сотрудникам с легкостью находить, создавать и делиться одобренным компанией контентом. В простейшей форме это работает следующим образом: Шаг 1. Централизуйте контент вашей организации в собственной ленте новостей. Шаг 2. Предоставьте сотрудникам доступ к контенту, одобренному компанией. Шаг 3. Отслеживайте результаты и рентабельность инвестиций с помощью нашего ведущего в отрасли аналитического пакета. Крупнейшие мировые компании доверяют DSMN8 поддержку своих программ по защите интересов сотрудников, в том числе McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM и Snap Inc. Помощь нашим клиентам в расширении возможностей своих сотрудников — это то, что определяет нашу работу каждый раз. день и мотивирует нас предлагать передовые решения.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика, что помогает компаниям привлечь больше клиентов и повысить узнаваемость. Как это работает: * Clearview Social дает маркетологам возможность создавать очередь контента, которым будут делиться сотрудники. * Сотрудники получают электронное письмо с предложением поделиться контентом, и одним нажатием кнопки они могут поделиться им в Facebook, LinkedIn и Twitter, не выходя из своего почтового ящика. * Как мы узнаем, что это работает? Инструменты измерения Clearview Social отслеживают, кто делится контентом и сколько людей нажимают на него или взаимодействуют с ним. Затем сотрудники могут «щелкнуть и выбрать», какими статьями или сообщениями в блогах они хотели бы поделиться. Щелкнув ссылку прямо в электронном письме, они немедленно распространяют контент в своих социальных сетях и помогают построить отношения с клиентами и потенциальными клиентами.
Talkable
talkable.com
Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут создавать безупречный пользовательский опыт, предназначенный для повышения вовлеченности бренда и повышения узнаваемости бренда. Talkable предлагает комплексные возможности сегментации, встроенный пакет A/B-тестирования и лучшие в своем классе средства анализа предотвращения мошенничества как для реферальных решений, так и для программ лояльности. Talkable — это больше, чем просто технологическое решение, мы также ваш партнер. Таким образом, у каждого клиента есть специальная команда экспертов, которые разработают стратегию, спланируют, создадут, развернут и оптимизируют все ваши кампании. Команда по работе с клиентами станет продолжением вашей маркетинговой команды, разрабатывая программы рефералов и лояльности, которые превосходят ваши ожидания. Talkable лучше всего подходит для брендов с годовым доходом более 4 миллионов долларов. Корпоративные клиенты компании в среднем получают 52-кратную рентабельность инвестиций в свои реферальные программы. Маркетинговые решения Talkable используются для: * Выявляйте, нацеливайтесь и вознаграждайте своих самых ценных клиентов посредством углубленного анализа данных. * Привлекайте и удерживайте своих самых ценных клиентов по низкой цене. * Увеличивайте продажи и увеличивайте доход. Компания Talkable была основана в 2009 году и впервые предоставила возможность цифрового отслеживания вирусности устного маркетинга, что в конечном итоге послужило толчком к созданию реферального маркетинга. Сегодня Talkable разрабатывает и реализует долгосрочные стратегии роста, нацеленные на привлечение новых клиентов, увеличение их удержания, повышение LTV, и все это при значительно более низкой цене за конверсию, чем у других маркетинговых каналов.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают отзывы клиентов. Компания была создана предыдущим руководителем отдела по работе с клиентами, который четко понимает, как они ведут бизнес; они определенно хотят, чтобы люди получали выгоду от их продукта, и помогут вам добиться этого. Они предлагают бесплатный план, и когда вы покупаете премиум-пакет, вы очень быстро получите окупаемость инвестиций в зависимости от того, как они определили свои цены. Отличный способ для SaaS-компаний запустить партнерскую программу без высоких первоначальных затрат. Компания расположена в Утрехте, Нидерланды (соответствует GDPR) и была основана в 2020 году.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP-программы, чтобы максимизировать свои усилия по привлечению клиентов и превратить транзакционные покупки в страстных защитников бренда, которые не могут не возвращаться снова и снова. Вы можете запустить красивую и настраиваемую программу вознаграждений всего за несколько кликов. Кроме того, Smile.io позволяет вознаграждать клиентов за различные действия, включая обмен информацией в социальных сетях, обзоры продуктов и многое другое. Также растет число приложений Smile, включая MailChimp и Klaviyo. Эти приложения позволяют вам подключить вашу программу к инструментам, которые вы уже используете. Smile.io доступен в следующих магазинах приложений: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce и Wix. Ищете полный контроль? Получите доступ к нашему API с помощью Smile Plus, чтобы начать вознаграждать своих клиентов уникальными способами.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, автоматизируя процесс сбора отзывов и рекомендаций от ваших клиентов и используя их по всем вашим маркетинговым каналам, чтобы увеличить конверсию, уменьшить беспокойство клиентов и помочь вашему бизнесу стать самым рейтинговым. * Ведущая платформа репутационного маркетинга. * Легко станьте компанией с самым высоким рейтингом и увеличивайте продажи. * Рейтинг и доверие более 7000 компаний. Добавьте веб-сайт Convert в любой план NiceJob. Конвертируемые веб-сайты гарантированно принесут как минимум на 10% больше продаж, чем ваш существующий сайт, что гарантирует, что ваш сайт окупится. С NiceJob, если вы сантехник, горничная, юрист или какой-либо другой поставщик услуг, вы можете стать лучшим в этом деле, не будучи при этом гением маркетинга, чтобы привлекать клиентов. NiceJob позволит вашим клиентам говорить за вас.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с помощью рекомендаций от промоутеров. CustomerGauge — это платформа управления опытом клиентов B2B, которая позволяет клиентам: - Собирайте отзывы клиентов от нескольких заинтересованных сторон в аккаунте. - Создавайте собственные информационные панели для отображения результатов в реальном времени. - Ставить цели и задачи по завершению цикла взаимодействия с клиентами. - Сегментируйте информацию о клиентах по регионам, продуктам, объектам и т. д. - и координировать бизнес-инициативы сотрудников, связанные с CX CustomerGauge также является первым и единственным решением для управления опытом клиентов, которое автоматически объединяет информацию о клиентах с данными о доходах. Это позволяет CX-менеджерам: - Определить и расставить приоритеты наиболее эффективных улучшений качества обслуживания клиентов. - Прогнозировать влияние будущих улучшений CX на весь путь клиента. - и сообщать о рентабельности инвестиций в ценные инициативы по обеспечению качества обслуживания клиентов.
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими брендами DTC, как Casper, AWAY и Dollar Shave Club, а также с компаниями из списка Fortune 100, такими как Walmart, Disney и Nestle. Кроме того, Friendbuy легко интегрируется с вашим стеком технологий, поэтому вы можете легко включать рекомендации и лояльность в свой путь к клиенту.