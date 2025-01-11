Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения - Пакистан

Talkable

talkable.com

Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут создавать безупречный пользовательский опыт, предназначенный для повышения вовлеченности бренда и повышения узнаваемости бренда. Talkable предлагает комплексные возможности сегментации, встроенный пакет A/B-тестирования и лучшие в своем классе средства анализа предотвращения мошенничества как для реферальных решений, так и для программ лояльности. Talkable — это больше, чем просто технологическое решение, мы также ваш партнер. Таким образом, у каждого клиента есть специальная команда экспертов, которые разработают стратегию, спланируют, создадут, развернут и оптимизируют все ваши кампании. Команда по работе с клиентами станет продолжением вашей маркетинговой команды, разрабатывая программы рефералов и лояльности, которые превосходят ваши ожидания. Talkable лучше всего подходит для брендов с годовым доходом более 4 миллионов долларов. Корпоративные клиенты компании в среднем получают 52-кратную рентабельность инвестиций в свои реферальные программы. Маркетинговые решения Talkable используются для: * Выявляйте, нацеливайтесь и вознаграждайте своих самых ценных клиентов посредством углубленного анализа данных. * Привлекайте и удерживайте своих самых ценных клиентов по низкой цене. * Увеличивайте продажи и увеличивайте доход. Компания Talkable была основана в 2009 году и впервые предоставила возможность цифрового отслеживания вирусности устного маркетинга, что в конечном итоге послужило толчком к созданию реферального маркетинга. Сегодня Talkable разрабатывает и реализует долгосрочные стратегии роста, нацеленные на привлечение новых клиентов, увеличение их удержания, повышение LTV, и все это при значительно более низкой цене за конверсию, чем у других маркетинговых каналов.