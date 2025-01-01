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Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения - Панама
Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Talkable
talkable.com
Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут со...
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не неде...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактич...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, авто...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместн...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не ...
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Paiger
paiger.co
Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением LinkedIn и созданием отчетов.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Seenit
seenit.io
Мы помогаем предприятиям создавать видеоролики со своими сотрудниками. С помощью видеоплатформы Seenit, созданной сотрудниками, вы можете собирать, редактировать и обмениваться видео — и все это в одном месте. Привлекайте, вовлекайте и удерживайте лучших специалистов с помощью видеороликов для сотру...
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная для пользователя платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, обеспечивая экспоненциальный рост и увеличение чис...
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кам...
Loyoly.io
loyoly.io
Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют Socia...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных пис...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расшир...
Base AI
base.ai
Base — это платформа автоматизации маркетинга и защиты интересов клиентов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропагандист...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять органическим контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Soci...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного прост...
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Усильте свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего оратора: ваших сотрудников. Мнение сотрудников — самый влиятельный голос компании в социальных сетях. Однако как задействовать этот ценный актив в стратегии бренда в социальных сетях? BeAmbassador — это SaaS-платформа, которая позволяет вам уве...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может с...
Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целе...