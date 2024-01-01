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Программное обеспечение для продвижения бренда - Самые популярные приложения - Канада
Представляем программное обеспечение для защиты бренда: дайте своим клиентам возможность отстаивать свой бренд Программное обеспечение Brand Advocacy революционизирует способы использования компаниями возможностей сарафанного маркетинга, превращая довольных клиентов в восторженных представителей бренда. Это инновационное программное обеспечение предоставляет организациям инструменты и ресурсы, необходимые для развития и усиления подлинной пропаганды среди своей клиентской базы. По своей сути, программное обеспечение Brand Advocacy позволяет компаниям выявлять, привлекать и стимулировать своих самых лояльных клиентов к активному продвижению своего бренда по различным каналам, включая социальные сети, онлайн-обзоры и рекомендации. Используя подлинный энтузиазм и доверие довольных клиентов, компании могут значительно повысить узнаваемость своего бренда, доверие к нему и, в конечном итоге, свою прибыль. Используя программное обеспечение Brand Advocacy, организации могут услышать подлинные голоса своих довольных клиентов, чтобы повысить узнаваемость бренда, лояльность и масштабную пропаганду. Будь то создание положительных онлайн-обзоров, запуск вирусных кампаний в социальных сетях или привлечение рефералов, программное обеспечение Brand Advocacy Software дает компаниям возможность превращать клиентов в страстных защитников, которые продвигают свой бренд во всем мире.
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BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная для пользователя платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, обеспечивая экспоненциальный рост и увеличение чис...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, авто...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не неде...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...
Please Share
pleaseshare.co
Пожалуйста, поделитесь, решение для защиты интересов сотрудников, специально созданное для Slack, — это самый быстрый и простой способ для сотрудников делиться утвержденными новостями и объявлениями и взаимодействовать с ними! Компании всех размеров и отраслей могут использовать удобство, повсеместн...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...
Paiger
paiger.co
Привлекайте больше потенциальных клиентов, создавая личный бренд своей команды. Предоставьте своему отделу продаж собственного автоматизированного помощника по маркетингу, который будет публиковать контент и находить потенциальных клиентов, со встроенным обучением LinkedIn и созданием отчетов.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble предлагает первоклассные корпоративные решения, ориентированные на мобильные устройства, для внутренней коммуникации, защиты интересов сотрудников и их вовлечения. Наша платформа, являющаяся программным обеспечением как услуга (SaaS), объединяет контент, полученный из официальных каналов к...
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кам...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют Socia...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
Visibly
visibly.io
В мире, где продукты, услуги и рабочие места потребляются на основе сарафанного радио, организациям необходимо предоставлять исключительный опыт соискателям, сотрудникам, клиентам, партнерам и выпускникам. Через единую платформу Visible объединяет вовлеченных и информированных сотрудников, счастливы...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial — это платформа для защиты интересов сотрудников, которая превращает сотрудников в влиятельных лиц, позволяя им легко создавать и делиться аутентичным контентом. Некоторые из самых эффективных организаций в мире, в том числе Qualtrics, Meta и Highspot, являются клиентами EverySocial, кот...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — это платформа №1 по защите интересов сотрудников, которая помогает вам расширить возможности ваших сотрудников и стать влиятельными лицами. Защита интересов сотрудников влияет на все сферы вашего бизнеса: от маркетинга и продаж до HR и подбора персонала. Итак, если вы ищете увеличение охвата...
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных пис...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Loyoly.io
loyoly.io
Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Seenit
seenit.io
Мы помогаем предприятиям создавать видеоролики со своими сотрудниками. С помощью видеоплатформы Seenit, созданной сотрудниками, вы можете собирать, редактировать и обмениваться видео — и все это в одном месте. Привлекайте, вовлекайте и удерживайте лучших специалистов с помощью видеороликов для сотру...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — это платформа бренда, на которой дизайн-студии и владельцы брендов стандартизируют свои бренды. Все — от создания до совместного использования и использования — в одном выделенном месте в облаке. Доступно для всех участников, красиво разработано вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять органическим контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Soci...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — это отмеченная наградами SaaS-платформа для маркетинга и продаж. Благодаря красивому и удобному интерфейсу SoAmpli помогает компаниям превратить свою команду продаж в звезд социальных продаж, увеличивая продажи и укрепляя бренды. Платформа SoAmpli облегчает создание централизованного прост...
MarketBeam
marketbeam.io
Безопасная и совместимая платформа социальных сетей. Сотрудники делятся корпоративным контентом в своих сетях, чтобы расширить охват социальных сетей, повысить узнаваемость бренда и привлечь потенциальных клиентов в социальных сетях. Мы — единственная платформа, разработанная специально для компаний...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Усильте свой бренд в социальных сетях с помощью лучшего оратора: ваших сотрудников. Мнение сотрудников — самый влиятельный голос компании в социальных сетях. Однако как задействовать этот ценный актив в стратегии бренда в социальных сетях? BeAmbassador — это SaaS-платформа, которая позволяет вам уве...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Кто лучше ваших сотрудников и сотрудников расскажет о вашем бренде? SocialPubli Advocacy — это инструмент корпоративных коммуникаций, с помощью которого компания может приглашать своих сотрудников и партнеров распространять коммуникации бренда через свои собственные социальные сети. Компания может с...
Social HorsePower
socialhp.com
Превратите своих сотрудников в своих самых влиятельных защитников с помощью SocialHP (SHP). Если вы хотите увеличить свою прибыль, привлечь больше внимания к контенту вашей компании или привлечь в команду больше высококвалифицированных членов, SHP может помочь вам достичь ваших профессиональных целе...
Swaybase
swaybase.com
Программное обеспечение для защиты интересов сотрудников практически не изменилось с начала 2010-х годов. Вы заслуживаете лучшего. Swaybase — это современное программное обеспечение для защиты интересов сотрудников, которое вашим коллегам действительно понравится использовать. Встроенные вирусные фу...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — это платформа для защиты интересов сотрудников и социальных продаж, где маркетологи могут активировать и привлекать сотрудников к обмену контентом в социальных сетях от имени своего бренда. Наше видение состоит в том, чтобы дать компаниям возможность бесстрашно осуществлять социальные п...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP — это платформа для защиты интересов сотрудников, призванная помочь вам достичь результатов в бизнесе, упрощая обмен контентом в социальных сетях. Наша платформа дает нашим менеджерам Gaggle возможность курировать контент, которым делятся их сотрудники. Мы также используем новейшие техноло...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — ведущая платформа по защите интересов сотрудников, созданная, чтобы помочь компаниям увеличить доходы за счет более эффективного и систематического использования социальных сетей. С помощью Clearview Social сотрудники могут делиться информацией в Facebook, LinkedIn и Twitter, не ...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.