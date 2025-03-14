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Программное обеспечение кассовых сборов
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Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix - это платформа для продажи билетов на мероприятия с возможностью управления процессом и отслеживания продаж в режиме реального времени.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass — это платформа для управления событиями, которая позволяет организаторам продавать билеты, управлять участниками и отслеживать продажи в режиме реального времени.

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly - это платформа для продажи билетов и управления событиями, поддерживающая различные форматы и удобный интерфейс для пользователей.

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo - платформа для управления событиями и билетами, позволяющая организаторам создавать, продвигать и управлять мероприятиями с удобным интерфейсом.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix - это онлайн-платформа для продажи билетов, позволяющая организаторам управлять событиями, отслеживать посещаемость и использовать электронные билеты.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody – это платформа для продажи билетов на мероприятия, которая помогает организаторам создавать, управлять и продвигать события, обеспечивая удобный опыт для пользователей.

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

SimpleTix — это платформа для онлайн-продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам легко управлять процессом без контрактов.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout - платформа для продажи билетов и управления событиями с аналитикой по регистрации, трафику и доходам.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.

Eventix

Eventix

eventix.io

Eventix - онлайн-приложение для продажи билетов и управления событиями, поддерживающее регистрацию и логистику для организаторов.

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee - это платформа для продажи билетов и бронирования на мероприятия, позволяющая организаторам управлять регистрацией и участниками.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets - платформа для покупки и управления билетами на мероприятия, предлагающая простой интерфейс, инструменты для организаторов и интеграцию с другими сервисами.

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