Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.
Отправить новое приложение
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
pretix
pretix.eu
Pretix - это платформа для продажи билетов на мероприятия с возможностью управления процессом и отслеживания продаж в режиме реального времени.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.
ShowClix
showclix.com
ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.
Showpass
showpass.com
Showpass — это платформа для управления событиями, которая позволяет организаторам продавать билеты, управлять участниками и отслеживать продажи в режиме реального времени.
Time.ly
time.ly
Time.ly - это платформа для продажи билетов и управления событиями, поддерживающая различные форматы и удобный интерфейс для пользователей.
Sparxo
sparxo.com
Sparxo - платформа для управления событиями и билетами, позволяющая организаторам создавать, продвигать и управлять мероприятиями с удобным интерфейсом.
Hytix
hytix.com
Hytix - это онлайн-платформа для продажи билетов, позволяющая организаторам управлять событиями, отслеживать посещаемость и использовать электронные билеты.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody – это платформа для продажи билетов на мероприятия, которая помогает организаторам создавать, управлять и продвигать события, обеспечивая удобный опыт для пользователей.
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix — это платформа для онлайн-продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам легко управлять процессом без контрактов.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout - платформа для продажи билетов и управления событиями с аналитикой по регистрации, трафику и доходам.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - приложение для покупки билетов на мероприятия, позволяющее удобно находить, управлять и анализировать продажи билетов с низкими комиссиями.
Eventix
eventix.io
Eventix - онлайн-приложение для продажи билетов и управления событиями, поддерживающее регистрацию и логистику для организаторов.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee - это платформа для продажи билетов и бронирования на мероприятия, позволяющая организаторам управлять регистрацией и участниками.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets - платформа для покупки и управления билетами на мероприятия, предлагающая простой интерфейс, инструменты для организаторов и интеграцию с другими сервисами.
© 2025 WebCatalog, Inc.