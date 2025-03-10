Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.
pretix
pretix.eu
Pretix - это платформа для продажи билетов на мероприятия с возможностью управления процессом и отслеживания продаж в режиме реального времени.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.
ShowClix
showclix.com
ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.
Showpass
showpass.com
Showpass — это платформа для управления событиями, которая позволяет организаторам продавать билеты, управлять участниками и отслеживать продажи в режиме реального времени.
Time.ly
time.ly
Time.ly - это платформа для продажи билетов и управления событиями, поддерживающая различные форматы и удобный интерфейс для пользователей.
Sparxo
sparxo.com
Sparxo - платформа для управления событиями и билетами, позволяющая организаторам создавать, продвигать и управлять мероприятиями с удобным интерфейсом.
Hytix
hytix.com
Hytix - это онлайн-платформа для продажи билетов, позволяющая организаторам управлять событиями, отслеживать посещаемость и использовать электронные билеты.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody – это платформа для продажи билетов на мероприятия, которая помогает организаторам создавать, управлять и продвигать события, обеспечивая удобный опыт для пользователей.
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix — это платформа для онлайн-продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам легко управлять процессом без контрактов.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.
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