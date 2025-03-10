Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение кассовых сборов
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.

Отправить новое приложение


Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажи билетов на мероприятия, предлагающая настраиваемые страницы, мобильные билеты и поддержку различных способов оплаты.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource — онлайн-платформа для продажи билетов на мероприятия с простым интерфейсом и поддержкой клиентов.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix - это платформа для продажи билетов на мероприятия с возможностью управления процессом и отслеживания продаж в режиме реального времени.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura — программа для управления билетами, сбора средств и взаимодействия с клиентами в культурных организациях.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice - платформа для онлайн-продажи билетов и управления событиями с настраиваемыми страницами, сканированием билетов и аналитикой в реальном времени.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — платформа для организации гибридных мероприятий, предлагающая билеты, регистрацию, живое и запись видео, а также рынок событий для монетизации.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix — платформа для управления продажей билетов на мероприятия с удобными инструментами создания страниц и аналитики.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz – это платформа для управления достопримечательностями, которая оптимизирует процессы, включая продажу билетов и динамическое ценообразование.

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass — это платформа для управления событиями, которая позволяет организаторам продавать билеты, управлять участниками и отслеживать продажи в режиме реального времени.

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly - это платформа для продажи билетов и управления событиями, поддерживающая различные форматы и удобный интерфейс для пользователей.

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo - платформа для управления событиями и билетами, позволяющая организаторам создавать, продвигать и управлять мероприятиями с удобным интерфейсом.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix - это онлайн-платформа для продажи билетов, позволяющая организаторам управлять событиями, отслеживать посещаемость и использовать электронные билеты.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody – это платформа для продажи билетов на мероприятия, которая помогает организаторам создавать, управлять и продвигать события, обеспечивая удобный опыт для пользователей.

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

SimpleTix — это платформа для онлайн-продажи билетов на мероприятия, позволяющая организаторам легко управлять процессом без контрактов.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.

Eventix

Eventix

eventix.io

Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.