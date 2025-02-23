Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения - Таджикистан

Ticket Tailor

tickettailor.com

Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем ​​и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.