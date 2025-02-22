Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.
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Smeetz
smeetz.com
Хотите ли вы улучшить свой билет, отслеживать полное путешествие посетителей, или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным; Наше объединенное торговое решение для аттракционов, власть от искусственного интеллекта будет вашим союзником, чтобы достичь ваших целей.
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite-это веб-сайт по управлению мероприятиями и билетами в США. Служба позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать локальные события. Служба взимает плату организаторам мероприятий в обмен на услуги по онлайн -билетам, если это мероприятие не будет бесплатным. Забито в 2006 году и со штаб -квартирой в Сан -Франциско, Eventbrite открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. В компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан -Паулу. Фондовая биржа 20 сентября 2018 года под символом тикера EB.
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.
Sparxo
sparxo.com
Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!
pretix
pretix.eu
Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое является «все-в-одном»: интернет-магазин, касса и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью плагинов и REST API. Наше программное обеспечение успешно используется на конференциях, фестивалях, концертах, шоу, выставках, семинарах и т. д. по всему миру. Наши цены — 2,5% от продаж без учета платежных систем — безрисковые и полностью прозрачные.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.
Hytix
hytix.com
Hytix — это современное программное обеспечение для онлайн-продажи билетов, которое коренным образом меняет подход организаторов мероприятий к управлению продажей билетов. В качестве платформы для продажи билетов на мероприятия Hytix предлагает комплексное решение для продажи билетов онлайн, что делает ее отличной альтернативой для различных мероприятий: от концертов до конференций, от аттракционов с привидениями до квест-комнат. Надежная система продажи билетов на мероприятия Hytix позволяет организаторам оптимизировать свои процедуры, сократить ручную работу и повысить эффективность. С Hytix вы можете продавать билеты на мероприятия быстро и удобно, охватывая большую аудиторию за счет продвижения ваших мероприятий. Кроме того, Hytix выделяется среди других платформ по продаже билетов на мероприятия своим передовым программным обеспечением для продажи билетов в кассах. Эта функция позволяет осуществлять продажу билетов на кассовой платформе. Планируете ли вы небольшое местное мероприятие или крупномасштабное международное мероприятие, программное обеспечение Hytix для онлайн-продажи билетов предназначено для удовлетворения ваших потребностей и обеспечения бесперебойной работы с билетами как для организаторов, так и для посетителей.
Cooltix
cooltix.hu
Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эффективности продаж - Получайте свой доход ежедневно - и многое другое.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функций, как интеграция с социальными сетями и маркетинг по электронной почте. Докладчики могут принимать платежи через более чем 14 платежных шлюзов и доставлять билеты по электронной почте, в распечатанном виде или даже при регистрации на входе, что обеспечивает удобство работы. Благодаря конкурентоспособным ценам, отличному обслуживанию клиентов и ряду функций, которые делают его лучшим выбором для организаторов мероприятий всех типов, Yapsody — это универсальный магазин для создания успешных мероприятий.
Showpass
showpass.com
Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распространения и поиска, включая собственные билеты Facebook, Google Reserve и собственную сеть издателей. Showpass создает решения для сложных мероприятий, крупных организаций и организаторов массовых мероприятий и гордится тем, что обслуживает миллионы клиентов.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - это некоммерческая технологическая компания, занимающаяся оказанием помощи художественным и культурным организациям процветать. CRM лежит в основе нашей миссии и нашей технологической платформы. Билеты работают рука об руку с сбором средств, членством, маркетингом, образованием и фронтом дома. Интуитивные инструменты помогают раскрыть понимание бизнеса и превратить данные в действие. И такие функции, как приеме времени, интегрированное потоковое и бесконтактное сканирование, помогают построить устойчивое будущее. Сообщество Tessitura включает в себя более 750 художественных организаций и культурные достопримечательности в 10 странах. Наши сотрудники предоставляют 24/7 поддержку и предлагают руководство по увеличению доходов и пожизненному взаимодействию. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.tessituranetwork.com или свяжитесь с [email protected].
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участникам небольшую плату за обслуживание, все, что Afton делает для вас, может стоить всего 0,00 доллара США.
ShowClix
showclix.com
Выйдите за рамки продажи билетов на мероприятия с ShowClix. Создавайте полностью фирменные страницы мероприятий, воспользуйтесь встроенными инструментами маркетинга и аналитики, работайте с экспертами по мероприятиям и многое другое.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice является гибким и многофункциональным решением, предлагающим полный контроль над брендингом, продажу билетов по расписанию, зарезервированные места, мобильное сканирование, кассу, варианты товаров и многое другое. Если вас разочаровывают дорогие и ограничительные системы продажи билетов, которые размещают свой логотип вверху вашей страницы продажи билетов, вам понравится, как TicketSpice позволяет вам контролировать весь процесс покупки билетов. TicketSpice предлагает вам одну платформу со всем необходимым для продажи билетов, управления посетителями, сбора данных и многого другого. Имея более 60 000 клиентов и двенадцатилетний опыт, мы будем вашим проводником на самых успешных и прибыльных мероприятиях, которые вы когда-либо проводили.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или сложных уровней доступа. Получите полный доступ ко всей нашей системе с помощью единой, простой для понимания и честной структуры сборов за бронирование. Что отличает TicketSource от остальных, так это наша приверженность обеспечению первоклассной поддержки клиентов. Мы дружелюбны и готовы оказать поддержку, и когда вы поговорите с нами, вы не обнаружите, что мы читают сценарий. Независимо от того, разбираетесь ли вы в технологиях или технофоб, мы будем говорить с вами как с личностью, потому что мы тоже личности.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем и ночью. И мы гордимся тем, что создаем простую платформу, ориентированную на клиента. Пользователи могут выбирать между оплатой по мере использования или предоплатой, чтобы сэкономить. Мы также предоставляем благотворительным организациям, B Corps и PTA скидку 20%. А если мероприятие бесплатное, то и мы тоже. После запуска кассы события становятся полностью настраиваемыми, и мы предлагаем огромный спектр функций. Для начала подумайте о схемах рассадки, интеграции с популярными инструментами и бесплатном приложении для регистрации. Наша команда небольшая, но мощная, движимая обратной связью и ориентированная на простоту. Мы выдаем более 1 миллиона билетов каждый месяц на мероприятия всех форм и размеров — от единственного в Великобритании плавучего кукольного театра до бездонных бранчей в стиле Бейонсе и аншлаговых гротов Санты по всей территории США. Мы также являемся крупнейшей в мире независимой платформой по продаже билетов. Без инвесторов, которым можно было бы ответить, или с нереалистичными целями роста. Это позволяет нам целенаправленно расти, чтобы каждый билет на мероприятие, проданный с помощью Ticket Tailor, имел положительное влияние. Мы углеродно-нейтральны (компенсируя всю нашу историю выбросов), жертвуем на борьбу с изменением климата с каждого проданного билета, а в 2021 году стали сертифицированной корпорацией B, присоединившись к мировому сообществу предприятий, ставящих людей и планету на первое место.
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