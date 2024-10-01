Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Категории

Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения - Кипр

Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.

Отправить новое приложение


Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Наша миссия в Ticket Tailor — расширить возможности широкого круга организаторов мероприятий, сделав продажу билетов простой и доступной. Наши гибкие и справедливые цены помогают расширить бюджеты мероприятий. Первоклассное обслуживание клиентов означает, что поддержка всегда рядом – днем ​​и ночью....

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource предлагает бесплатную, простую в использовании и надежную онлайн-платформу для продажи билетов на мероприятия с первоклассным обслуживанием клиентов, позволяющую вам с уверенностью продавать билеты онлайн. В отличие от других поставщиков тиков, у нас нет контрактов, скрытых комиссий или...

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

Продавайте билеты онлайн и проведите свое самое успешное мероприятие с помощью TicketSpice. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен. Всего за 0,99 доллара за билет вы сэкономите тысячи, предлагая при этом очень простой процесс покупки билетов. TicketSpice являетс...

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое является «все-в-одном»: интернет-магазин, касса и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью...

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают б...

Time.ly

Time.ly

time.ly

Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и пр...

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Создавайте лучшие мероприятия. Продавайте билеты на своем сайте. Подходящее решение для продажи билетов на мероприятия, которое поможет вам развивать свой бренд, сообщество и SEO! Регистрация и POS тоже!

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Хотите ли вы улучшить процесс продажи билетов, отслеживать весь путь посетителей или оптимизировать рабочий процесс, чтобы сделать свой бизнес более эффективным; Наше унифицированное коммерческое решение для аттракционов, основанное на искусственном интеллекте, станет вашим союзником в достижении ва...

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout — это билетная платформа, которая предоставляет в режиме реального времени информацию о тенденциях регистрации, посещаемости веб-сайта и доходах от продаж.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Билеты для вашего роста — продавайте билеты проще, чем когда-либо, с самой низкой комиссией! - Уникальная персонализированная страница для вашего мероприятия - Простая в использовании платформа, на которой вы можете управлять своими мероприятиями - Инструмент отчетности и анализа для отслеживания эф...

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и продвигать свои мероприятия с помощью таких функ...

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

Выйдите за рамки продажи билетов на мероприятия с ShowClix. Создавайте полностью фирменные страницы мероприятий, воспользуйтесь встроенными инструментами маркетинга и аналитики, работайте с экспертами по мероприятиям и многое другое.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix — это современное программное обеспечение для онлайн-продажи билетов, которое коренным образом меняет подход организаторов мероприятий к управлению продажей билетов. В качестве платформы для продажи билетов на мероприятия Hytix предлагает комплексное решение для продажи билетов онлайн, что дел...

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee — это платформа самообслуживания, которая позволяет вам продавать билеты или бронировать билеты на ваши мероприятия или занятия, виртуально или лично. Зарегистрируйтесь сегодня!

Eventix

Eventix

eventix.io

Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распро...

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura — некоммерческая технологическая компания, призванная способствовать процветанию организаций искусства и культуры. CRM лежит в основе нашей миссии и нашей технологической платформы. Продажа билетов работает рука об руку со сбором средств, членством, маркетингом, образованием и презентациям...

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участник...

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности