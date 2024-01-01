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Программное обеспечение кассовых сборов - Самые популярные приложения - Афганистан Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение кассовых сборов — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое упрощает управление билетами, продажами и списками посетителей живых мероприятий. Организаторы мероприятий используют кассовое программное обеспечение для сбора регистраций, продажи билетов и товаров, приема пожертвований и управления профилями посетителей. Эти продукты можно использовать во время и после мероприятия для продажи билетов на месте, регистрации посетителей и анализа успеха мероприятия. Некоторые кассовые программы также включают в себя функции CRM для управления профилями клиентов или покровителей.