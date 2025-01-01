Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения

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Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.
Botmake
botmake.io
Botmake - это инструмент без кода для создания чат-ботов, который позволяет пользователям настраивать их для бизнеса и развлечений.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.
Engati
engati.com
Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre позволяет создавать и обучать чат-ботов, а также взаимодействовать с ними через различные платформы и мессенджеры.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Lindy
lindy.ai
Lindy — AI-ассистент для управления задачами, автоматизации процессов и создания персонализированных ИИ-агентов без кодирования.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — платформа автоматизации обслуживания клиентов с ИИ, предлагающая чат-ботов и интеграции для эффективного взаимодействия с клиентами.
BotStar
botstar.com
BotStar - это платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая управлять контентом и интегрировать данные с CRM-системами.
Botsify
botsify.com
Botsify — платформа для создания чат-ботов без программирования, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot – это платформа для создания чат-ботов, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами через различные каналы без необходимости в кодировании.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - платформа для интеграции чатов, голосовых и видеозвонков в мобильных приложениях, поддерживающая миллионы пользователей.
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — облачное CRM-приложение для управления продажами, клиентами и бизнес-процессами с доступом к 50 приложениям.
Tars
hellotars.com
Приложение Tars помогает оптимизировать воронки продаж и автоматизировать взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов для улучшения клиентского опыта.
Botbiz
botbiz.io
Botbiz — это решение для интеграции WhatsApp Business API с функциями чатботов, массовых рассылок и поддержки команды.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — это SaaS-приложение для создания чат-ботов на Facebook и Instagram, автоматизации продаж и маркетинга через социальные сети и электронную почту.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизации привлечения клиентов и оптимизации бизнес-операций, предлагающая инструменты для повышения эффективности и интеграции.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов с ИИ для автоматизации общения с клиентами, включая чат-боты и управление многоканальными сообщениями.
UChat
uchat.au
UChat — платформа для создания чат-ботов без программирования, поддерживающая разные мессенджеры и интегрирующая функции живого чата и электронной коммерции.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai — платформа для разработки чат- и голосовых ботов, которые автоматизируют ответы на запросы клиентов и сотрудников.
Meya
meya.ai
Meya - это платформа для создания и запуска чат-ботов, предлагающая интеграцию с другими системами и поддержку разработчиков.
BotSpace
bot.space
BotSpace — платформа для автоматизации поддержки клиентов и взаимодействия через WhatsApp, позволяющая вести персонализированные беседы в реальном времени.
Userbot
userbot.ai
Userbot — приложение, позволяющее компаниям создавать и управлять AI-чат-ботами для улучшения взаимодействия с клиентами и автоматизации процессов.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для создания и управления виртуальными помощниками и чат-ботами с поддержкой обработки естественного языка и многоканальной интеграции.
SentiOne
sentione.com
SentiOne - это платформа для автоматизации обслуживания клиентов с мониторингом интернета и анализом упоминаний о бренде.
TextIt
textit.com
TextIt позволяет пользователям создавать интерактивные SMS и голосовые приложения без программирования, автоматизируя текстовые взаимодействия.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — платформа ИИ для автоматизации клиентской поддержки, позволяющая создавать виртуальных помощников за час и улучшать эффективность обслуживания.
Steamship
steamship.com
Приложение Steamship позволяет создавать ИИ-агентов с помощью Python SDK и развертывать их в облаке с доступом к безсерверному хостингу и другим функциям.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI — это платформа для создания и управления чат-ботами, которая автоматизирует взаимодействие на различных платформах.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Платформа Bot позволяет создавать чат-ботов и цифровых помощников для автоматизации процессов и повышения вовлеченности сотрудников на популярных каналах связи.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API для разработки приложений и устройств, позволяющее обрабатывать естественный язык и превращать его в команды.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие без программирования.
Mio
m.io
Mio — это медиатор для обмена сообщениями, файлами и организации встреч между пользователями разных платформ, таких как Google Workspace и Microsoft 365.
CBOT
cbot.ai
CBOT — приложение для разработки чат-ботов на базе ИИ, улучшающее взаимодействие с клиентами в сферах финансов, электронной торговли и обслуживания.
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI — приложение для создания чат-ботов с качественным взаимодействием и простым настроением для удовлетворения клиентов.
Global Message Services
gms.net
Глобальные Службы Сообщений (GMS) предоставляют платформу для унифицированных многоканальных коммуникаций и защиты от мошенничества с сообщениями.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks - платформа для создания и управления чат-ботами с инструментами для их разработки, интеграции и анализа на различных платформах.
WideBot
widebot.net
WideBot - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая бизнесу автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Parallel AI
parallellabs.app
Параллельный ИИ — это приложение для управления задачами искусственного интеллекта, обеспечивающее интеграцию с существующими системами и поддержку данной инфраструктуры.
QBox
qbox.ai
QBox — это инструмент для тестирования приложений ИИ, который анализирует данные чата, улучшает точность и оптимизирует модель чат-бота.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Приложение Teneo Developers позволяет разработчикам создавать и управлять решениями в области разговорного ИИ, включая чат-ботов и голосовых помощников.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это конструктор чат-ботов без кода, позволяющий автоматизировать взаимодействие с клиентами и собирать информацию для повышения продаж.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI – чат-бот поддержки клиентов на базе ИИ, доступный 24/7, отвечает на вопросы и передаёт сложные запросы команде.
Juji Studio
juji.io
Juji Studio — это платформа для создания и управления интеллектуальными чат-ботами без программирования, использующая когнитивный ИИ и психологию.
FosterFlow
fosterflow.com
FosterFlow — приложение для компаний и небольших команд, предлагающее чат-интерфейс с доступом к мощным моделям ИИ.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа на основе ИИ, которая оптимизирует рекламу автомобилей в Facebook, повышая кликабельность и снижая стоимость клика.
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