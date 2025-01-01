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Программное обеспечение для бот-платформ
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Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения

Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.

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ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.

Botmake

Botmake

botmake.io

Botmake - это инструмент без кода для создания чат-ботов, который позволяет пользователям настраивать их для бизнеса и развлечений.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Bot Libre позволяет создавать и обучать чат-ботов, а также взаимодействовать с ними через различные платформы и мессенджеры.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Lindy

Lindy

lindy.ai

Lindy — AI-ассистент для управления задачами, автоматизации процессов и создания персонализированных ИИ-агентов без кодирования.

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

Kommunicate — платформа автоматизации обслуживания клиентов с ИИ, предлагающая чат-ботов и интеграции для эффективного взаимодействия с клиентами.

BotStar

BotStar

botstar.com

BotStar - это платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая управлять контентом и интегрировать данные с CRM-системами.

Botsify

Botsify

botsify.com

Botsify — платформа для создания чат-ботов без программирования, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

SnatchBot – это платформа для создания чат-ботов, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами через различные каналы без необходимости в кодировании.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Sendbird - платформа для интеграции чатов, голосовых и видеозвонков в мобильных приложениях, поддерживающая миллионы пользователей.

500apps

500apps

500apps.com

CRM.io от 500apps — облачное CRM-приложение для управления продажами, клиентами и бизнес-процессами с доступом к 50 приложениям.

Tars

Tars

hellotars.com

Приложение Tars помогает оптимизировать воронки продаж и автоматизировать взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов для улучшения клиентского опыта.

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

Botbiz — это решение для интеграции WhatsApp Business API с функциями чатботов, массовых рассылок и поддержки команды.

ChatPion

ChatPion

chatpion.net

ChatPion — это SaaS-приложение для создания чат-ботов на Facebook и Instagram, автоматизации продаж и маркетинга через социальные сети и электронную почту.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io - платформа для автоматизации привлечения клиентов и оптимизации бизнес-операций, предлагающая инструменты для повышения эффективности и интеграции.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Gupshup — это набор инструментов с ИИ для автоматизации общения с клиентами, включая чат-боты и управление многоканальными сообщениями.

UChat

UChat

uchat.au

UChat — платформа для создания чат-ботов без программирования, поддерживающая разные мессенджеры и интегрирующая функции живого чата и электронной коммерции.

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Conversed.ai — платформа для разработки чат- и голосовых ботов, которые автоматизируют ответы на запросы клиентов и сотрудников.

Meya

Meya

meya.ai

Meya - это платформа для создания и запуска чат-ботов, предлагающая интеграцию с другими системами и поддержку разработчиков.

BotSpace

BotSpace

bot.space

BotSpace — платформа для автоматизации поддержки клиентов и взаимодействия через WhatsApp, позволяющая вести персонализированные беседы в реальном времени.

Userbot

Userbot

userbot.ai

Userbot — приложение, позволяющее компаниям создавать и управлять AI-чат-ботами для улучшения взаимодействия с клиентами и автоматизации процессов.

Kore.AI

Kore.AI

kore.ai

Kore.ai - платформа для создания и управления виртуальными помощниками и чат-ботами с поддержкой обработки естественного языка и многоканальной интеграции.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

SentiOne - это платформа для автоматизации обслуживания клиентов с мониторингом интернета и анализом упоминаний о бренде.

TextIt

TextIt

textit.com

TextIt позволяет пользователям создавать интерактивные SMS и голосовые приложения без программирования, автоматизируя текстовые взаимодействия.

Alphachat

Alphachat

alphachat.ai

AlphaChat — платформа ИИ для автоматизации клиентской поддержки, позволяющая создавать виртуальных помощников за час и улучшать эффективность обслуживания.

Steamship

Steamship

steamship.com

Приложение Steamship позволяет создавать ИИ-агентов с помощью Python SDK и развертывать их в облаке с доступом к безсерверному хостингу и другим функциям.

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Konverse AI — это платформа для создания и управления чат-ботами, которая автоматизирует взаимодействие на различных платформах.

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Платформа Bot позволяет создавать чат-ботов и цифровых помощников для автоматизации процессов и повышения вовлеченности сотрудников на популярных каналах связи.

Wit.ai

Wit.ai

wit.ai

Wit.ai — это API для разработки приложений и устройств, позволяющее обрабатывать естественный язык и превращать его в команды.

BOTNATION AI

BOTNATION AI

botnation.ai

Botnation AI - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие без программирования.

Mio

Mio

m.io

Mio — это медиатор для обмена сообщениями, файлами и организации встреч между пользователями разных платформ, таких как Google Workspace и Microsoft 365.

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT — приложение для разработки чат-ботов на базе ИИ, улучшающее взаимодействие с клиентами в сферах финансов, электронной торговли и обслуживания.

Babble AI

Babble AI

babble-ai.com

Babble AI — приложение для создания чат-ботов с качественным взаимодействием и простым настроением для удовлетворения клиентов.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Глобальные Службы Сообщений (GMS) предоставляют платформу для унифицированных многоканальных коммуникаций и защиты от мошенничества с сообщениями.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

BotStacks - платформа для создания и управления чат-ботами с инструментами для их разработки, интеграции и анализа на различных платформах.

WideBot

WideBot

widebot.net

WideBot - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая бизнесу автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

Parallel AI

Parallel AI

parallellabs.app

Параллельный ИИ — это приложение для управления задачами искусственного интеллекта, обеспечивающее интеграцию с существующими системами и поддержку данной инфраструктуры.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox — это инструмент для тестирования приложений ИИ, который анализирует данные чата, улучшает точность и оптимизирует модель чат-бота.

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

Приложение Teneo Developers позволяет разработчикам создавать и управлять решениями в области разговорного ИИ, включая чат-ботов и голосовых помощников.

Joonbot

Joonbot

joonbot.com

Joonbot — это конструктор чат-ботов без кода, позволяющий автоматизировать взаимодействие с клиентами и собирать информацию для повышения продаж.

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

My AskAI – чат-бот поддержки клиентов на базе ИИ, доступный 24/7, отвечает на вопросы и передаёт сложные запросы команде.

Juji Studio

Juji Studio

juji.io

Juji Studio — это платформа для создания и управления интеллектуальными чат-ботами без программирования, использующая когнитивный ИИ и психологию.

FosterFlow

FosterFlow

fosterflow.com

FosterFlow — приложение для компаний и небольших команд, предлагающее чат-интерфейс с доступом к мощным моделям ИИ.

SocialBot

SocialBot

getsocialbot.com

SocialBot — это платформа на основе ИИ, которая оптимизирует рекламу автомобилей в Facebook, повышая кликабельность и снижая стоимость клика.

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