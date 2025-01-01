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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для бот - Самые популярные приложения

Платформы бот - это инструментальные инструменты, разработанные для создания и развертывания интерактивных чат -ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных, разговорных ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают предоставить информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как Frameworks и API -наборы инструментов, эти платформы обеспечивают настраиваемое создание бота. Как правило, эти боты масштабируются, способны одновременно служить на различных платформах связи и на нескольких устройствах. Некоторые платформы даже предлагают функции для рекламы и интеграции платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие платформы бот используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения расширенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (NLP) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами ИИ. Для включения в категорию платформ бот продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания бота. 2. Предложить структуры разработки ботов для облегчения настройки. 3. Позвольте пользователям определять поведение и программные ответы для своих ботов. 4. Обнаружайте пользователям инструменты для обслуживания и обновлений для опубликованных ботов.