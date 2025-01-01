Программное обеспечение для бот - Самые популярные приложения

Платформы бот - это инструментальные инструменты, разработанные для создания и развертывания интерактивных чат -ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных, разговорных ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают предоставить информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как Frameworks и API -наборы инструментов, эти платформы обеспечивают настраиваемое создание бота. Как правило, эти боты масштабируются, способны одновременно служить на различных платформах связи и на нескольких устройствах. Некоторые платформы даже предлагают функции для рекламы и интеграции платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие платформы бот используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения расширенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (NLP) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами ИИ. Для включения в категорию платформ бот продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания бота. 2. Предложить структуры разработки ботов для облегчения настройки. 3. Позвольте пользователям определять поведение и программные ответы для своих ботов. 4. Обнаружайте пользователям инструменты для обслуживания и обновлений для опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами через мессенджеры и SMS, позволяющая создавать чат-ботов и управлять коммуникацией.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты, настраивать их для автоматизации задач и интегрировать с различными платформами.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel - конструктор чат-ботов для бизнеса, позволяющий автоматизировать общение с клиентами через мессенджеры и сайты.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Botmake
botmake.io
Botmake - это инструмент без кода для создания чат-ботов, который позволяет пользователям настраивать их для бизнеса и развлечений.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre позволяет создавать и обучать чат-ботов, а также взаимодействовать с ними через различные платформы и мессенджеры.
Lindy
lindy.ai
Lindy — AI-ассистент для управления задачами, автоматизации процессов и создания персонализированных ИИ-агентов без кодирования.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — платформа автоматизации обслуживания клиентов с ИИ, предлагающая чат-ботов и интеграции для эффективного взаимодействия с клиентами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
BotStar
botstar.com
BotStar - это платформа для создания чат-ботов без кода, позволяющая управлять контентом и интегрировать данные с CRM-системами.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Engati
engati.com
Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — облачное CRM-приложение для управления продажами, клиентами и бизнес-процессами с доступом к 50 приложениям.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - платформа для интеграции чатов, голосовых и видеозвонков в мобильных приложениях, поддерживающая миллионы пользователей.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot – это платформа для создания чат-ботов, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами через различные каналы без необходимости в кодировании.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
Tars
hellotars.com
Приложение Tars помогает оптимизировать воронки продаж и автоматизировать взаимодействие с клиентами с помощью чат-ботов для улучшения клиентского опыта.
Mio
m.io
Mio — это медиатор для обмена сообщениями, файлами и организации встреч между пользователями разных платформ, таких как Google Workspace и Microsoft 365.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai — платформа для разработки чат- и голосовых ботов, которые автоматизируют ответы на запросы клиентов и сотрудников.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов с ИИ для автоматизации общения с клиентами, включая чат-боты и управление многоканальными сообщениями.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - это платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу общаться и взаимодействовать с клиентами через различные каналы, включая SMS и мессенджеры.
Meya
meya.ai
Meya - это платформа для создания и запуска чат-ботов, предлагающая интеграцию с другими системами и поддержку разработчиков.
TextIt
textit.com
TextIt позволяет пользователям создавать интерактивные SMS и голосовые приложения без программирования, автоматизируя текстовые взаимодействия.
Global Message Services
gms.net
Глобальные Службы Сообщений (GMS) предоставляют платформу для унифицированных многоканальных коммуникаций и защиты от мошенничества с сообщениями.
Botsify
botsify.com
Botsify — платформа для создания чат-ботов без программирования, позволяющая автоматизировать взаимодействие с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — это SaaS-приложение для создания чат-ботов на Facebook и Instagram, автоматизации продаж и маркетинга через социальные сети и электронную почту.
Octane AI
octaneai.com
Octane AI — инструмент для электронной коммерции, который использует тесты и аналитику для персонализированных рекомендаций и улучшения вовлеченности клиентов.
UChat
uchat.au
UChat — платформа для создания чат-ботов без программирования, поддерживающая разные мессенджеры и интегрирующая функции живого чата и электронной коммерции.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для создания и управления виртуальными помощниками и чат-ботами с поддержкой обработки естественного языка и многоканальной интеграции.
Steamship
steamship.com
Приложение Steamship позволяет создавать ИИ-агентов с помощью Python SDK и развертывать их в облаке с доступом к безсерверному хостингу и другим функциям.
Botanic
code7.com
Приложение Botanic позволяет создавать интерфейсы для ботов простым перетаскиванием модулей и публиковать их одним кликом в WhatsApp и Web Chat.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие без программирования.
Rep AI
hellorep.ai
Rep AI — чат-бот на основе ИИ для улучшения покупок в магазине Shopify, предлагающий персонализированные рекомендации и поддержку покупателям в режиме реального времени.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI — это платформа для создания и управления чат-ботами, которая автоматизирует взаимодействие на различных платформах.
Botbiz
botbiz.io
Botbiz — это решение для интеграции WhatsApp Business API с функциями чатботов, массовых рассылок и поддержки команды.
QBox
qbox.ai
QBox — это инструмент для тестирования приложений ИИ, который анализирует данные чата, улучшает точность и оптимизирует модель чат-бота.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для общения между компаниями и клиентами, поддерживающая автоматизацию, управление диалогами и интеграцию с мессенджерами.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API для разработки приложений и устройств, позволяющее обрабатывать естественный язык и превращать его в команды.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Приложение Teneo Developers позволяет разработчикам создавать и управлять решениями в области разговорного ИИ, включая чат-ботов и голосовых помощников.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — платформа без кода для создания чатботов и голосовых ботов, которая помогает автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI – чат-бот поддержки клиентов на базе ИИ, доступный 24/7, отвечает на вопросы и передаёт сложные запросы команде.
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI — приложение для создания чат-ботов с качественным взаимодействием и простым настроением для удовлетворения клиентов.
WideBot
widebot.net
WideBot - платформа для создания чат-ботов с ИИ, позволяющая бизнесу автоматизировать поддержку клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это конструктор чат-ботов без кода, позволяющий автоматизировать взаимодействие с клиентами и собирать информацию для повышения продаж.
Parallel AI
parallellabs.app
Параллельный ИИ — это приложение для управления задачами искусственного интеллекта, обеспечивающее интеграцию с существующими системами и поддержку данной инфраструктуры.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio — платформа для создания чат-ботов без программирования. Позволяет быстро строить адаптивные разговорные интерфейсы для бизнеса.
konversable
konversable.com
Konversable — это приложение для управления чатом, которое позволяет бизнесу лучше взаимодействовать с клиентами и обрабатывать запросы в реальном времени.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype — это платформа для создания и управления чат-ботами, упрощающая общение компаний с клиентами через интеграцию с мессенджерами и веб-интерфейсами.
Ideta
ideta.io
Ideta – платформа без кода для создания чат-ботов на разных каналах связи с использованием ИИ и API.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизации привлечения клиентов и оптимизации бизнес-операций, предлагающая инструменты для повышения эффективности и интеграции.
BotSpace
bot.space
BotSpace — платформа для автоматизации поддержки клиентов и взаимодействия через WhatsApp, позволяющая вести персонализированные беседы в реальном времени.
SentiOne
sentione.com
SentiOne - это платформа для автоматизации обслуживания клиентов с мониторингом интернета и анализом упоминаний о бренде.
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