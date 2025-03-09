Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения - Ватикан

Floatbot

floatbot.ai

Floatbot — это комплексная платформа диалогового искусственного интеллекта на основе SaaS, «без кода», работающая на основе «генеративного искусственного интеллекта», которая помогает финтех-компаниям и предприятиям автоматизировать поддержку клиентов, повышать качество обслуживания клиентов и цифровую адаптацию с помощью чат-ботов и голосовых ботов на базе искусственного интеллекта. Это платформа DIY «No Code», которая позволяет создавать гибридных ботов с использованием передового конструктора рабочих процессов и инструментов диалогового искусственного интеллекта. Floatbot получил награду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] в 10 категориях. Floatbot входит в пятерку лучших в категории SaaS! IDC представляет Floatbot как новатора в области банковских и финансовых услуг в Индии [11 декабря 2019 г.] Ботов, разработанных в Floatbot, можно запускать на веб-портале, в мобильных приложениях (iOS и Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot также поддерживает преобразование речи в текст и преобразование текста в речь для голосовых роботов. Floatbot интегрирован с Контакт-центром Voicebot. Floatbot — это гибридная платформа, одна из немногих в мире, которая позволяет в течение нескольких часов разработать омниканальный чат-бот и голосовой робот, при этом финтех-компания или банк могут разработать несколько ботов, которые будут взаимодействовать или общаться с клиентами через каналы чата и голосовой связи, по различные этапы их пути [поддержка клиентов, проверка потенциальных клиентов, проверка KYC, погашение баллов лояльности, напоминания о платежах, цикл обратной связи, продукты перекрестных/дополнительных продаж и т. д.]. Floatbot позволяет пользователям плавно переключаться между голосовым каналом и каналом чата, сохраняя при этом прошлые сеансы и контекст.