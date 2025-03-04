Bot Libre

botlibre.com

Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быть вашей девушкой или парнем, ботами, которые хотят править миром, ботами, которые подражают историческим или известным людям. Bot Libre также поддерживает чаты, чат и форумы. Вы даже можете добавить чат-бота в чат. Подключите своего бота к социальным сетям, Facebook, Twitter, IRC, электронной почте, Telegram, SMS и т. д. Вы можете общаться реальным голосом и речью на разных языках. Выберите изображение, видео или анимированный 3D-аватар своего бота из нашей библиотеки аватаров или создайте свой собственный аватар, используя изображения и видео со своего телефона. Создайте бота, который выглядит и действует как вы. Ботов Bot Libre можно легко обучить, исправляя их ответы в чате или просматривая их разговоры в консоли администратора. Боты также могут автоматически обучаться у пользователей или в чате. Вы контролируете, у кого учится ваш бот и кто может его исправить. Боты также могут использовать расширенные сценарии Self и AIML и обладают развитым искусственным интеллектом, включая эмоции, сознание, обучение и понимание. Доступ к Bot Libre также возможен через Интернет, а веб-интерфейс содержит дополнительные функции, такие как загрузка журналов чата, создание сценариев и подключение бота к Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, электронной почте, SMS, IVR, Alexa. и другие платформы. Создайте собственное приложение чат-бота или добавьте чат-бота, живой чат, чат или форум в существующее приложение с помощью Bot Libre SDK с открытым исходным кодом. Bot Libre — проект с открытым исходным кодом. Присоединяйтесь к проекту на GitHub.