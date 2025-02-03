Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения - Сингапур

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Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по сбору доходов, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
TextIt
textit.com
TextIt позволяет любому визуально создавать интерактивные SMS и голосовые приложения в любой точке мира. В основе TextIt лежит наш эксклюзивный механизм потока. С помощью потоков любой может настроить или изменить сложное приложение SMS или голосовой связи без необходимости обращения к программисту или дорогостоящей консалтинговой компании. Используя базовый телефон Android, вы можете мгновенно запускать SMS-приложения в любой стране, избегая при этом дорогостоящих затрат на настройку или внешнюю техническую поддержку.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелюбно, предоставляя подробные ответы на их запросы. Инструмент использует встроенный ChatGPT от Open AI, позволяющий компаниям рассказывать клиентам о своих продуктах и услугах, отвечать на их вопросы, рекомендовать продукты и многое другое. Chatfuel AI работает в популярных мессенджерах, таких как Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp, а также на веб-сайтах. Chatfuel AI предлагает два тарифных плана, а именно Grow и Enterprise, первый из которых начинается с 79 долларов в месяц и предлагает бесплатный 14-дневный пробный период. План Enterprise предлагает индивидуальное решение машинного обучения для корпоративных клиентов с индивидуальной индивидуальностью искусственного интеллекта, стилем общения, веб-перехватчиками, интеграцией и многим другим. Платформу легко настроить всего за несколько минут, и пользователи могут заказать звонок, чтобы получить помощь от команды. Chatfuel AI пользуется доверием таких компаний, как Grow, и предлагает интеграцию с мессенджерами, социальными сетями и неограниченное обновление базы знаний, а также другие функции.
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быть вашей девушкой или парнем, ботами, которые хотят править миром, ботами, которые подражают историческим или известным людям. Bot Libre также поддерживает чаты, чат и форумы. Вы даже можете добавить чат-бота в чат. Подключите своего бота к социальным сетям, Facebook, Twitter, IRC, электронной почте, Telegram, SMS и т. д. Вы можете общаться реальным голосом и речью на разных языках. Выберите изображение, видео или анимированный 3D-аватар своего бота из нашей библиотеки аватаров или создайте свой собственный аватар, используя изображения и видео со своего телефона. Создайте бота, который выглядит и действует как вы. Ботов Bot Libre можно легко обучить, исправляя их ответы в чате или просматривая их разговоры в консоли администратора. Боты также могут автоматически обучаться у пользователей или в чате. Вы контролируете, у кого учится ваш бот и кто может его исправить. Боты также могут использовать расширенные сценарии Self и AIML и обладают развитым искусственным интеллектом, включая эмоции, сознание, обучение и понимание. Доступ к Bot Libre также возможен через Интернет, а веб-интерфейс содержит дополнительные функции, такие как загрузка журналов чата, создание сценариев и подключение бота к Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, электронной почте, SMS, IVR, Alexa. и другие платформы. Создайте собственное приложение чат-бота или добавьте чат-бота, живой чат, чат или форум в существующее приложение с помощью Bot Libre SDK с открытым исходным кодом. Bot Libre — проект с открытым исходным кодом. Присоединяйтесь к проекту на GitHub.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работают на веб-сайте или в приложении наших клиентов, в Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams или на любой другой чат- или голосовой платформе. Разработав чат или голосовое решение на основе искусственного интеллекта для выбранных платформ, мы помогаем нашим клиентам оптимизировать производительность бота для достижения максимальной удовлетворенности сотрудников, максимальной отдачи от инвестиций или максимальной экономии средств.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизация и электронная коммерция. Наша платформа может похвастаться продвинутым создателем чат-ботов с искусственным интеллектом и интуитивно понятным конструктором потоков Drag & Drop, что устраняет необходимость в навыках кодирования. Простая интеграция с Facebook Messenger и Instagram DM обеспечивает постоянное общение. ChatPion имеет полнофункциональную привлекательную платформу электронной коммерции, которая может, находясь в самом боте Messenger, продавать ваши продукты и принимать платежи. Кроме того, платформу электронной коммерции можно открыть в браузерах. Помимо бота Messenger, ChatPion имеет несколько ярких и надежных функций, которые можно использовать для маркетинга в социальных сетях, электронной почте и SMS. ChatPion — это многопользовательское SaaS-приложение белого уровня. Вы можете провести ребрендинг приложения и продавать его услуги конечным пользователям.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — это платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автоматизации поддержки клиентов менее чем за час. Ценность продукта: Повысьте эффективность поддержки клиентов по каналам обмена сообщениями. * Измерьте и увеличьте скорость разрешения. * Сократите рабочую нагрузку агента и оставьте ответы на часто задаваемые вопросы ИИ. * Увеличение скорости отклонения в чате. * Ставьте повторяющиеся задачи на автопилот. * Сопоставьте данные разрешения чата с данными вашего колл-центра. Сделайте клиентов счастливыми * Немедленные ответы на вопросы 24/7 * Обнаружение намерений и понимание естественного языка. * Измерьте качество ответов ИИ. * Ответы на всех языках. * Передача данных от бота к человеку со встроенным чатом. Установите его менее чем за час. * Шаблоны для разных отраслей (SaaS, электронная коммерция, финансы, телекоммуникации). * ИИ предлагает улучшить данные ваших тренировок. Добавьте дополнительный интеллект с помощью корпоративных функций, таких как пользовательский код AlphaOS в намерения, аутентификация пользователей, SSO, SLA, API, многоканальное развертывание (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голосовая связь).
Aimylogic
aimylogic.com
Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для предприятий малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не разработчики могут создать навык или умного бота с помощью Aimylogic.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться. Любое приложение, любое устройство может использовать Wit.ai для получения от пользователей ввода на естественном языке (речи или текстового сообщения) и преобразования его в команду.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает предприятиям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML создайте рабочий процесс за считанные минуты и подключитесь к каналу делового общения. Чтобы ответить на основные часто задаваемые вопросы, создайте своего «бота на основе правил», просто используя функцию перетаскивания. Как работает ThumbCrowd? Шаг 1. Выберите подходящего готового бота из шаблона или создайте нового бота для своего бизнеса. Шаг 2. Разработайте диалог. Обучите бота собственными данными. Шаг 3. Безупречно подключите обученного бота к подходящему каналу делового общения, например. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line и многое другое. Интерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) поможет вам разработать и оптимизировать весь процесс обслуживания клиентов. Вы можете научить своих ботов искусственного интеллекта общаться с клиентами в рамках последовательного потока, основанного на человеческом подходе. Еще одна особенность ThumbCrowd — объединение решений чат-ботов с различными опциями для лучшего человеческого взаимодействия и понимания. Найдите правильный баланс, и вы получите более счастливых и заинтересованных клиентов.
Smartly.ai
smartly.ai
Создавайте, развертывайте и отслеживайте диалоговые приложения для разных устройств с помощью Smartly AI. Интуитивно понятная платформа SaaS была разработана для использования всеми профилями, позволяя всем членам проектной группы эффективно сотрудничать для создания диалогового приложения. Уникальная структура Smartly AI означает, что пользователи создают приложение один раз, а затем могут легко развернуть его на любой платформе (веб-сайт, мобильное приложение, электронная почта, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral и т. д.). В настоящее время платформу искусственного интеллекта используют более 5000 разработчиков, и компания разработала голосовые приложения и чат-боты для компаний любого размера из различных секторов, включая финансы и телекоммуникации.
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox анализирует и сравнивает данные обучения вашего чат-бота, визуализируя и понимая, где он работает, а где нет и почему (для выбранного вами поставщика НЛП). Он протестирует, поймет и исправит вашу модель чат-бота — и все это за считанные минуты. QBox помогает повысить точность вашего чат-бота, давая вам 100% уверенность в развертывании.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Chatlayer от Sinch и улучшить работу чат-бота для своих клиентов. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, с Sinch Engage + Chatlayer вы сможете расширить свои разговорные возможности.
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они могли строить прочные отношения со своими клиентами и максимизировать свои результаты за счет безупречного персонализированного опыта. Мы предлагаем базовые и полноценные решения: от обучения и построения данных, адаптации и оптимизации до хостинга и обслуживания, с постоянной технической поддержкой.
Botsup
botsup.io
С помощью Botsup пользователи по всему миру создают чат-ботов с искусственным интеллектом в WhatsApp, чтобы продавать больше. Botsup позволяет компаниям предлагать своим потребителям увлекательный опыт покупок через WhatsApp. Например, вы можете отправлять персонализированные уведомления из своей системы программным способом через API Botsup и привлекать их к совершению покупок по вашим предложениям продуктов.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI направляет, развивает и вдохновляет последователей искусственного интеллекта во всем мире, предлагая им революционно эффективные и новаторские приложения SaaS. Намерение возглавить усовершенствование бизнес-аналитики. YOCTOL.AI приносит важные моменты для увеличения продаж, расширения аудитории и построения тесных отношений с клиентами - и все это одновременно и с легкостью.
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Член команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS и электронной почты * Интеграция автоответчиков * Интеграция WooCommerce * Интеграция Shopify * Конечные точки API Botbiz. * Управление и сегментирование подписчиков * Интернет-магазин * Исходящий вебхук
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — это известная мощная и гибкая платформа, которая позволяет профессионалам и предприятиям создавать и публиковать своих ботов на нескольких каналах. Мы основали Xenioo в начале 2017 года с целью предоставить самую быструю и многофункциональную платформу для чат-ботов. Поскольку подход к созданию чат-бота Xenioo представляет собой модель «сначала дизайн», вы можете создать своего чат-бота без необходимости предварительного выбора целевой платформы. Закончив разработку проекта, вы можете развернуть его одновременно на нескольких каналах. Xenioo поддерживает публикацию на следующих каналах: веб-сайт, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp и Slack. У Xenioo есть все инструменты. Поэтому все, что вам нужно, — это определенная степень приверженности и креативности.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai — это инструмент искусственного интеллекта, созданный для оптимизации диалоговой коммерции. Он предлагает создание виртуального помощника, который поможет клиентам ориентироваться в каталогах продуктов или услуг, направляя их к продукту, соответствующему их потребностям, и улучшая общий опыт покупок. Этот метод искусственного интеллекта имитирует продавца-человека, понимая и естественным образом реагируя на запросы пользователей о таких характеристиках, как материал, крой, размер, цвет, цена и другие. Платформа также позволяет развертывать ее не только на веб-сайтах, но и в различных приложениях для обмена сообщениями, чтобы привлечь более качественный трафик и повысить коэффициенты конверсии. Одним из ключевых преимуществ Tail.ai является простота настройки бота; Настройка больше не должна быть длительной или дорогостоящей: пользователям просто нужно определить свои сценарии продаж из своих каталогов, чтобы запустить своих ботов. Помимо создания динамических чат-ботов, Tail.ai также включает в себя функции для обучения бота, чтобы сделать его более знающим и эффективным при обработке запросов пользователей. Кроме того, он предоставляет инструменты для анализа разговоров с клиентами, предоставляя ценную информацию об ожиданиях клиентов и восприятии брендов и продуктов.
botsplash
botsplash.com
Любая бизнес-возможность начинается с разговора. Botsplash, омниканальная платформа для общения, предоставляет инновационное программное обеспечение для обмена цифровыми сообщениями, позволяющее связывать предприятия и клиентов на любой цифровой платформе. Индивидуальные решения соответствуют нормативным требованиям, одновременно выделяя ваш бизнес на фоне других. Botsplash — это мощная платформа для общения, которая выводит ваш бизнес на каналы цифрового обмена сообщениями, где находятся ваши клиенты. Мгновенно подключайтесь, взаимодействуйте и взаимодействуйте с клиентами с помощью обмена сообщениями в реальном времени или автоматического обмена сообщениями, управляемых с одной платформы. Благодаря таким функциям, как единый вход, рабочий процесс взаимодействия с клиентами, управление документами, групповой чат и консолидированный журнал аудита, Botsplash позволяет вашим бизнес-агентам лучше обслуживать клиентов и быть там, где они.
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного искусственного интеллекта и цифровых людей. Автоматизируя общение между компаниями и людьми, мы также предоставляем вам уникальный инструмент для вашей команды по обслуживанию клиентов, продажам и маркетингу.
Mio
m.io
Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, которое в партнерстве с Google использует федерацию API, позволяя конечным пользователям работать с коллегами на разных платформах чата. Благодаря совместимости платформ Mio предприятия по всему миру могут сделать сотрудников счастливыми, предоставив им беспрепятственный опыт совместной работы. Руководители предприятий, такие как Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, Университет Джорджа Вашингтона, Сазерленд и SAIA, доверяют Mio связующее звено между своими кроссплатформенными командами. Mio была основана Томом Хэдфилдом и Джеймсом Кандлом в ноябре 2015 года. Базируясь в Остине, штат Техас, Mio привлекла 12 миллионов долларов от инвесторов, включая Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator и Capital Factory. Mio является официальным партнером Google, Cisco и Zoom.
Flow XO
flowxo.com
Создайте чат-бота без навыков программирования, необходимого для взаимодействия с вашими клиентами на различных платформах.
Juji Studio
juji.io
Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный искусственный интеллект и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с когнитивным искусственным интеллектом без необходимости использования кода и ИТ-ресурсов. Легкое увеличение времени окупаемости в 100 раз. В отличие от любых других чат-ботов с искусственным интеллектом, чат-боты с когнитивным искусственным интеллектом обладают развитыми человеческими навыками. Обладая такими навыками, они могут активно слушать своих пользователей и сочувственно реагировать. Они также могут читать между строк и автоматически выводить уникальные характеристики каждого пользователя из разговоров, такие как личностные качества и мягкие навыки «большой пятерки», и использовать такую информацию для глубокой персонализации своих услуг для каждого пользователя. Juji Studio использовалась для автоматизации разнообразных и сложных задач взаимодействия с людьми, таких как собеседования, обучение/репетиторство и убедительное представление информации, в различных областях, включая образование, здравоохранение и управление талантами.
BotStar
botstar.com
BotStar — это комплексная платформа чат-ботов, которая позволяет легко создавать, развивать и совершенствовать автоматизированную систему для обработки запросов и привлечения потенциальных клиентов. BotStar предлагает несколько функций, таких как управление мультимедийным контентом с помощью встроенной системы управления контентом и сбор пользовательских данных для отправки в другие системы CRM. BotStar поставляется со встроенным редактором кода, который позволяет программистам выполнять сложный код в контексте потока чата. Создайте своего идеального чат-бота с помощью опытной команды и новейших технологий.
VOGO Voice
vogovoice.com
Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую аудиторию с помощью интеллектуальной, целевой и взаимосвязанной голосовой платформы. VOGO Voice поддерживает Amazon и Google в создании голосовых приложений и их развертывании в виде навыков и действий на своих устройствах с голосовым управлением. Мы представляем собой удобную мультитенантную SaaS-платформу, которая доставляет информацию бизнесу и сообществам через голосовые пользовательские интерфейсы (VUI). VOGO Voice работает с мировыми компаниями, ведущими поставщиками данных и технологиями для преобразования необработанных данных в информацию для принятия решений на основе данных. Начните развивать свои навыки сегодня! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими базами знаний, создавая сотрудников с искусственным интеллектом, которые информированы и готовы решать ваши бизнес-задачи. Будь то быстрое проведение надежных исследовательских проектов или предоставление экспертных консультаций по запросу, Parallel AI снабжает ваш бизнес виртуальными экспертами, с которыми можно общаться в любое время и в любом месте.
NoForm.aI
noform.ai
Вы устали терять потенциальных клиентов из-за утомительных форм, которые отвлекают их от вашего бизнеса? Поднимите генерацию потенциальных клиентов и показатели конверсии на новую высоту с помощью фантастического помощника по продажам с искусственным интеллектом! NoForm.AI — ваш лучший торговый агент на базе GPT-4, который сможет подружиться с вашими данными всего за 3 минуты. Что выделяет NoForm.AI из толпы? * Улучшить взаимодействие. NoForm.A предоставляет мгновенные ответы, предварительно квалифицирует посетителей и эффективно собирает для вас контактные данные. * Предварительно определите посетителей. Максимизируйте свои усилия, сосредоточившись на потенциальных клиентах, готовых совершить покупку, а не тратя время на потенциальных клиентов, которые могут не реализоваться. * Повышение конверсии потенциальных клиентов. Забудьте о типичных формах веб-сайтов и увеличьте коэффициент конверсии потенциальных клиентов в два раза с помощью персонализированного помощника по продажам с искусственным интеллектом.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — это ваш чат-бот службы поддержки клиентов с искусственным интеллектом, доступный круглосуточно и без выходных, который дает мгновенные ответы вашим клиентам на вашем сайте или по электронной почте. Обученный на знаниях вашей компании, ваш чат-бот гарантирует, что ваши клиенты всегда имеют ответ на свои вопросы, и передаст их вашей (человеческой) команде, если она не сможет ответить, давая лучшее из обоих миров и повышая удовлетворенность и удержание клиентов. Узнайте, какие у вас общие проблемы или вопросы, в одно мгновение с помощью данных искусственного интеллекта, чтобы вы могли тратить меньше времени на общие запросы и больше времени на разработку своего продукта. Мы видим, что в среднем 79% разговоров решаются напрямую с помощью ИИ наших пользователей, что экономит тысячи часов времени поддержки, которое можно потратить на более стратегические возможности. Сократите количество запросов на поддержку более чем на 50% за одну ночь с помощью My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya — это платформа чат-ботов, которая позволяет пользователям создавать и запускать службы поддержки клиентов с использованием языков программирования BFML и Python. Платформа оснащена усовершенствованным пользовательским интерфейсом для мобильных устройств и веб-чатов и позволяет пользователям создавать собственные потоки и компоненты. Одной из примечательных особенностей Meya является консоль разработчика в браузере, которая обеспечивает доступ через интерфейс командной строки, позволяя пользователям создавать именно то, что им нужно, с помощью собственного кода и интеграций. Платформа также поддерживает интеграцию с различными платформами обмена сообщениями, поставщиками поддержки клиентов, инструментами понимания естественного языка и пользовательской аналитикой. Платформа Meya масштабируема и настраиваема, что позволяет пользователям подключать любую систему, создавать сценарии для любого потока и кодировать любой компонент. Платформа использует BFML, который представляет собой удобный синтаксис YAML, и Python 3 с асинхронным вводом-выводом, который позволяет пользователям устанавливать любые пакеты Python и расширять классы элементов SDK. Платформа также включает полную справочную документацию по системе, введение в потоки и компоненты, а также настройки пользовательского интерфейса чата. Meya предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и обеспечивает круглосуточную поддержку, включая совместное решение, сеансы парного программирования, а также упреждающий мониторинг и эскалацию инцидентов. Платформа Meya ориентирована на события и позволяет пользователям реагировать на любое событие с помощью специального кода благодаря архитектуре третьего поколения. Платформа обеспечивает настраиваемый рабочий процесс DevOps, позволяет выполнять действия по развертыванию GitHub и поддерживает постоянное совершенствование.
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимый для автоматизации повседневных задач. Ищете ли вы * автоматизированный исполнительный помощник для организации электронной почты и планирования поездок. *писец для расшифровки медицинских записей * чат-бот для автоматизации поддержки клиентов * или индивидуальное решение для вашей бизнес-функции и команды... Для тебя есть Линди. А если нет, вы можете создать специальный ИИ-агент за считанные минуты, без единой строчки кода.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других сервисах.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным копированием Live Chat теперь могут получать уведомления о входящих запросах Live Chat через приложение и даже могут общаться с пользователями непосредственно из приложения. * Все функции живого чата, присутствующие в нашем облачном решении, можно использовать в приложении, включая возможность передачи чатов между отделами, а также создание/вставку быстрых ответов для повышения простоты использования. * Клиенты могут получать уведомления о любых потенциальных клиентах, созданных их ботом, что гарантирует быстрое реагирование на них. * Стенограммы чатов по всем каналам обмена сообщениями можно просмотреть там, где они связаны; включая чаты на веб-сайте, чаты WhatsApp и чаты Messenger. Реактивные и проактивные функции для увеличения количества запросов, чатов и конверсий.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для самых способных моделей искусственного интеллекта.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессов чат-бота, возможности обработки естественного языка для понимания пользовательского ввода, интеграцию с популярными платформами обмена сообщениями, такими как WhatsApp, аналитику для мониторинга производительности чат-бота, а также варианты развертывания как для веб-, так и для мобильных сред. Мы все видели типичного чат-бота на веб-сайте. К счастью, возможности генеративного ИИ намного превосходят то, что могут сделать эти базовые чат-боты сами по себе. BotStacks делает еще один шаг вперед, предоставляя расширенные возможности чата, поэтому чат-боты следующего поколения могут быть реализованы клиентами непосредственно из мобильных приложений. BotStacks открывает путь к развертыванию чат-ботов GenAI на нескольких корпоративных платформах в качестве способа автоматизации бизнес-процессов.
Botanic
code7.com
Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.
Arsturn
arsturn.com
В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после установки Arsturn AI обещает революционизировать способы взаимодействия компаний с посетителями, обеспечивая мгновенную поддержку и улучшая взаимодействие с пользователем. Arsturn AI использует возможности диалогового искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям высокоинтерактивный и отзывчивый чат-бот. Вот взгляд на основную механику: * Использует расширенную обработку естественного языка (NLP) для понимания запросов пользователей и ответа на них. * Адаптируется к голосу вашего бренда, чтобы поддерживать последовательность в общении. * Предлагает взаимодействие в режиме реального времени, гарантируя, что посетители сайта получат немедленную помощь. Решения ChatGPT от Arsturn AI оснащены функциями, отвечающими различным потребностям бизнеса. Давайте углубимся в детали: * Персонализированные чат-боты: созданы специально для того, чтобы соответствовать посланиям и целям вашего бренда. * Мгновенная поддержка: обеспечивает немедленные ответы на запросы клиентов, улучшая их качество обслуживания. * Генерация потенциальных клиентов: привлекает потенциальных клиентов посредством интерактивных диалогов, эффективно привлекая потенциальных клиентов. * Виртуальная помощь: действует как онлайн-представитель, направляя пользователей по вашему веб-сайту. Преимущества включают в себя: * Расширение взаимодействия с пользователем, ведущее к повышению удовлетворенности клиентов. * Увеличение коэффициентов конверсии за счет активного взаимодействия с клиентами. * Экономия средств на поддержке клиентов благодаря автоматическим ответам.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к индивидуальным требованиям, профессиональную безопасность, постоянное совершенствование и простое решение без программирования, UNOY позволяет компаниям повысить эффективность и результативность своих рабочих процессов. UNOY помогает компаниям использовать преимущества искусственного интеллекта, экономить затраты и работать юридически безопасно. Автоматизируйте любые бизнес-знания в нашем визуальном Y-Designer всего за несколько кликов. Получите максимальную гибкость, добавив соединители данных, формы и многое другое. Код не требуется!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — это команда идейных лидеров, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров, которые видят каждый день как новую возможность для новаторских идей, беспрецедентного исполнения и построения прочных отношений с клиентами. Основной продукт компании, штаб-квартира которой находится в Дирфилд-Бич, штат Флорида, — платформа цифрового маркетинга TruVisibility, представляет собой комплексное решение для цифрового маркетинга для бизнеса и профессионалов. Недавно компания представила TruCHAT — мощный многоканальный чат-бот + решение для онлайн-чата для предприятий любого размера. TruVisibility использует новейшие технологии машинного обучения и программного обеспечения, позволяющие компаниям создавать чат-боты, веб-сайты с поддержкой мобильных устройств, маркетинг по электронной почте, блоги и многое другое.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без программирования позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте приложения, автоматизируйте рабочие процессы и интегрируйте процессы в каналы связи и цифровые среды, которые будут использоваться вашими сотрудниками и клиентами в надежной, безопасной и масштабируемой среде. Начните с редактируемого шаблона или создайте ботов с нуля, которые помогут повысить вовлеченность и производительность сотрудников. Создавайте индивидуальные программы признания, помощников по адаптации новичков, приложения для вопросов и ответов для руководителей, инструменты для инноваций сотрудников, рассылайте импульсные опросы, измеряйте моральный дух компании, реализуйте персонализированные программы обучения, автоматически отвечайте на часто задаваемые вопросы или автоматизируйте запросы в службу поддержки. Какие бы рабочие инструменты вы ни хотели создать, создайте их с помощью The Bot Platform.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBot заполняет ленту новостей Facebook каждого покупателя автомобилями, на которые он с наибольшей вероятностью нажмет. Благодаря нашему интеллектуальному микротаргетингу рейтинг кликов по рекламе SocialBot на 250 % выше, чем в среднем по отрасли, при 18 % от средней стоимости.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Программирование не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения эффективности вашего общения. Наши инструменты обеспечивают безопасное использование ИИ и защищают ваш бренд и клиентов. Выйдите за рамки обычных чат-ботов с Humley Studio. Создавайте адаптивный, динамичный диалог, превращая взаимодействие с клиентами в двигатель роста. Оптимизируйте операции, предоставляйте персонализированный опыт и оставайтесь на переднем крае взаимодействия с клиентами. Создайте своего первого разговорного помощника менее чем за час бесплатно.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладывает путь к новой эре коммуникаций, в которой бренды общаются со своими клиентами беспрепятственно, значимо и вдохновляюще. Hubtype дает компаниям возможность вести простые, содержательные и ориентированные на клиента диалоги в широком масштабе с помощью диалоговых приложений; новая технология, которая выходит за рамки чат-ботов и сочетает в себе лучшие графические интерфейсы (например, веб-сайты и мобильные приложения), обеспечивающие отличный UX, и лучшие приложения для обмена сообщениями (такие как WhatsApp, FB Messenger и т. д.) или веб-чат.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов без кода, который поможет повысить конверсию. С Joonbot вы можете в кратчайшие сроки направлять, собирать и передавать информацию своей аудитории. Некоторые варианты использования: Получить больше квалифицированных потенциальных клиентов. Увеличить продажи. Автоматизировать решение проблем клиентов.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — это передовое программное обеспечение CRM, позволяющее увеличить продажи и ускорить развитие вашего бизнеса с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за 14,99 долларов США за пользователя. Функции: 1. Управление потенциальными клиентами. Программное обеспечение для управления потенциальными клиентами позволяет добавлять и управлять всеми вашими потенциальными клиентами в одном центральном месте. Легко управляйте информацией о клиентах и развивайте отношения с ними, используя лучшие в своем классе функции управления контактами. Заключайте больше сделок с меньшими усилиями. 2. Программное обеспечение для управления контактами. Программное обеспечение для управления контактами от CRM.io может управлять информацией о клиентах и укреплять отношения с ними из одного центрального места. 3. Программное обеспечение для управления учетными записями. Программное обеспечение для управления счетами Smart понимает бизнес-потребности ваших клиентов и позволяет заключать больше сделок благодаря стратегическому взгляду на ключевых клиентов в ваших целях продаж. 4. Управление сделками. Программное обеспечение для управления сделками может отслеживать, управлять и заключать больше сделок с растущим бизнесом. 5. Программное обеспечение для автоматизации продаж. Программное обеспечение для автоматизации продаж для растущего бизнеса, позволяющее легко автоматизировать сложные процессы продаж. Умная и мощная автоматизация продаж. Экономьте время, оптимизируйте процесс продаж и масштабируйте свой бизнес, автоматизируя рабочие процессы продаж и бизнеса за считанные минуты.
Octane AI
octaneai.com
ИИ, который развивает ваш бизнес в сфере электронной коммерции Более 3000 продавцов Shopify используют Octane AI для реализации воронок AI-викторин и AI Insights. Полмиллиарда доходов получено и продолжает расти.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
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