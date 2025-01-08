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Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах. Привлекайте своих клиентов мгновенно. Автоматизируйте интерактивные разговоры в личных сообщениях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и SMS, чтобы развивать свой бренд. Если вы хотите привлечь больше потенциальных клиентов, автоматизировать свои кампании или повысить удовлетворенность клиентов за счет увеличения времени действия соглашения об уровне обслуживания, у Manychat есть все инструменты для решения маркетинговых потребностей вашего бизнеса. Вот что такое чат-маркетинг и что такое Manychat.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых функций и чата. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный редактор визуальных потоков, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и операций. Платформа предлагает сборщик без кода, позволяющий каждому легко создавать и развертывать мощные агенты искусственного интеллекта без необходимости передовых технических навыков.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Botmake
botmake.io
Botmake.io — это очень простой и понятный инструмент для создания чат-ботов без кода для деловых или развлекательных целей. Пользователи могут добавить чат-бота на свои веб-сайты и улучшить качество обслуживания посетителей.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелюбно, предоставляя подробные ответы на их запросы. Инструмент использует встроенный ChatGPT от Open AI, позволяющий компаниям рассказывать клиентам о своих продуктах и услугах, отвечать на их вопросы, рекомендовать продукты и многое другое. Chatfuel AI работает в популярных мессенджерах, таких как Telegram, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp, а также на веб-сайтах. Chatfuel AI предлагает два тарифных плана, а именно Grow и Enterprise, первый из которых начинается с 79 долларов в месяц и предлагает бесплатный 14-дневный пробный период. План Enterprise предлагает индивидуальное решение машинного обучения для корпоративных клиентов с индивидуальной индивидуальностью искусственного интеллекта, стилем общения, веб-перехватчиками, интеграцией и многим другим. Платформу легко настроить всего за несколько минут, и пользователи могут заказать звонок, чтобы получить помощь от команды. Chatfuel AI пользуется доверием таких компаний, как Grow, и предлагает интеграцию с мессенджерами, социальными сетями и неограниченное обновление базы знаний, а также другие функции.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это комплексное коммуникационное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов продаж за счет использования API-интерфейсов WhatsApp Business. Эта платформа позволяет компаниям превращать взаимодействие с клиентами в полезную информацию, используя передовые чат-боты WhatsApp для облегчения общения. Используя эти инструменты, организации могут эффективно управлять запросами клиентов, привлекать потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост продаж. Gallabox, ориентированный в первую очередь на компании, стремящиеся оптимизировать свои стратегии взаимодействия с клиентами, обслуживает самые разные отрасли. Его удобный интерфейс и общий почтовый ящик с несколькими агентами позволяют командам эффективно сотрудничать, гарантируя, что ни один запрос клиента не останется без ответа. Платформа особенно полезна для предприятий, которые в значительной степени полагаются на взаимодействие с клиентами, таких как электронная коммерция, поставщики услуг и группы поддержки клиентов. С помощью Gallabox компании могут реализовывать капельные кампании WhatsApp и транслировать сообщения, адаптированные к конкретным сегментам аудитории, улучшая свои маркетинговые усилия и улучшая удержание клиентов. Одной из выдающихся особенностей Gallabox являются возможности интеграции. Платформа предлагает простые варианты «подключи и работай», которые позволяют предприятиям подключаться к существующим системам и инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сюда входят такие популярные платформы, как Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay и Shiprocket. Интегрируя WhatsApp в свои текущие рабочие процессы, компании могут оптимизировать операции и обеспечить целостное обслуживание клиентов во всех точках взаимодействия. Кроме того, чат-боты WhatsApp от Gallabox играют решающую роль в автоматизации взаимодействия с клиентами. Эти интеллектуальные боты могут выполнять самые разные задачи: от ответов на часто задаваемые вопросы до помощи клиентам в процессе покупки. Это не только снижает нагрузку на агентов-людей, но и гарантирует получение клиентами своевременных ответов, повышая общую удовлетворенность. Возможность превращать разговоры в разумные действия дает компаниям возможность принимать решения на основе данных и адаптировать свои предложения для удовлетворения потребностей клиентов. В целом, Gallabox предоставляет надежное решение для компаний, которые хотят использовать возможности WhatsApp для взаимодействия с клиентами. Благодаря простоте использования, гибкости интеграции и возможностям автоматизации Gallabox выделяется как ценный инструмент для организаций, стремящихся улучшить свои коммуникационные стратегии и стимулировать рост продаж.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспрецедентную эффективность и значительно снижает эксплуатационные расходы. Yellow.ai со штаб-квартирой в Сан-Матео обслуживает более 1000 предприятий, включая Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arab Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO. , Skoda Auto, в более чем 85 странах. Наша платформа построена на архитектуре с несколькими LLM и постоянно обучается более чем 16 миллиардам разговоров ежегодно, что позволяет компаниям предоставлять более высокий уровень обслуживания и строить долгосрочные отношения с клиентами. Компания Yellow.ai, основанная в 2016 году и имеющая офисы в шести странах, привлекла более 102 миллионов долларов США от инвесторов.
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быть вашей девушкой или парнем, ботами, которые хотят править миром, ботами, которые подражают историческим или известным людям. Bot Libre также поддерживает чаты, чат и форумы. Вы даже можете добавить чат-бота в чат. Подключите своего бота к социальным сетям, Facebook, Twitter, IRC, электронной почте, Telegram, SMS и т. д. Вы можете общаться реальным голосом и речью на разных языках. Выберите изображение, видео или анимированный 3D-аватар своего бота из нашей библиотеки аватаров или создайте свой собственный аватар, используя изображения и видео со своего телефона. Создайте бота, который выглядит и действует как вы. Ботов Bot Libre можно легко обучить, исправляя их ответы в чате или просматривая их разговоры в консоли администратора. Боты также могут автоматически обучаться у пользователей или в чате. Вы контролируете, у кого учится ваш бот и кто может его исправить. Боты также могут использовать расширенные сценарии Self и AIML и обладают развитым искусственным интеллектом, включая эмоции, сознание, обучение и понимание. Доступ к Bot Libre также возможен через Интернет, а веб-интерфейс содержит дополнительные функции, такие как загрузка журналов чата, создание сценариев и подключение бота к Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, электронной почте, SMS, IVR, Alexa. и другие платформы. Создайте собственное приложение чат-бота или добавьте чат-бота, живой чат, чат или форум в существующее приложение с помощью Bot Libre SDK с открытым исходным кодом. Bot Libre — проект с открытым исходным кодом. Присоединяйтесь к проекту на GitHub.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличения количества транзакций и повышения лояльности сотен миллионов пользователей каждый месяц. Фактически, Sendbird обеспечивает общение внутри приложения более чем 300 миллионами активных пользователей в месяц, отправляющих более 7 миллиардов сообщений в месяц 1200 клиентам по всему миру. Демо-версия Sendbird в действии здесь: https://sendbird.com/products/demos. Sendbird со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, поддерживается ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, август Capital, Клуб спонсоров, Всемирная инновационная лаборатория и Y Combinator.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
BotStar
botstar.com
BotStar — это комплексная платформа чат-ботов, которая позволяет легко создавать, развивать и совершенствовать автоматизированную систему для обработки запросов и привлечения потенциальных клиентов. BotStar предлагает несколько функций, таких как управление мультимедийным контентом с помощью встроенной системы управления контентом и сбор пользовательских данных для отправки в другие системы CRM. BotStar поставляется со встроенным редактором кода, который позволяет программистам выполнять сложный код в контексте потока чата. Создайте своего идеального чат-бота с помощью опытной команды и новейших технологий.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, — больше возможностей для выполнения соответствующего анализа, связанного с целями организации. Оно сокращает путь каждого пользователя от простой аналитики к сложной, позволяя использовать данные для изучения неизведанного, выявления новых взаимосвязей, более глубокого понимания результатов и бросания вызов статус-кво. Визуализируйте, анализируйте и делитесь полезной информацией о своих данных со всеми сотрудниками вашей организации с помощью IBM Cognos Analytics.
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов, заполнение форм и сбор данных от людей. Мы стремимся изменить общение в бизнесе, образовании и человеческом интерфейсе с помощью любого технического гаджета. Мы автоматизируем разговоры/варианты использования, чтобы теперь человек мог говорить/показывать/получать инструкции от человека через компьютер за компьютером. Мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими, и вносим новые предложения в голосовой форме!
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — это платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Его основная особенность включает в себя возможность использовать генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта и живой чат для автоматизации обслуживания клиентов. Платформа помогает эффективно масштабировать и автоматизировать общение с клиентами. Инструмент включает в себя «Kompose Chatbot Builder» и «Generative AI Chatbot», которые используются для разработки и внедрения чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к конкретным потребностям бизнеса. Благодаря функции интеграции Dialogflow она позволяет компаниям оптимизировать процесс создания чат-ботов. Другие функции включают в себя чат-бот «Часто задаваемые вопросы», онлайн-чат и решения, предназначенные для конкретных отраслей, таких как электронная коммерция, здравоохранение, образование и банковское дело. Возможна интеграция с популярными платформами, улучшающая омниканальный обмен сообщениями и предлагающая CRM, автоматизацию и аналитику. Кроме того, он позволяет создавать бизнес-чат-боты WhatsApp и управлять ими, улучшая омниканальное взаимодействие с клиентами. Благодаря таким функциям, как создание чат-ботов без кода, а также простому, точному и немедленному обучению, он облегчает развертывание и интеграцию по принципу «включай и работай». Он разработан специально с учетом автоматизации обслуживания клиентов с целью увеличить время первого ответа, сократить среднее время разрешения, снизить стоимость решения и повысить уровень удержания клиентов.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — это интеллектуальная платформа виртуального помощника с искусственным интеллектом, которая улучшает и автоматизирует работу клиентов, сотрудников и агентов в большом масштабе. Платформа SnatchBot оптимизирует бизнес-процессы и коммуникации с помощью интерфейса на основе сообщений, который не требует навыков программирования. Благодаря нашей омниканальной платформе инструменты SnatchBot поддерживают весь жизненный цикл чат-бота: от хостинга, разработки и тестирования до развертывания, публикации на предпочитаемом вами канале, таком как ваш веб-сайт, WhatsApp, Messenger и многое другое. Все наши чат-боты поддерживают НЛП, машинное обучение и распознавание голоса. Платформа предоставляет надежные административные функции, а также масштабируемую безопасность корпоративного уровня, соответствующую всем нормативным требованиям. Благодаря омниканальности SnatchBot вы можете указать каналы, через которые пользователи могут получить доступ к вашим чат-ботам. Более того, вы можете создавать, тестировать и публиковать ботов в каждом канале с помощью единого API для интеграции или даже с помощью простого процесса в один клик. SnatchBot помогает разработчикам и предприятиям по всему миру создавать и монетизировать чат-ботов глубокого обучения, предоставляя бесплатный доступ к собственной платформе глубокого обучения, чтобы вы могли сэкономить деньги, улучшить обслуживание клиентов или репутацию, а также увеличить продажи. Цель SnatchBot — сделать создание ботов простым для каждого. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать наилучшие сообщения и впечатления для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативными требованиями. Вы можете создавать чат-ботов для повседневных запросов потребителей и улучшать качество обслуживания клиентов, например получать доступ к последним новостям, бронировать билеты, заказывать еду или погоду. Уменьшите утомляемость приложений. Автоматизируйте задачи. Выполнять рабочие процессы. Ознакомьтесь с нашими шаблонами.
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимый для автоматизации повседневных задач. Ищете ли вы * автоматизированный исполнительный помощник для организации электронной почты и планирования поездок. *писец для расшифровки медицинских записей * чат-бот для автоматизации поддержки клиентов * или индивидуальное решение для вашей бизнес-функции и команды... Для тебя есть Линди. А если нет, вы можете создать специальный ИИ-агент за считанные минуты, без единой строчки кода.
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — это передовое программное обеспечение CRM, позволяющее увеличить продажи и ускорить развитие вашего бизнеса с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за 14,99 долларов США за пользователя. Функции: 1. Управление потенциальными клиентами. Программное обеспечение для управления потенциальными клиентами позволяет добавлять и управлять всеми вашими потенциальными клиентами в одном центральном месте. Легко управляйте информацией о клиентах и развивайте отношения с ними, используя лучшие в своем классе функции управления контактами. Заключайте больше сделок с меньшими усилиями. 2. Программное обеспечение для управления контактами. Программное обеспечение для управления контактами от CRM.io может управлять информацией о клиентах и укреплять отношения с ними из одного центрального места. 3. Программное обеспечение для управления учетными записями. Программное обеспечение для управления счетами Smart понимает потребности вашего бизнеса и позволяет заключать больше сделок благодаря стратегическому взгляду на ключевых клиентов в ваших целях продаж. 4. Управление сделками. Программное обеспечение для управления сделками может отслеживать, управлять и заключать больше сделок с растущим бизнесом. 5. Программное обеспечение для автоматизации продаж. Программное обеспечение для автоматизации продаж для растущего бизнеса, позволяющее легко автоматизировать сложные процессы продаж. Умная и мощная автоматизация продаж. Экономьте время, оптимизируйте процесс продаж и масштабируйте свой бизнес, автоматизируя рабочие процессы продаж и бизнеса за считанные минуты.
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный чат-бот, который начинает более человеческий разговор по тексту, предоставляет им только соответствующую информацию о вашем продукте/услуге и в нужный момент запрашивает их контактную информацию. При таком подходе пользователи не перегружаются всей информацией, представленной на типичной статической целевой странице, и сосредоточены на одном разговоре с чат-ботом. Это увеличивает шансы того, что пользователь предоставит свою информацию и превратит ее в лид для вас. Нам доверяют более 500 мировых брендов, таких как Vodafone, American Express, Bosch, Калифорнийский университет, Adobe, Daimler и другие. Tars содержит самую большую в мире библиотеку шаблонов чат-ботов, содержащую более 950+ шаблонов чат-ботов для разных отраслей и вариантов использования.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобного обмена сообщениями, безопасно и в больших масштабах. Мировые бренды используют надежную платформу Chat Commerce от Clickatell, чтобы сократить расходы, одновременно максимизируя ценность и улучшая качество обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла потребителя. Штаб-квартира Clickatell находится в районе залива и имеет офисы в Канаде, Южной Африке и Нигерии. Узнайте больше на сайте www.clickatell.com.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизация и электронная коммерция. Наша платформа может похвастаться продвинутым создателем чат-ботов с искусственным интеллектом и интуитивно понятным конструктором потоков Drag & Drop, что устраняет необходимость в навыках кодирования. Простая интеграция с Facebook Messenger и Instagram DM обеспечивает постоянное общение. ChatPion имеет полнофункциональную привлекательную платформу электронной коммерции, которая может, находясь в самом боте Messenger, продавать ваши продукты и принимать платежи. Кроме того, платформу электронной коммерции можно открыть в браузерах. Помимо бота Messenger, ChatPion имеет несколько ярких и надежных функций, которые можно использовать для маркетинга в социальных сетях, электронной почте и SMS. ChatPion — это многопользовательское SaaS-приложение белого уровня. Вы можете провести ребрендинг приложения и продавать его услуги конечным пользователям.
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Член команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS и электронной почты * Интеграция автоответчиков * Интеграция WooCommerce * Интеграция Shopify * Конечные точки API Botbiz. * Управление и сегментирование подписчиков * Интернет-магазин * Исходящий вебхук
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, ориентированный на повышение взаимодействия с клиентами посредством автоматизации разговоров. Он включает в себя множество инструментов для создания и управления автоматизированными чат-ботами для разнообразного взаимодействия с клиентами. Эти инструменты предназначены для автоматизации различных аспектов взаимодействия с клиентами, включая привлечение, маркетинг, коммерцию и поддержку, и все они направлены на максимизацию пожизненной ценности клиента и минимизацию затрат на обслуживание. Ключевые функции включают Conversation Cloud, передовое решение для управления опытом клиентов, и ACE LLM, предлагающий возможности генеративного искусственного интеллекта. Gupshup также предоставляет инструменты для многоканального обмена сообщениями, включая предварительно одобренные шаблоны WhatsApp, облегчающие двустороннее общение с клиентами в режиме реального времени. Помимо инструментов чат-бота, Gupshup предлагает менеджер кампаний, Bot Studio, Agent Assist и модели искусственного интеллекта для конкретной предметной области для деловых переговоров. Эти функции предназначены для персонализации диалогов с клиентами и защиты пользовательских данных. Будучи омниканальным решением, Gupshup также поддерживает интеграцию с различными каналами, такими как WhatsApp, SMS, Google Business Messaging и другими. Платформу можно использовать в различных отраслях, таких как BFSI, розничная торговля, здравоохранение и другие.
SentiOne
sentione.com
SentiOne — это платформа автоматизации обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта. Инструмент отслеживает Интернет (социальные сети, порталы, форумы и блоги) по всему миру, используя запатентованные алгоритмы, собирает публичные упоминания и автоматически анализирует их на предмет понимания потребителями. Интегрированный модуль взаимодействия позволяет командам обслуживания клиентов управлять онлайн-разговорами по нескольким каналам и отвечать непосредственно с одной платформы.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работают на веб-сайте или в приложении наших клиентов, в Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams или на любой другой чат- или голосовой платформе. Разработав чат или голосовое решение на основе искусственного интеллекта для выбранных платформ, мы помогаем нашим клиентам оптимизировать производительность бота для достижения максимальной удовлетворенности сотрудников, максимальной отдачи от инвестиций или максимальной экономии средств.
UChat
uchat.au
UChat — это комплексная платформа для чат-ботов, призванная помочь предприятиям автоматизировать свою деятельность. Одной из его определяющих особенностей является отсутствие кода, что позволяет компаниям создавать собственных чат-ботов без каких-либо знаний в области программирования. UChat рекламируется как визуально основанная платформа, которая реализует построитель потоков перетаскивания, позволяя пользователям интуитивно проектировать и развертывать сложные диалоговые потоки. Более того, UChat обеспечивает доступ к различным платформам и обещает привлекать клиентов, где бы они ни находились. Поддерживаемые каналы включают, помимо прочего, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messenger, Telegram, SMS, Voice, Line, Viber, WeChat, Slack и электронную почту. Кроме того, UChat включает в себя возможности искусственного интеллекта для разработки чат-ботов, которые осуществляют автоматизированную контекстную доставку. соответствующие ответы 24/7. Платформа использует сервисы искусственного интеллекта, такие как OpenAI/ChatGPT и Dialogflow, для повышения эффективности и качества взаимодействия с ботами. Помимо создания чат-ботов, UChat может похвастаться интегрированной функцией электронной коммерции, предлагающей беспрепятственный процесс оформления заказа для клиентов по всем поддерживаемым каналам. Платформа также имеет централизованный онлайн-чат и систему входящих сообщений, которая позволяет улучшить взаимодействие с клиентами и оптимизировать внутреннюю связь. С точки зрения внедрения UChat особенно открыт для всех, кто заинтересован в автоматизированном диалоговом маркетинге, поскольку он следует подходу на основе шаблонов с библиотека готовых к использованию готовых шаблонов. Платформа также оснащена различными передовыми строительными блоками для создания более совершенных и эффективных чат-ботов.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного искусственного интеллекта и цифровых людей. Автоматизируя общение между компаниями и людьми, мы также предоставляем вам уникальный инструмент для вашей команды по обслуживанию клиентов, продажам и маркетингу.
BotSpace
bot.space
BotSpace — это быстрорастущая B2B-платформа на ранней стадии разработки для предприятий, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и взаимодействие с ними в Whatsapp. Благодаря нашему передовому программному обеспечению для взаимодействия с клиентами, созданному на основе Business API WhatsApp, компании теперь могут вести персонализированные разговоры, быть легко доступными и взаимодействовать со своими клиентами в режиме реального времени — в большом масштабе! Это стало возможным благодаря простой в использовании платформе BotSpace, которую можно создать и запустить в кратчайшие сроки. В результате малый и средний бизнес быстро освоил платформу, и тысячи клиентов в 13 странах теперь используют BotSpace всего за год после запуска.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на базе искусственного интеллекта и платформа CCaaS, которая позволяет брендам создавать привлекательную двустороннюю круглосуточную связь в любой точке взаимодействия, значительно улучшая качество обслуживания клиентов. Являясь ценным партнером операторов мобильной связи, GMS расширяет их бизнес по обмену сообщениями и защищает доходы за счет оптимизации обмена трафиком A2P, P2P и P2A, одновременно предотвращая мошенничество с SMS и голосовыми сообщениями. Компания GMS, основанная в 2006 году, является лидером и послом отрасли в области безопасного, законного и прозрачного обмена сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Бааре, Швейцария, а региональные офисы расположены по всему миру.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диалоговых взаимодействий, предоставляя уникальный богатый набор данных и инструменты безопасности, позволяющие раскрыть возможности генеративного искусственного интеллекта и моделей большого языка для достижения лучших бизнес-результатов. С помощью решений LivePerson вы можете понять, чего хотят клиенты, подключиться к нужным каналам, помочь своим агентам и внедрить автоматизацию на базе искусственного интеллекта — и все это на службе вашего бизнеса и клиентов. Мы называем этот благотворный цикл «Разговорным маховиком», и он лежит в основе всего, что мы делаем.
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других сервисах.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без программирования позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте приложения, автоматизируйте рабочие процессы и интегрируйте процессы в каналы связи и цифровые среды, которые будут использоваться вашими сотрудниками и клиентами в надежной, безопасной и масштабируемой среде. Начните с редактируемого шаблона или создайте ботов с нуля, которые помогут повысить вовлеченность и производительность сотрудников. Создавайте индивидуальные программы признания, помощников по адаптации новичков, приложения для вопросов и ответов для руководителей, инструменты для инноваций сотрудников, рассылайте импульсные опросы, измеряйте моральный дух компании, реализуйте персонализированные программы обучения, автоматически отвечайте на часто задаваемые вопросы или автоматизируйте запросы в службу поддержки. Какие бы рабочие инструменты вы ни хотели создать, создайте их с помощью The Bot Platform.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — это платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автоматизации поддержки клиентов менее чем за час. Ценность продукта: Повысьте эффективность поддержки клиентов по каналам обмена сообщениями. * Измерьте и увеличьте скорость разрешения. * Сократите рабочую нагрузку агента и оставьте ответы на часто задаваемые вопросы ИИ. * Увеличение скорости отклонения в чате. * Ставьте повторяющиеся задачи на автопилот. * Сопоставьте данные разрешения чата с данными вашего колл-центра. Сделайте клиентов счастливыми * Немедленные ответы на вопросы 24/7 * Обнаружение намерений и понимание естественного языка. * Измерьте качество ответов ИИ. * Ответы на всех языках. * Передача данных от бота к человеку со встроенным чатом. Установите его менее чем за час. * Шаблоны для разных отраслей (SaaS, электронная коммерция, финансы, телекоммуникации). * ИИ предлагает улучшить данные ваших тренировок. Добавьте дополнительный интеллект с помощью корпоративных функций, таких как пользовательский код AlphaOS в намерения, аутентификация пользователей, SSO, SLA, API, многоканальное развертывание (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голосовая связь).
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программирования используются для комплексного обслуживания клиентов и сотрудников, от автоматизированного до автоматизированного, а также для создания генеративных приложений с поддержкой искусственного интеллекта. Kore.ai использует открытый подход, позволяющий компаниям выбирать LLM и инфраструктуру, которые лучше всего соответствуют потребностям их бизнеса. Kore.ai, которому доверяют более 200 партнеров и 400 компаний из списка Fortune 2000, помогает им ориентироваться в своей стратегии в области искусственного интеллекта. Компания имеет обширный портфель патентов в области искусственного интеллекта и признана ведущими аналитиками лидером и новатором. Компания Kore.ai со штаб-квартирой в Орландо имеет сеть офисов для поддержки клиентов, в том числе в Индии, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Японии, Южной Корее и Европе.
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они могли строить прочные отношения со своими клиентами и максимизировать свои результаты за счет безупречного персонализированного опыта. Мы предлагаем базовые и полноценные решения: от обучения и построения данных, адаптации и оптимизации до хостинга и обслуживания, с постоянной технической поддержкой.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессов чат-бота, возможности обработки естественного языка для понимания пользовательского ввода, интеграцию с популярными платформами обмена сообщениями, такими как WhatsApp, аналитику для мониторинга производительности чат-бота, а также варианты развертывания как для веб-, так и для мобильных сред. Мы все видели типичного чат-бота на веб-сайте. К счастью, возможности генеративного ИИ намного превосходят то, что могут сделать эти базовые чат-боты сами по себе. BotStacks делает еще один шаг вперед, предоставляя расширенные возможности чата, поэтому чат-боты следующего поколения могут быть реализованы клиентами непосредственно из мобильных приложений. BotStacks открывает путь к развертыванию чат-ботов GenAI на нескольких корпоративных платформах в качестве способа автоматизации бизнес-процессов.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться. Любое приложение, любое устройство может использовать Wit.ai для получения от пользователей ввода на естественном языке (речи или текстового сообщения) и преобразования его в команду.
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox анализирует и сравнивает данные обучения вашего чат-бота, визуализируя и понимая, где он работает, а где нет и почему (для выбранного вами поставщика НЛП). Он протестирует, поймет и исправит вашу модель чат-бота — и все это за считанные минуты. QBox помогает повысить точность вашего чат-бота, давая вам 100% уверенность в развертывании.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничество и прототипирование * ИТ/HR и общий сервисный бот
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими базами знаний, создавая сотрудников с искусственным интеллектом, которые информированы и готовы решать ваши бизнес-задачи. Будь то быстрое проведение надежных исследовательских проектов или предоставление экспертных консультаций по запросу, Parallel AI снабжает ваш бизнес виртуальными экспертами, с которыми можно общаться в любое время и в любом месте.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — это ваш чат-бот службы поддержки клиентов с искусственным интеллектом, доступный круглосуточно и без выходных, который дает мгновенные ответы вашим клиентам на вашем сайте или по электронной почте. Обученный на знаниях вашей компании, ваш чат-бот гарантирует, что ваши клиенты всегда имеют ответ на свои вопросы, и передаст их вашей (человеческой) команде, если она не сможет ответить, давая лучшее из обоих миров и повышая удовлетворенность и удержание клиентов. Узнайте, какие у вас общие проблемы или вопросы, в одно мгновение с помощью данных искусственного интеллекта, чтобы вы могли тратить меньше времени на общие запросы и больше времени на разработку своего продукта. Мы видим, что в среднем 79% разговоров решаются напрямую с помощью ИИ наших пользователей, что экономит тысячи часов времени поддержки, которое можно потратить на более стратегические возможности. Сократите количество запросов на поддержку более чем на 50% за одну ночь с помощью My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya — это платформа чат-ботов, которая позволяет пользователям создавать и запускать службы поддержки клиентов с использованием языков программирования BFML и Python. Платформа оснащена усовершенствованным пользовательским интерфейсом для мобильных устройств и веб-чатов и позволяет пользователям создавать собственные потоки и компоненты. Одной из примечательных особенностей Meya является консоль разработчика в браузере, которая обеспечивает доступ через интерфейс командной строки, позволяя пользователям создавать именно то, что им нужно, с помощью собственного кода и интеграций. Платформа также поддерживает интеграцию с различными платформами обмена сообщениями, поставщиками поддержки клиентов, инструментами понимания естественного языка и пользовательской аналитикой. Платформа Meya масштабируема и настраиваема, что позволяет пользователям подключать любую систему, создавать сценарии для любого потока и кодировать любой компонент. Платформа использует BFML, который представляет собой удобный синтаксис YAML, и Python 3 с асинхронным вводом-выводом, который позволяет пользователям устанавливать любые пакеты Python и расширять классы элементов SDK. Платформа также включает полную справочную документацию по системе, введение в потоки и компоненты, а также настройки пользовательского интерфейса чата. Meya предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и обеспечивает круглосуточную поддержку, включая совместное решение, сеансы парного программирования, а также упреждающий мониторинг и эскалацию инцидентов. Платформа Meya ориентирована на события и позволяет пользователям реагировать на любое событие с помощью специального кода благодаря архитектуре третьего поколения. Платформа обеспечивает настраиваемый рабочий процесс DevOps, позволяет выполнять действия по развертыванию GitHub и поддерживает постоянное совершенствование.
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для самых способных моделей искусственного интеллекта.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBot заполняет ленту новостей Facebook каждого покупателя автомобилями, на которые он с наибольшей вероятностью нажмет. Благодаря нашему интеллектуальному микротаргетингу рейтинг кликов по рекламе SocialBot на 250 % выше, чем в среднем по отрасли, при 18 % от средней стоимости.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Программирование не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения эффективности вашего общения. Наши инструменты обеспечивают безопасное использование ИИ и защищают ваш бренд и клиентов. Выйдите за рамки обычных чат-ботов с Humley Studio. Создавайте адаптивный, динамичный диалог, превращая взаимодействие с клиентами в двигатель роста. Оптимизируйте операции, предоставляйте персонализированный опыт и оставайтесь на переднем крае взаимодействия с клиентами. Создайте своего первого разговорного помощника менее чем за час бесплатно.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Chatlayer от Sinch и улучшить работу чат-бота для своих клиентов. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, с Sinch Engage + Chatlayer вы сможете расширить свои разговорные возможности.
Mio
m.io
Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, которое в партнерстве с Google использует федерацию API, позволяя конечным пользователям работать с коллегами на разных платформах чата. Благодаря совместимости платформ Mio предприятия по всему миру могут сделать сотрудников счастливыми, предоставив им беспрепятственный опыт совместной работы. Руководители предприятий, такие как Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, Университет Джорджа Вашингтона, Сазерленд и SAIA, доверяют Mio связующее звено между своими кроссплатформенными командами. Mio была основана Томом Хэдфилдом и Джеймсом Кандлом в ноябре 2015 года. Базируясь в Остине, штат Техас, Mio привлекла 12 миллионов долларов от инвесторов, включая Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator и Capital Factory. Mio является официальным партнером Google, Cisco и Zoom.
Botsup
botsup.io
С помощью Botsup пользователи по всему миру создают чат-ботов с искусственным интеллектом в WhatsApp, чтобы продавать больше. Botsup позволяет компаниям предлагать своим потребителям увлекательный опыт покупок через WhatsApp. Например, вы можете отправлять персонализированные уведомления из своей системы программным способом через API Botsup и привлекать их к совершению покупок по вашим предложениям продуктов.
Babble AI
babble-ai.com
Высококачественные чат-боты, простая настройка, человечное взаимодействие и точно настроенные модели для премиальных пакетов. Создавайте мощные и привлекательные чат-боты, которые оставят ваших клиентов довольными и вернутся снова и снова.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai выходит за рамки чат-ботов и представляет собой масштабируемую коммуникационную платформу на базе искусственного интеллекта, производящую революцию в сфере поддержки клиентов. Являясь лидером отрасли, Ivy предлагает решения для чат-ботов с высоким IQ, специально разработанные для высшего образования, здравоохранения, государственного и частного сектора, предоставляя расширенный набор функций, которые расширяют доступ к информации, сокращают рабочую нагрузку персонала и повышают операционную эффективность за счет круглосуточного автономного омниканальности. поддерживать. Благодаря новейшему искусственному интеллекту чат-боты Ivy организуют персонализированную диалоговую помощь через Интернет, SMS, голосовую связь и электронную почту, превращая взаимодействие со службой поддержки в бесшовные интеллектуальные беседы.