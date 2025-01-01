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Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения - Новая Зеландия
Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.
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ManyChat
manychat.com
Manychat — это омниканальная платформа №1 для D2C-брендов, розничных магазинов, некоммерческих организаций, ресторанов и компаний, занимающихся недвижимостью, в мире. Компания Manychat, основанная в 2016 году, ежегодно обеспечивает более 1 миллиарда разговоров и используется более чем в 190 странах....
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых функций и чата. Команды разработчиков ...
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — это комплексная платформа, призванная помочь компаниям создавать рабочую силу с использованием искусственного интеллекта и управлять ею. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов искусственного интеллекта, которые могут автоматизировать широкий спектр задач: от продаж ...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
Botmake
botmake.io
Botmake.io — это очень простой и понятный инструмент для создания чат-ботов без кода для деловых или развлекательных целей. Пользователи могут добавить чат-бота на свои веб-сайты и улучшить качество обслуживания посетителей.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slac...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI — это конструктор чат-ботов, который позволяет компаниям вывести общение с клиентами на новый уровень с помощью революционной технологии искусственного интеллекта. Платформа предлагает простой и мощный способ создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами по-человечески и дружелю...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это комплексное коммуникационное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов продаж за счет использования API-интерфейсов WhatsApp Business. Эта платформа позволяет компаниям превращать взаимодействие с клиентами в полезную информацию, использ...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспреце...
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличен...
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуж...
BotStar
botstar.com
BotStar — это комплексная платформа чат-ботов, которая позволяет легко создавать, развивать и совершенствовать автоматизированную систему для обработки запросов и привлечения потенциальных клиентов. BotStar предлагает несколько функций, таких как управление мультимедийным контентом с помощью встрое...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Botsify
botsify.com
Botsify — это платформа, позволяющая людям и предприятиям создавать собственных умных чат-ботов, не умея программировать. Люди сами знают свой бизнес лучше, чем кто-либо другой, и как эксперты по бизнес-кейсам они могут автоматизировать такие задачи, как часто задаваемые вопросы, поддержка клиентов...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — это платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Его основная особенность включает в себя возможность использовать генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта и...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — это интеллектуальная платформа виртуального помощника с искусственным интеллектом, которая улучшает и автоматизирует работу клиентов, сотрудников и агентов в большом масштабе. Платформа SnatchBot оптимизирует бизнес-процессы и коммуникации с помощью интерфейса на основе сообщений, которы...
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...
500apps
500apps.com
CRM.io от 500apps — это передовое программное обеспечение CRM, позволяющее увеличить продажи и ускорить развитие вашего бизнеса с помощью лучшего облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. Получите доступ к 50 приложениям за 14,99 долларов США за пользователя. ...
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный ч...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобно...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Член команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS и эл...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — это набор инструментов на базе искусственного интеллекта, ориентированный на повышение взаимодействия с клиентами посредством автоматизации разговоров. Он включает в себя множество инструментов для создания и управления автоматизированными чат-ботами для разнообразного взаимодействия с кли...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — это платформа автоматизации обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта. Инструмент отслеживает Интернет (социальные сети, порталы, форумы и блоги) по всему миру, используя запатентованные алгоритмы, собирает публичные упоминания и автоматически анализирует их на пред...
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...
UChat
uchat.au
UChat — это комплексная платформа для чат-ботов, призванная помочь предприятиям автоматизировать свою деятельность. Одной из его определяющих особенностей является отсутствие кода, что позволяет компаниям создавать собственных чат-ботов без каких-либо знаний в области программирования. UChat реклам...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других сервисах.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без программирования позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко ...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — это платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для ав...
BotSpace
bot.space
BotSpace — это быстрорастущая B2B-платформа на ранней стадии разработки для предприятий, позволяющая автоматизировать поддержку клиентов и взаимодействие с ними в Whatsapp. Благодаря нашему передовому программному обеспечению для взаимодействия с клиентами, созданному на основе Business API WhatsAp...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диало...
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они...
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессо...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться. Любое приложение, любое устройство может использовать Wit.ai для получения от пользователей ввода на естественном языке (речи или текстового сообщения) и преобразования его в ком...
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, SaaS-платформа для диалогового искусственного интеллекта, это среда разработки и выполнения для продуктивных команд. Найдите несколько ярлыков ниже: * Голосовой бот и контакт-центр * Многоязычный бот * Бот для обмена мгновенными сообщениями * Производительность и улучшения ботов * Сотрудничес...
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программиров...
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими баз...
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — это ваш чат-бот службы поддержки клиентов с искусственным интеллектом, доступный круглосуточно и без выходных, который дает мгновенные ответы вашим клиентам на вашем сайте или по электронной почте. Обученный на знаниях вашей компании, ваш чат-бот гарантирует, что ваши клиенты всегда имею...
Meya
meya.ai
Meya — это платформа чат-ботов, которая позволяет пользователям создавать и запускать службы поддержки клиентов с использованием языков программирования BFML и Python. Платформа оснащена усовершенствованным пользовательским интерфейсом для мобильных устройств и веб-чатов и позволяет пользователям со...
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для самых способных моделей искусственного интеллекта.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBo...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Программирование не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения эффективности вашего общения. Наши инструм...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Ch...
Mio
m.io
Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, к...
Botsup
botsup.io
С помощью Botsup пользователи по всему миру создают чат-ботов с искусственным интеллектом в WhatsApp, чтобы продавать больше. Botsup позволяет компаниям предлагать своим потребителям увлекательный опыт покупок через WhatsApp. Например, вы можете отправлять персонализированные уведомления из своей с...
Babble AI
babble-ai.com
Высококачественные чат-боты, простая настройка, человечное взаимодействие и точно настроенные модели для премиальных пакетов. Создавайте мощные и привлекательные чат-боты, которые оставят ваших клиентов довольными и вернутся снова и снова.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai выходит за рамки чат-ботов и представляет собой масштабируемую коммуникационную платформу на базе искусственного интеллекта, производящую революцию в сфере поддержки клиентов. Являясь лидером отрасли, Ivy предлагает решения для чат-ботов с высоким IQ, специально разработанные для высшего обра...