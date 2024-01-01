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Программное обеспечение для бот-платформ - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль Самые популярные Недавно добавленные

Бото-платформы — это инструментальные инструменты, предназначенные для создания и развертывания интерактивных чат-ботов. Эти платформы позволяют компаниям создавать интеллектуальных диалоговых ботов, которые взаимодействуют с клиентами и помогают доставлять информацию пользователям. Предлагая ряд инструментов разработки, таких как фреймворки и наборы инструментов API, эти платформы позволяют создавать настраиваемых ботов. Как правило, эти боты являются масштабируемыми и способны работать на различных коммуникационных платформах и на нескольких устройствах одновременно. Некоторые платформы даже предлагают функции интеграции рекламы и платежей. Кроме того, они предоставляют функции обслуживания для решения проблем, которые могут возникнуть после публикации. Многие бот-платформы используют продукты искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения повышенной производительности и аналитики. Они используют инструменты обработки естественного языка (НЛП) для интерпретации текста и эффективного взаимодействия с платформами искусственного интеллекта. Для включения в категорию «Бот-платформы» продукт должен: 1. Предоставьте возможности для развертывания ботов. 2. Предложите среду разработки ботов для облегчения настройки. 3. Предоставьте пользователям возможность определять поведение и программные реакции для своих ботов. 4. Предоставьте пользователям инструменты для обслуживания и обновления опубликованных ботов.