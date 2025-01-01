Программное обеспечение для обнаружения и борьбы с ботами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обнаружения и устранения ботов помогает компаниям защититься от несанкционированной активности и атак ботов. Ботов можно использовать для нарушения работы веб-сайтов с помощью DDoS-атак, сбора данных или проведения мошеннических транзакций. Эти решения предназначены для обнаружения активности ботов, выявления вредоносных ботов и блокировки их взаимодействия с веб-сайтами, приложениями или сетями. Компании полагаются на эти инструменты, чтобы обеспечить работоспособность своих систем во время атак и не дать ботам достичь своих вредоносных целей. Хотя инструменты обнаружения и смягчения последствий ботов могут иметь некоторые общие функции с программным обеспечением для защиты от DDoS, они предлагают более широкую защиту, ориентируясь на различные действия, связанные с ботами, а не сосредотачиваясь только на одном типе атак. Аналогичным образом, хотя программное обеспечение для мошенничества с кликами также имеет дублирующиеся функции, оно специально нацелено и защищает от мошеннических кликов в рекламе с оплатой за клик (PPC), что является лишь одной из многих угроз, которые устраняют инструменты обнаружения и смягчения ботов.
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Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа для защиты веб-сайтов от ботов и злоупотреблений, обеспечивая конфиденциальность и легкую интеграцию с различными сервисами.
Stytch
stytch.com
Stytch - платформа аутентификации, предлагающая удобные методы входа без паролей и инструменты для интеграции в приложения, улучшая безопасность и опыт пользователей.
CHEQ
cheq.ai
Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Friendly Captcha — это инструмент защиты от ботов, который обеспечивает безопасность сайтов без нарушения конфиденциальности пользователей.
Synthient
synthient.com
Synthient анализирует трафик посетителей, классифицируя его как вредоносный или безопасный для повышения безопасности веб-сайтов.
Edgio
edg.io
Edgio помогает компаниям быстрее и безопаснее доставлять контент, предоставляя интегрированную платформу для веб-приложений и потокового видео.
DataDome
datadome.co
DataDome защищает веб-сайты и приложения от бот-атак и мошенничества, анализируя трафик в реальном времени для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.
GeeTest
geetest.com
GeeTest - приложение для защиты веб-сайтов и приложений от автоматизированных атак через систему проверки CAPTCHA и управление ботами.
Netacea
netacea.com
Netacea – это приложение для защиты от ботов, которое обнаруживает и предотвращает автоматизированные угрозы к веб-сайтам и онлайн-сервисам.
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