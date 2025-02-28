Программное обеспечение для обнаружения и борьбы с ботами - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для обнаружения и устранения ботов помогает компаниям защититься от несанкционированной активности и атак ботов. Ботов можно использовать для нарушения работы веб-сайтов с помощью DDoS-атак, сбора данных или проведения мошеннических транзакций. Эти решения предназначены для обнаружения активности ботов, выявления вредоносных ботов и блокировки их взаимодействия с веб-сайтами, приложениями или сетями. Компании полагаются на эти инструменты, чтобы обеспечить работоспособность своих систем во время атак и не дать ботам достичь своих вредоносных целей. Хотя инструменты обнаружения и смягчения последствий ботов могут иметь некоторые общие функции с программным обеспечением для защиты от DDoS, они предлагают более широкую защиту, ориентируясь на различные действия, связанные с ботами, а не сосредотачиваясь только на одном типе атак. Аналогичным образом, хотя программное обеспечение для мошенничества с кликами также имеет дублирующиеся функции, оно специально нацелено и защищает от мошеннических кликов в рекламе с оплатой за клик (PPC), что является лишь одной из многих угроз, которые устраняют инструменты обнаружения и смягчения ботов.
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hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от полуавтоматических атак. Решения hCaptcha защищают лидеров категорий во всех отраслях, включая многие крупнейшие предприятия и правительства. Мощная и простая платформа для решения сложных задач в сочетании с современным машинным обучением обеспечивает лучшую в своем классе точность, масштабируемость и повышенную безопасность для защиты организаций. Уникальная архитектура hCaptcha, ориентированная на периферию, сохраняет все данные эфемерными и обрабатывает запросы из более чем 250 мест, гарантируя, что данные и обработка происходят очень близко к пользователю. Платформа также предлагает расширенные функции, готовые к использованию на предприятии, такие как частное обучение, режимы Zero PII, нулевое трение и пассивный режим.
Akamai
akamai.com
Akamai - это ведущая сеть поставки контента (CDN) и поставщик облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн -опыта для пользователей и предприятий. Ключевые функции: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб -контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей во всем мире. * Решения безопасности: платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту DDOS и брандмауэры веб -приложений, для защиты от онлайн -угроз. * Edge Computing: Akamai использует Edge Computing для обработки данных ближе к пользователям, повышения производительности и снижения задержки. * Масштабируемость: предприятия могут легко масштабировать свои онлайн -операции с гибкими решениями Akamai, адаптированными к различным потребностям.
Fastly
fastly.com
Fastly является поставщиком услуг американских облачных вычислений. Он описывает свою сеть как облачную платформу Edge, которая предназначена для того, чтобы помочь разработчикам расширить свою основную облачную инфраструктуру на край сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает в себя свою сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и сервисы балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fostly включают защиту от атаки отказа в обслуживании, смягчение бота и брандмауэр веб-приложения. Fastly Web Application Firewall использует основное правило проекта безопасности Open Web Application Modsecurity, установленное вместе со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на верхней части лака.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые сохраняются месяцами, а не днями, быстрые благодаря простому вызову API для принятия решений в режиме реального времени и действенные благодаря аналитике устройств, позволяющей пользователям принимать более разумные решения.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает единую платформу для предоставления высокопроизводительных, безопасных веб-ресурсов и потоковой передачи контента. Благодаря этой полностью интегрированной платформе и комплексным периферийным услугам компании могут доставлять контент быстрее и безопаснее, увеличивая общий доход и ценность бизнеса. Все услуги работают на границе нашей частной глобальной сети с пропускной способностью 250 Тбит/с. Мы обрабатываем 5% всего веб-трафика и быстро растем. Edgio доверяют и доверяют ему TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Канадская хоккейная лига, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach и Kate Spade.
Stytch
stytch.com
Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступом вашей компании безопасным, надежным и масштабируемым. Stytch предлагает решения CIAM для B2C и B2B, включая устойчивые к взлому пароли, потоки аутентификации без пароля, MFA, SSO с SAML и OIDC, а также защиту от мошенничества и рисков.
GeeTest
geetest.com
GeeTest, поставщик CAPTCHA и управления ботами, защищает веб-сайты, мобильные приложения и API от автоматических атак с использованием ботов, таких как ATO, подброс учетных данных, веб-скальпинг и т. д. GeeTest разрабатывает технологию проверки человека-бота с 2012 года и применил ряд моделей искусственного интеллекта и глубокого обучения, таких как Graph Convolutional Neural Network и GeeTest CAPTCHA, для более точного обнаружения и лучшего взаимодействия с пользователем. Теперь он ежедневно обрабатывает 2,9 миллиарда запросов CAPTCHA и обслуживает более 320 000 компаний в таких секторах, как блокчейн, онлайн-игры, электронная коммерция и т. д. GeeTest CAPTCHA признается Gartner и Forrester в рыночных отчетах третий год подряд с 2020 года.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Защита от ботов, соответствующая GDPR. Организации — от стартапов до крупных предприятий — используют Friendly Captcha для защиты своих веб-сайтов и онлайн-сервисов от спама и злоупотреблений. Дружественная капча уважает конфиденциальность вашего пользователя и работает автоматически, поэтому вашим пользователям не нужно ничего делать.
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с кодом вашего приложения, после чего аналитики по безопасности и мошенничеству используют наш веб-сайт для мониторинга и управления атаками и мошенничеством.
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 году DataDome заблокировала более 316 миллиардов мошеннических атак. Ведущие мировые компании, в том числе Tripadvisor и Foot Locker, доверяют DataDome защиту своих веб-сайтов, мобильных приложений и API от мошенничества с учетными записями, мошенничества с платежами, подброса учетных данных, DDoS-атак, мошенничества с рекламой и многого другого. Благодаря рекордно быстрому окупаемости, DataDome предлагает прозрачную аналитику, круглосуточную экспертную оценку SOC, простоту развертывания и более 50 интеграций. Решение не увеличивает задержку для защищенных конечных точек, отвечая на каждый запрос менее чем за 2 миллисекунды благодаря более чем 26 региональным точкам присутствия и технологии автоматического масштабирования. DataDome удобен для потребителей, обеспечивая при этом оптимальную защиту и предлагает единственную безопасную, удобную для пользователя и отвечающую требованиям конфиденциальности систему CAPTCHA и проверку устройств — первую невидимую альтернативу. DataDome предлагает дополнительные решения, специализирующиеся на борьбе с мошенничеством с учетными записями и рекламой. DataDome Ad Protect обнаруживает мошенничество с рекламой, позволяя маркетологам оптимизировать свои кампании. Решение DataDome Account Protect предлагает комплексную защиту от мошенничества с учетными записями, совершаемого людьми и ботами, путем анализа намерений пользователей.
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с развитыми возможностями обнаружения, реагирования и анализа угроз. Результатом является более эффективная автоматическая защита от ботов для предприятий с высокой посещаемостью. Защита от ботов Netacea обнаруживает, смягчает и предотвращает сложные атаки ботов на крупнейшие мировые онлайн-бренды. Предотвращение атак грубой силы, таких как захват учетных записей, подмена учетных данных, злоупотребление платежами, атаки API и онлайн-мошенничество. Благодаря единому развертыванию без использования агентов с минимальным кодом Netacea позволяет брендам анализировать все источники трафика в Интернете, приложениях и API, чтобы обнаруживать и останавливать автоматизированные угрозы до того, как они смогут нанести вред вашему бизнесу или клиентам.
Synthient
synthient.com
Synthient предлагает передовые методы обнаружения мошеннического и автоматизированного трафика. Предоставляя вам беспрецедентную информацию о ваших посетителях, позволяя отслеживать точки данных, которые вас интересуют.
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