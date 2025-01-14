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Программное обеспечение для обнаружения и борьбы с ботами - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для обнаружения и устранения ботов помогает компаниям защититься от несанкционированной активности и атак ботов. Ботов можно использовать для нарушения работы веб-сайтов с помощью DDoS-атак, сбора данных или проведения мошеннических транзакций. Эти решения предназначены для обнаружения активности ботов, выявления вредоносных ботов и блокировки их взаимодействия с веб-сайтами, приложениями или сетями. Компании полагаются на эти инструменты, чтобы обеспечить работоспособность своих систем во время атак и не дать ботам достичь своих вредоносных целей. Хотя инструменты обнаружения и смягчения последствий ботов могут иметь некоторые общие функции с программным обеспечением для защиты от DDoS, они предлагают более широкую защиту, ориентируясь на различные действия, связанные с ботами, а не сосредотачиваясь только на одном типе атак. Аналогичным образом, хотя программное обеспечение для мошенничества с кликами также имеет дублирующиеся функции, оно специально нацелено и защищает от мошеннических кликов в рекламе с оплатой за клик (PPC), что является лишь одной из многих угроз, которые устраняют инструменты обнаружения и смягчения ботов.
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Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и услуги балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fastly включают защиту от атак типа «отказ в обслуживании», защиту от ботов и брандмауэр веб-приложений. Брандмауэр веб-приложений Fastly использует основной набор правил Open Web Application Security Project ModSecurity наряду со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на базе Varnish.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые сохраняются месяцами, а не днями, быстрые благодаря простому вызову API для принятия решений в режиме реального времени и действенные благодаря аналитике устройств, позволяющей пользователям принимать более разумные решения.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от полуавтоматических атак. Решения hCaptcha защищают лидеров категорий во всех отраслях, включая многие крупнейшие предприятия и правительства. Мощная и простая платформа для решения сложных задач в сочетании с современным машинным обучением обеспечивает лучшую в своем классе точность, масштабируемость и повышенную безопасность для защиты организаций. Уникальная архитектура hCaptcha, ориентированная на периферию, сохраняет все данные эфемерными и обрабатывает запросы из более чем 250 мест, гарантируя, что данные и обработка происходят очень близко к пользователю. Платформа также предлагает расширенные функции, готовые к использованию на предприятии, такие как частное обучение, режимы Zero PII, нулевое трение и пассивный режим.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает единую платформу для предоставления высокопроизводительных, безопасных веб-ресурсов и потоковой передачи контента. Благодаря этой полностью интегрированной платформе и комплексным периферийным услугам компании могут доставлять контент быстрее и безопаснее, увеличивая общий доход и ценность бизнеса. Все услуги работают на границе нашей частной глобальной сети с пропускной способностью 250 Тбит/с. Мы обрабатываем 5% всего веб-трафика и быстро растем. Edgio доверяют и доверяют ему TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Канадская хоккейная лига, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach и Kate Spade.
Stytch
stytch.com
Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступом вашей компании безопасным, надежным и масштабируемым. Stytch предлагает решения CIAM для B2C и B2B, включая устойчивые к взлому пароли, потоки аутентификации без пароля, MFA, SSO с SAML и OIDC, а также защиту от мошенничества и рисков.
GeeTest
geetest.com
GeeTest, поставщик CAPTCHA и управления ботами, защищает веб-сайты, мобильные приложения и API от автоматических атак с использованием ботов, таких как ATO, подброс учетных данных, веб-скальпинг и т. д. GeeTest разрабатывает технологию проверки человека-бота с 2012 года и применил ряд моделей искусственного интеллекта и глубокого обучения, таких как Graph Convolutional Neural Network и GeeTest CAPTCHA, для более точного обнаружения и лучшего взаимодействия с пользователем. Теперь он ежедневно обрабатывает 2,9 миллиарда запросов CAPTCHA и обслуживает более 320 000 компаний в таких секторах, как блокчейн, онлайн-игры, электронная коммерция и т. д. GeeTest CAPTCHA признается Gartner и Forrester в рыночных отчетах третий год подряд с 2020 года.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Защита от ботов, соответствующая GDPR. Организации — от стартапов до крупных предприятий — используют Friendly Captcha для защиты своих веб-сайтов и онлайн-сервисов от спама и злоупотреблений. Дружественная капча уважает конфиденциальность вашего пользователя и работает автоматически, поэтому вашим пользователям не нужно ничего делать.
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с кодом вашего приложения, после чего аналитики по безопасности и мошенничеству используют наш веб-сайт для мониторинга атак и мошенничества и управления ими.
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 году DataDome заблокировала более 316 миллиардов мошеннических атак. Ведущие мировые компании, в том числе Tripadvisor и Foot Locker, доверяют DataDome защиту своих веб-сайтов, мобильных приложений и API от мошенничества с учетными записями, мошенничества с платежами, подброса учетных данных, DDoS-атак, мошенничества с рекламой и многого другого. Благодаря рекордно быстрому окупаемости, DataDome предлагает прозрачную аналитику, круглосуточную экспертную оценку SOC, простоту развертывания и более 50 интеграций. Решение не увеличивает задержку для защищенных конечных точек, отвечая на каждый запрос менее чем за 2 миллисекунды благодаря более чем 26 региональным точкам присутствия и технологии автоматического масштабирования. DataDome удобен для потребителей, обеспечивая при этом оптимальную защиту и предлагает единственную безопасную, удобную для пользователя и отвечающую требованиям конфиденциальности систему CAPTCHA и проверку устройств — первую невидимую альтернативу. DataDome предлагает дополнительные решения, специализирующиеся на борьбе с мошенничеством с учетными записями и рекламой. DataDome Ad Protect обнаруживает мошенничество с рекламой, позволяя маркетологам оптимизировать свои кампании. Решение DataDome Account Protect предлагает комплексную защиту от мошенничества с учетными записями, совершаемого людьми и ботами, путем анализа намерений пользователей.
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с развитыми возможностями обнаружения, реагирования и анализа угроз. Результатом является более эффективная автоматическая защита от ботов для предприятий с высокой посещаемостью. Защита от ботов Netacea обнаруживает, смягчает и предотвращает сложные атаки ботов на крупнейшие мировые онлайн-бренды. Предотвращение атак грубой силы, таких как захват учетных записей, подмена учетных данных, злоупотребление платежами, атаки API и онлайн-мошенничество. Благодаря единому развертыванию без использования агентов с минимальным кодом Netacea позволяет брендам анализировать все источники трафика в Интернете, приложениях и API, чтобы обнаруживать и останавливать автоматизированные угрозы до того, как они смогут нанести вред вашему бизнесу или клиентам.
Synthient
synthient.com
Synthient предлагает передовые методы обнаружения мошеннического и автоматизированного трафика. Предоставляя вам беспрецедентную информацию о ваших посетителях, позволяя отслеживать точки данных, которые вас интересуют.