Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обнаружения и борьбы с ботами - Самые популярные приложения - Гана

Программное обеспечение для обнаружения и устранения ботов помогает компаниям защититься от несанкционированной активности и атак ботов. Ботов можно использовать для нарушения работы веб-сайтов с помощью DDoS-атак, сбора данных или проведения мошеннических транзакций. Эти решения предназначены для обнаружения активности ботов, выявления вредоносных ботов и блокировки их взаимодействия с веб-сайтами, приложениями или сетями. Компании полагаются на эти инструменты, чтобы обеспечить работоспособность своих систем во время атак и не дать ботам достичь своих вредоносных целей. Хотя инструменты обнаружения и смягчения последствий ботов могут иметь некоторые общие функции с программным обеспечением для защиты от DDoS, они предлагают более широкую защиту, ориентируясь на различные действия, связанные с ботами, а не сосредотачиваясь только на одном типе атак. Аналогичным образом, хотя программное обеспечение для мошенничества с кликами также имеет дублирующие функции, оно специально нацелено и защищает от мошеннических кликов в рекламе с оплатой за клик (PPC), что является лишь одной из многих угроз, которые устраняют инструменты обнаружения и смягчения ботов.