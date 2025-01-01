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Программное обеспечение для обнаружения и борьбы с ботами - Самые популярные приложения - Гана
Программное обеспечение для обнаружения и устранения ботов помогает компаниям защититься от несанкционированной активности и атак ботов. Ботов можно использовать для нарушения работы веб-сайтов с помощью DDoS-атак, сбора данных или проведения мошеннических транзакций. Эти решения предназначены для обнаружения активности ботов, выявления вредоносных ботов и блокировки их взаимодействия с веб-сайтами, приложениями или сетями. Компании полагаются на эти инструменты, чтобы обеспечить работоспособность своих систем во время атак и не дать ботам достичь своих вредоносных целей. Хотя инструменты обнаружения и смягчения последствий ботов могут иметь некоторые общие функции с программным обеспечением для защиты от DDoS, они предлагают более широкую защиту, ориентируясь на различные действия, связанные с ботами, а не сосредотачиваясь только на одном типе атак. Аналогичным образом, хотя программное обеспечение для мошенничества с кликами также имеет дублирующие функции, оно специально нацелено и защищает от мошеннических кликов в рекламе с оплатой за клик (PPC), что является лишь одной из многих угроз, которые устраняют инструменты обнаружения и смягчения ботов.
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Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые с...
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доста...
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
Stytch
stytch.com
Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступо...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Защита от ботов, соответствующая GDPR. Организации — от стартапов до крупных предприятий — используют Friendly Captcha для защиты своих веб-сайтов и онлайн-сервисов от спама и злоупотреблений. Дружественная капча уважает конфиденциальность вашего пользователя и работает автоматически, поэтому вашим...
Synthient
synthient.com
Synthient предлагает передовые методы обнаружения мошеннического и автоматизированного трафика. Предоставляя вам беспрецедентную информацию о ваших посетителях, позволяя отслеживать точки данных, которые вас интересуют.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительны...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...
GeeTest
geetest.com
GeeTest, поставщик CAPTCHA и управления ботами, защищает веб-сайты, мобильные приложения и API от автоматических атак с использованием ботов, таких как ATO, подброс учетных данных, веб-скальпинг и т. д. GeeTest разрабатывает технологию проверки человека-бота с 2012 года и применил ряд моделей искусс...
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с...
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 ...