Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение менеджера закладок помогает пользователям сохранять и упорядочивать веб-контент и веб-сайты для быстрого доступа к ним в будущем. Эти инструменты интегрируются с веб-браузерами или работают с ними, позволяя пользователям делать закладки и повторно просматривать контент без необходимости использования отдельного приложения. Закладки обычно отображаются в браузере на видном месте, чтобы сохраненные элементы не были пропущены или потеряны. Профессионалы в различных областях полагаются на менеджеры закладок для хранения важного контента и быстрого доступа к нему в любое время.
Отправить новое приложение
getpocket.com
Pocket - это приложение для сохранения и организации статей и видео из Интернета для последующего просмотра на разных устройствах.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный почтовый сервис для бизнеса с инструментами для организации рабочей переписки, интеграцией с другими приложениями и функциями безопасности.
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io - универсальный менеджер закладок для сохранения и организации веб-контента с возможностью синхронизации между устройствами.
start.me
start.me
Start.me — платформа для организации цифрового контента, позволяющая пользователям управлять закладками, заметками и виджетами на персонализированных страницах.
Diigo
diigo.com
Diigo - это приложение для создания закладок, аннотирования веб-страниц и обмена контентом с возможностью выделения и добавления заметок.
Dropmark
dropmark.com
Dropmark — это приложение для организации ссылок, файлов и заметок в визуальные коллекции. Полностью приватное и без рекламы.
Superdense
superdense.com
Superdense — компактный менеджер закладок для всех ваших браузеров и устройств.
Toby
gettoby.com
Toby — это приложение для организации вкладок браузера, позволяющее быстро получать доступ к важным ресурсам с помощью одного нажатия.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Закладка Ninja — это приложение для управления закладками, позволяющее получать доступ к ним с любых устройств и упрощающее организацию и поиск закладок.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS — это менеджер закладок, задач и заметок, предлагающий удобное управление файлами и синхронизацию на разных устройствах.
Toast
dotoast.com
Приложение Toast позволяет сохранять, синхронизировать и делиться наборами ссылок между браузерами, устройствами и членами команды, управляя вкладками в окне браузера.
GoLinks
golinks.io
GoLinks - это инструмент для упрощения доступа к ресурсам, превращая длинные URL в запоминающиеся ярлыки для команды.
Atavi
atavi.com
Atavi.com безопасно хранит ваши закладки и обеспечивает быстрый доступ к ним с любого ПК, смартфона или планшета после синхронизации.
Linkish
linkish.io
Linkish помогает смотреть видео, слушать аудио, читать статьи и управлять ссылками в одном интерфейсе, сохраняя их в зашифрованном виде.
Hypershoot
hypershoot.com
Приложение Hypershoot позволяет делать скриншоты и упорядочивать ваши любимые веб-сайты просто и удобно.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — это инструмент для удобного управления закладками в браузерах Chrome, Firefox и Edge, позволяющий хранить и организовывать ссылки для чтения.
Tefter
tefter.io
Tefter - приложение для эффективного управления важными ссылками и данными команды с доступом через любые устройства и Slack.
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