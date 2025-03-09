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Программное обеспечение менеджера закладок
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Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение менеджера закладок помогает пользователям сохранять и упорядочивать веб-контент и веб-сайты для быстрого доступа к ним в будущем. Эти инструменты интегрируются с веб-браузерами или работают с ними, позволяя пользователям делать закладки и повторно просматривать контент без необходимости использования отдельного приложения. Закладки обычно отображаются в браузере на видном месте, чтобы сохраненные элементы не были пропущены или потеряны. Профессионалы в различных областях полагаются на менеджеры закладок для хранения важного контента и быстрого доступа к нему в любое время.

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Raindrop.io

Raindrop.io

raindrop.io

Raindrop.io - универсальный менеджер закладок для сохранения и организации веб-контента с возможностью синхронизации между устройствами.

Bookmark Llama

Bookmark Llama

bookmarkllama.com

Bookmark Llama — это инструмент для удобного управления закладками в браузерах Chrome, Firefox и Edge, позволяющий хранить и организовывать ссылки для чтения.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

GoLinks - это инструмент для упрощения доступа к ресурсам, превращая длинные URL в запоминающиеся ярлыки для команды.

Atavi

Atavi

atavi.com

Atavi.com надежно хранит ваши закладки и обеспечивает быстрый доступ с любого ПК, смартфона или планшета после выполнения синхронизации.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный почтовый сервис для бизнеса с инструментами для организации рабочей переписки, интеграцией с другими приложениями и функциями безопасности.

Toby

Toby

gettoby.com

Закладки предназначены для книг, а не для браузеров. Организуйте вкладки вашего браузера в Toby, чтобы вы могли получить доступ к ключевым ресурсам одним щелчком мыши вместо семи.

Tefter

Tefter

tefter.io

Tefter - приложение для эффективного управления важными ссылками и данными команды с доступом через любые устройства и Slack.

Superdense

Superdense

superdense.com

Самый компактный менеджер закладок для всех ваших браузеров и устройств.

start.me

start.me

start.me

Start.me — платформа для организации цифрового контента, позволяющая пользователям управлять закладками, заметками и виджетами на персонализированных страницах.

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Закладка Ninja — это приложение для управления закладками, позволяющее получать доступ к ним с любых устройств и упрощающее организацию и поиск закладок.

Pocket

Pocket

getpocket.com

Pocket - это приложение для сохранения и организации статей и видео из Интернета для последующего просмотра на разных устройствах.

Linkish

Linkish

linkish.io

Linkish помогает смотреть видео, слушать аудио, читать статьи и управлять ссылками в одном интерфейсе, сохраняя их в зашифрованном виде.

Hypershoot

Hypershoot

hypershoot.com

Легко делайте снимки экрана и систематизируйте свои любимые веб-сайты.

Dropmark

Dropmark

dropmark.com

Умный способ организовать все ваши ссылки, файлы и заметки в визуальные коллекции. Как всегда, полностью конфиденциально и без рекламы.

Toast

Toast

dotoast.com

Сохраняйте, синхронизируйте или делитесь наборами ссылок между всеми вашими браузерами, устройствами и членами команды. Управляйте вкладками в окне браузера, сохраняйте и открывайте их повторно в один клик или по одной.

Diigo

Diigo

diigo.com

Diigo - это приложение для создания закладок, аннотирования веб-страниц и обмена контентом с возможностью выделения и добавления заметок.

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Bookmark OS — это менеджер закладок, задач и заметок, предлагающий удобное управление файлами и синхронизацию на разных устройствах.

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Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog