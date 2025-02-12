Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Южный Судан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение менеджера закладок помогает пользователям сохранять и упорядочивать веб-контент и веб-сайты для быстрого доступа к ним в будущем. Эти инструменты интегрируются с веб-браузерами или работают с ними, позволяя пользователям делать закладки и повторно просматривать контент без необходимости использования отдельного приложения. Закладки обычно отображаются в браузере на видном месте, чтобы сохраненные элементы не были пропущены или потеряны. Профессионалы в различных областях полагаются на менеджеры закладок для хранения важного контента и быстрого доступа к нему в любое время.
Отправить новое приложение
Raindrop.io
raindrop.io
Все в одном менеджере закладок. Для вдохновения читайте позже, СМИ и прочее.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — это самый мощный инструмент для обмена закладками на рынке, позволяющий делиться закладками с кем угодно в Chrome, Firefox и Edge.
GoLinks
golinks.io
Сегодня компании используют более 137 приложений. Среднестатистический сотрудник тратит 19% рабочей недели на поиск информации. Несмотря на усилия по организации ресурсов, ничто не решило задачу быстрого поиска и обмена информацией – до сих пор! GoLinks революционизирует то, как сотрудники находят и делятся знаниями, превращая любой URL-адрес в короткий, запоминающийся файл . Теперь у вас есть мгновенный доступ к информации с ответами ИИ на каждый вопрос, а также диалоговым поиском на основе генеративного ИИ, встроенным в нашу платформу. Теперь вы можете предоставлять информацию о компании с помощью ИИ. Просто введите любой вопрос на нашей панели управления или в Slack и мгновенно получите рекомендуемые ресурсы и ответы ИИ. GoLinks обеспечивает более интуитивное подключение команд к приложениям и информации, к которым они получают доступ ежедневно. Откажитесь от длинных URL-адресов и делитесь знаниями с помощью запоминающихся ключевых слов в браузерах, приложениях, визуально и в общении. Переключение контекста ушло в прошлое благодаря удобочитаемым ссылкам Go, которые перенаправляют на любое веб-приложение.
Atavi
atavi.com
Atavi.com надежно хранит ваши закладки и обеспечивает быстрый доступ с любого ПК, смартфона или планшета после выполнения синхронизации.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной работы, способствующих использованию комментариев, отметок «Нравится» и обмену информацией. Zoho Mail хорошо интегрирован со всеми другими приложениями Zoho, а также с популярными внешними приложениями.
Toby
gettoby.com
Закладки предназначены для книг, а не для браузеров. Организуйте вкладки вашего браузера в Toby, чтобы вы могли получить доступ к ключевым ресурсам одним щелчком мыши вместо семи.
Tefter
tefter.io
Получите доступ к одной и той же странице своей команды быстрее благодаря молниеносному доступу ко всем вашим важным ссылкам с любого устройства и Slack.
Superdense
superdense.com
Самый компактный менеджер закладок для всех ваших браузеров и устройств.
start.me
start.me
История компании: Компания start.me, основанная в 2014 году в Нидерландах, с тех пор стала надежным именем в цифровой организации и может похвастаться активной базой пользователей по всему миру. Будучи динамичной организацией, start.me постоянно развивается, сохраняя свое видение упрощения и повышения продуктивности работы в Интернете. Ключевые особенности и функциональность: start.me — это ведущая платформа управления ссылками, предлагающая отдельным лицам и командам центральный центр закладок, веб-ресурсов и основных инструментов. Возможности варьируются от интуитивно понятного редактирования закладок, общих страниц для совместной работы команд до удобной панели управления для быстрого доступа. Кроме того, расширенные предложения включают интеграцию единого входа (SSO) и надежный административный контроль для больших команд. Основное ценностное предложение: Суть start.me заключается в наведении порядка в цифровом рабочем пространстве, обеспечивая доступность жизненно важных ссылок и инструментов на расстоянии одного клика. Централизуя ресурсы, start.me уменьшает цифровой хаос, повышая эффективность работы отдельных пользователей и обеспечивая бесперебойное сотрудничество команд. В результате пользователи не только экономят драгоценное время, но и повышают производительность в Интернете.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Получите доступ к своим закладкам на любом устройстве (компьютерном компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне) в любом браузере. По умолчанию все закладки являются личными, совместное использование доступно опционально. Импортируйте текущие закладки из браузера или любого другого менеджера закладок. Поддержка быстрого доступа к часто используемым закладкам. Поддержка обработки и организации большого количества закладок с расширенным управлением тегами. Чистый и простой пользовательский интерфейс для удобного использования.
getpocket.com
Pocket, ранее известный как Read It Later, представляет собой приложение и веб-сервис для управления списком чтения статей и видео из Интернета. Выпущенное в 2007 году приложение изначально предназначалось только для настольных компьютеров и ноутбуков, а теперь доступно для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, электронных книг Kobo и веб-браузеров. В 2017 году Pocket перешла во владение Mozilla, разработчиков веб-браузера Firefox.
Linkish
linkish.io
Linkish помогает вам смотреть видео на YouTube/vimeo, слушать аудио Soundcloud, просматривать изображения, читать статьи, посещать ссылки на веб-сайты и многое другое прямо с одной панели управления, сохраняя при этом ваши ссылки в зашифрованном виде.
Hypershoot
hypershoot.com
Легко делайте снимки экрана и систематизируйте свои любимые веб-сайты.
Dropmark
dropmark.com
Умный способ организовать все ваши ссылки, файлы и заметки в визуальные коллекции. Как всегда, полностью конфиденциально и без рекламы.
Toast
dotoast.com
Сохраняйте, синхронизируйте или делитесь наборами ссылок между всеми вашими браузерами, устройствами и членами команды. Управляйте вкладками в окне браузера, сохраняйте и открывайте их повторно в один клик или по одной.
Diigo
diigo.com
Diigo — это веб-сайт социальных закладок, который позволяет зарегистрированным пользователям добавлять закладки и отмечать веб-страницы. Кроме того, он позволяет пользователям выделять любую часть веб-страницы и прикреплять заметки к определенным фрагментам или ко всей странице. Эти аннотации можно сохранить конфиденциальными, поделиться ими с группой в Diigo или переслать кому-либо еще по специальной ссылке. Название «Diigo» является аббревиатурой от «Сборник интернет-информации, групп и прочего». Владельцы премиум-аккаунтов могут выполнять полнотекстовый поиск по кэшированным копиям закладок. Полнотекстовый поиск также ищет URL-адреса страниц, теги и аннотации. Это означает, что владельцы премиум-аккаунтов могут исключить теги, которые уже присутствуют в тексте страницы, добавляемой в закладки (хотя поиск по тексту внутри изображений невозможен). Запуск Diigo вызвал неоднозначную реакцию: от невпечатлённой до восторженной. Diigo beta был включен в десятку лучших исследовательских инструментов по версии CNET в 2006 году. За пределами веб-сайта графический пользовательский интерфейс Diigo включает в себя дополнительный букмарклет или настраиваемую панель инструментов с различными возможностями поиска. Выделение включается с помощью меню, которое может либо появляться автоматически при выборе содержимого, либо быть встроено в контекстное меню. В марте 2009 года Diigo приобрела у Looksmart сервис веб-вырезок Furl, цена которого не разглашается. У сайта также есть расширение, доступное в Интернет-магазине Chrome. 25 октября 2012 года домен diigo.com был захвачен. Неизвестный злоумышленник изменил авторитетные записи сервера имен («записи NS») для зоны DNS DIIGO.COM, временно передав контроль серверам имен в AFRAID.ORG и вызывая неправильное направление трафика. Мобильные приложения для Diigo доступны на iOS, Android и Windows. Телефон 7.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Менеджер закладок, диспетчер задач, заметки и файлы собраны на одном элегантном настраиваемом рабочем столе.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.