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Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Намибия
Программное обеспечение менеджера закладок помогает пользователям сохранять и упорядочивать веб-контент и веб-сайты для быстрого доступа к ним в будущем. Эти инструменты интегрируются с веб-браузерами или работают с ними, позволяя пользователям делать закладки и повторно просматривать контент без необходимости использования отдельного приложения. Закладки обычно отображаются в браузере на видном месте, чтобы сохраненные элементы не были пропущены или потеряны. Профессионалы в различных областях полагаются на менеджеры закладок для хранения важного контента и быстрого доступа к нему в любое время.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
getpocket.com
Pocket, ранее известный как Read It Later, представляет собой приложение и веб-сервис для управления списком чтения статей и видео из Интернета. Выпущенное в 2007 году приложение изначально предназначалось только для настольных компьютеров и ноутбуков, а теперь доступно для macOS, Windows, iOS, Andr...
Raindrop.io
raindrop.io
Все в одном менеджере закладок. Для вдохновения читайте позже, СМИ и прочее.
start.me
start.me
История компании: Компания start.me, основанная в 2014 году в Нидерландах, с тех пор стала надежным именем в цифровой организации и может похвастаться активной базой пользователей по всему миру. Будучи динамичной организацией, start.me постоянно развивается, сохраняя свое видение упрощения и повышен...
Diigo
diigo.com
Diigo — это веб-сайт социальных закладок, который позволяет зарегистрированным пользователям добавлять закладки и отмечать веб-страницы. Кроме того, он позволяет пользователям выделять любую часть веб-страницы и прикреплять заметки к определенным фрагментам или ко всей странице. Эти аннотации можно ...
Bookmark OS
bookmarkos.com
Менеджер закладок, диспетчер задач, заметки и файлы собраны на одном элегантном настраиваемом рабочем столе.
Dropmark
dropmark.com
Умный способ организовать все ваши ссылки, файлы и заметки в визуальные коллекции. Как всегда, полностью конфиденциально и без рекламы.
Toby
gettoby.com
Закладки предназначены для книг, а не для браузеров. Организуйте вкладки вашего браузера в Toby, чтобы вы могли получить доступ к ключевым ресурсам одним щелчком мыши вместо семи.
Superdense
superdense.com
Самый компактный менеджер закладок для всех ваших браузеров и устройств.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Получите доступ к своим закладкам на любом устройстве (компьютерном компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне) в любом браузере. По умолчанию все закладки являются личными, совместное использование доступно опционально. Импортируйте текущие закладки из браузера или любого другого менеджера закладок. ...
Toast
dotoast.com
Сохраняйте, синхронизируйте или делитесь наборами ссылок между всеми вашими браузерами, устройствами и членами команды. Управляйте вкладками в окне браузера, сохраняйте и открывайте их повторно в один клик или по одной.
Hypershoot
hypershoot.com
Легко делайте снимки экрана и систематизируйте свои любимые веб-сайты.
Atavi
atavi.com
Atavi.com надежно хранит ваши закладки и обеспечивает быстрый доступ с любого ПК, смартфона или планшета после выполнения синхронизации.
GoLinks
golinks.io
Сегодня компании используют более 137 приложений. Среднестатистический сотрудник тратит 19% рабочей недели на поиск информации. Несмотря на усилия по организации ресурсов, ничто не решило задачу быстрого поиска и обмена информацией – до сих пор! GoLinks революционизирует то, как сотрудники находят и...
Linkish
linkish.io
Linkish помогает вам смотреть видео на YouTube/vimeo, слушать аудио Soundcloud, просматривать изображения, читать статьи, посещать ссылки на веб-сайты и многое другое прямо с одной панели управления, сохраняя при этом ваши ссылки в зашифрованном виде.
Tefter
tefter.io
Получите доступ к одной и той же странице своей команды быстрее благодаря молниеносному доступу ко всем вашим важным ссылкам с любого устройства и Slack.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — это самый мощный инструмент для обмена закладками на рынке, позволяющий делиться закладками с кем угодно в Chrome, Firefox и Edge.